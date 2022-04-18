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Зеленський (22448) допомога (7877)

"Достатньо - це в рази більше, ніж ми маємо на сьогодні", - Зеленський про допомогу Україні

зеленський

Україна не має технічної і збройної переваги над ворогом, тож потребує в рази більше міжнародної допомоги, ніж отримує зараз.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю CNN, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Президента.

"Достатньо (допомоги Україні. - Ред.) не буде, достатньо - неможливо. Достатньо - це в рази більше, ніж ми маємо на сьогодні. На жаль, у нас немає технічної і збройної переваги над нашим ворогом. Ми не на одному рівні. Але у нас сильніші люди. І головне - у нас є ціль і місія. Ми знаємо, заради чого і де ми воюємо, кого ми захищаємо. Ми захищаємо свою землю, ми захищаємо свої сім’ї", - сказав глава держави.

Президент зазначив: те, за що зараз веде битву Україна, має свою ціну - це людські життя.

"І в будь-якому випадку... ти будеш обирати - де той самий компроміс з Російською Федерацією, щоб сідати за стіл перемовин з президентом Росії", - сказав Зеленський.

Водночас він наголосив, що Україна не може віддати свої території, але шляхи для пошуку діалогу з Росією мають бути.

"Але з’являються такі моменти, як Буча, Бородянка, Волноваха, Ізюм, Маріуполь, після яких говорити ніхто не хоче. Суспільство наше не хоче... Сьогодні в України, у народу, у держави, є чітке розуміння: нам нічого чужого не потрібно, і ми нічого свого не віддамо", - резюмував президент.

Також читайте: Робимо все, щоб забезпечити оборону перед наступом окупантів на Донбасі, - Зеленський

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Топ коментарі
+24
з під асфальту наковиряй.. або у бені попроси
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18.04.2022 06:38
+13
Дурко ти нахера з Шрьодером полаявся? Єрмак тобі це наказав?
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18.04.2022 06:38
+11
Зелебобіки , замість того щоб жалітися на зрадофілів , що пишуть про "асфальт" , пишіть про досягнення зеленої влади на царині покращення обороноспроможності України . Хочу почитати . Можу дати підсказку . Ізраїльський протиракетний щит " Залізний купол" показав свою ефективність . Розкажіть українцям про ефективність створеного Зеленським " Асфальтового купола " . Ті сотні тисяч українців , житло яких було розбомблено рашистами , хочуть це почути .
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18.04.2022 07:29
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з під асфальту наковиряй.. або у бені попроси
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18.04.2022 06:38 Відповісти
Дурко ти нахера з Шрьодером полаявся? Єрмак тобі це наказав?
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18.04.2022 06:38 Відповісти
До чого тут Герхард Шредер? Шредер працює в путінському Газпромі. Зеленський не захотів, щоб Штайнмайєр приїжджав до України.
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18.04.2022 06:45 Відповісти
А воно знає?
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
Слава нації
Смерть москалям
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18.04.2022 06:50 Відповісти
Подоляк був радником глави Адміністрації Януковича Сергія Льовочкіна - і шо ? Та хіба він один такий в ОПі .
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18.04.2022 07:14 Відповісти
"какая разніца" (с)
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18.04.2022 07:21 Відповісти
наш воїн з передової в запалу боїв, можливо, сплутав шрьодера з штанмайєром - але давай не будемо йому дорікати за це. Ти й так все зрозуміла. Різниця лише в тому, що після 24/02 Саша піднявся з дивану і воює, а ти залишилась на кухні з компом.
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18.04.2022 08:29 Відповісти
Бо гундосик трохи тупорилий. Ні, брущн - не трохи, а конкретно
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18.04.2022 08:48 Відповісти
Щоб приїжджав - не хотів, але зброї нехай дасть. Знову бикує криворізький гопник!
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18.04.2022 10:08 Відповісти
зате мільярдерів у нас було більше ніж в польщі, де ввп в рази вищий за український. за хабарі все рішали, а зброю радянську продавали на ліво на право по корупційним схемам. хто був біля корита той і грів руки, а тепер жебрати по цілому світі.
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18.04.2022 06:49 Відповісти
Можно больше не выкладывать эти видео с Зеленским? Уже бесит от этого нытья и от того, что зрадофилы пишут про «асфальт» и «ракетную программу
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18.04.2022 06:57 Відповісти
Зелебобіки , замість того щоб жалітися на зрадофілів , що пишуть про "асфальт" , пишіть про досягнення зеленої влади на царині покращення обороноспроможності України . Хочу почитати . Можу дати підсказку . Ізраїльський протиракетний щит " Залізний купол" показав свою ефективність . Розкажіть українцям про ефективність створеного Зеленським " Асфальтового купола " . Ті сотні тисяч українців , житло яких було розбомблено рашистами , хочуть це почути .
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18.04.2022 07:29 Відповісти
Я тебе не зелебобик, говна ты кусок!
Что изменится, если власть будут ********* в каждой статье и каждом комментарии? Ты думаешь, потом выберут кого-то другого? Нет, дорогой, хер там плавал! Более того, у нас некого выбирать, а те, кто добираются до кормушки, ведут себя одинаково. Ты же сам потом будешь накидывать на новую власть! Сам же ты ничего делать не будешь, только яйки дома чесать и на власть нагонят
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18.04.2022 07:49 Відповісти
Таким ка ты только скажи что Зеленский вареньем срет сразу за ложкой бежите .
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18.04.2022 08:08 Відповісти
зебіли, ти чистопородний 73/43%зебіл. Навіть, якщо скажеш "аянегаласавал".
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18.04.2022 08:35 Відповісти
А воно все мріє сісти за один стіл з ******...Зєля таки довбойоб 😏
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18.04.2022 07:18 Відповісти
одне діло десь приватно виступати зі своїм балаганом, а інше з важним виглядом, типа про щось домовлятись. хоча з ким, з х...лом, ну тільки клован і може домовлятись, така й вартість тих домовленостей.
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18.04.2022 07:24 Відповісти
Воїн ? Забугорний втікач !
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18.04.2022 07:27 Відповісти
З окопа строчиш?
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18.04.2022 08:51 Відповісти
Почему он долбо**б? Его благосостояние в российском рынке ....У него ж ГОлливуд небудет сватов покупать....Так что он умный Мальчиш-плохиш. О своём бабле думает.
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18.04.2022 09:29 Відповісти
Беню потрусити не хочеш?
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18.04.2022 07:19 Відповісти
А почему?
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18.04.2022 08:25 Відповісти
скільки ж раз з вересня 2019-го тобі, клоуне, говорилось і доводилось, що "Україна не має технічної і збройної переваги над ворогом"(с). Що треба озброювати ЗСУ ******** технікою...
А ти ДОЗ тільки в держбюджеті прописував, але не фінансував...
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18.04.2022 08:32 Відповісти
Хорошо , если эти закидоны не поиски "крайнего", на кого готовятся свалить вину за коллаборацию, назвав её вынужденной.
Ты побольше хами Западу... не выполняй своих письменных обещаний Байдену про САП....отказывай президенту Германии в визите... а потом жалуйся, что тебе недодают...

Тебе, вообще не дают. У тебя репутации уже нету. Дают Украине и её уникальному народу..И ему бы хватило...если б ты не мешал своими безглуздыи выходками и "секретными директивами " к переговорам...

(От кого они , кстати секретные - не подскажешь? Рашка о них знает...Значит от своего народа что-то скрываешь ? Или от Запада, в благодарность за то, что он Украине Лендлиз предоставил ?)
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18.04.2022 09:26 Відповісти
 
 