"Достатньо - це в рази більше, ніж ми маємо на сьогодні", - Зеленський про допомогу Україні
Україна не має технічної і збройної переваги над ворогом, тож потребує в рази більше міжнародної допомоги, ніж отримує зараз.
Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю CNN, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Президента.
"Достатньо (допомоги Україні. - Ред.) не буде, достатньо - неможливо. Достатньо - це в рази більше, ніж ми маємо на сьогодні. На жаль, у нас немає технічної і збройної переваги над нашим ворогом. Ми не на одному рівні. Але у нас сильніші люди. І головне - у нас є ціль і місія. Ми знаємо, заради чого і де ми воюємо, кого ми захищаємо. Ми захищаємо свою землю, ми захищаємо свої сім’ї", - сказав глава держави.
Президент зазначив: те, за що зараз веде битву Україна, має свою ціну - це людські життя.
"І в будь-якому випадку... ти будеш обирати - де той самий компроміс з Російською Федерацією, щоб сідати за стіл перемовин з президентом Росії", - сказав Зеленський.
Водночас він наголосив, що Україна не може віддати свої території, але шляхи для пошуку діалогу з Росією мають бути.
"Але з’являються такі моменти, як Буча, Бородянка, Волноваха, Ізюм, Маріуполь, після яких говорити ніхто не хоче. Суспільство наше не хоче... Сьогодні в України, у народу, у держави, є чітке розуміння: нам нічого чужого не потрібно, і ми нічого свого не віддамо", - резюмував президент.
Будь ласка, зачекайте...
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
Слава нації
Смерть москалям
Что изменится, если власть будут ********* в каждой статье и каждом комментарии? Ты думаешь, потом выберут кого-то другого? Нет, дорогой, хер там плавал! Более того, у нас некого выбирать, а те, кто добираются до кормушки, ведут себя одинаково. Ты же сам потом будешь накидывать на новую власть! Сам же ты ничего делать не будешь, только яйки дома чесать и на власть нагонят
А ти ДОЗ тільки в держбюджеті прописував, але не фінансував...
Ты побольше хами Западу... не выполняй своих письменных обещаний Байдену про САП....отказывай президенту Германии в визите... а потом жалуйся, что тебе недодают...
Тебе, вообще не дают. У тебя репутации уже нету. Дают Украине и её уникальному народу..И ему бы хватило...если б ты не мешал своими безглуздыи выходками и "секретными директивами " к переговорам...
(От кого они , кстати секретные - не подскажешь? Рашка о них знает...Значит от своего народа что-то скрываешь ? Или от Запада, в благодарность за то, что он Украине Лендлиз предоставил ?)