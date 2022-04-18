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Зеленський (22448) евакуація (2244)

Приблизно 95% українців, які виїхали з країни через війну, хочуть повернутися, - Зеленський

харків,евакуація

Приблизно 95% українців, які виїхали з країни внаслідок російського вторгнення, хочуть повернутися додому.

Таку цифру в інтерв'ю CNN назвав Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Президента.

"Приблизно 93-95% тих людей, які виїхали через війну, хочуть повернутися", - сказав він.

Водночас глава держави зазначив: поки що повертатися зарано, насамперед це стосується жінок і дітей. За його словами, вони мають повертатися тоді, коли "ситуація стабілізується".

Читайте: "Укрзалізниця" призначила на 18 квітня сім додаткових евакуаційних рейсів

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Топ коментарі
+17
Куди повертатися?в окупованих Херсон чи Маріуполь..хто випустив орків з Криму?
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18.04.2022 07:52
+7
Повернутись , щоб знову обрати Зе .
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18.04.2022 07:33
+7
Це про акторів і акторок "95 кварталу"? Юзік то хоч не наляканий? Що, і тамбовський вовк із тамбова готовий повернутися в Київ?
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18.04.2022 07:45
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Думали, що на чужині з медом... Так, може безпечніше але не з медом і безкоштовних пентхаузів не роздають.
Війна лякає сильно але з часом людина привикає. Бачу тисячі біженців у Львові, це жах. Лишитись без рідного дому...
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18.04.2022 07:32 Відповісти
По-перше. Звідки ви знаєте, що люди думають як там га чужині?!
По-друге, якщо ви бачили людей на Львівщині, які лишились домівок, то не біженці, а переселенці.
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18.04.2022 08:33 Відповісти
Его бред выдаёт в нём того, кто за границей не был
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18.04.2022 08:36 Відповісти
А в Украине бесплатные пентхаусы раздают? Тупая гипербола, ориентированная на амеб.
Зеленский врёт - никуда никто вернуться не хочет.
Уехал год назад и возвращаться не собирался даже до войны.
А после попытки посадить всех в тюрьму за невозврат - тем более.
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18.04.2022 08:35 Відповісти
Я волонтёрил на вокзале в Польше. Многие спрашивали как вернуться, пару человек провёл на перрон.
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18.04.2022 08:46 Відповісти
Люди приехали в Польшу из Украины, чтоб спросить как вернуться в Украину?
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18.04.2022 09:13 Відповісти
Повернутись , щоб знову обрати Зе .
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18.04.2022 07:33 Відповісти
Це про акторів і акторок "95 кварталу"? Юзік то хоч не наляканий? Що, і тамбовський вовк із тамбова готовий повернутися в Київ?
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18.04.2022 07:45 Відповісти
Тищенки,трухины,гетьмановичи и прочие шакалята тоже вернуться?нах они нужны.
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18.04.2022 07:51 Відповісти
Куди повертатися?в окупованих Херсон чи Маріуполь..хто випустив орків з Криму?
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18.04.2022 07:52 Відповісти
Порошенко.
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18.04.2022 08:34 Відповісти
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18.04.2022 10:02 Відповісти
Раціонально. Після перемоги заробити бабла на реконструкції в Україні можна буде в рази більше ніж без знання мови та локальних дипломів у Європі.
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18.04.2022 07:54 Відповісти
Ты тупой?
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18.04.2022 08:30 Відповісти
Если это соцопрос, то кто его проводил и каким методом?
Если это трындёж, то почему не 146%?
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18.04.2022 08:08 Відповісти
95% Сэр❗
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18.04.2022 08:20 Відповісти
Первый раз врёт, что ли?
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18.04.2022 08:40 Відповісти
Сказав як у воду перднув
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18.04.2022 08:11 Відповісти
меле язиком. він там знає, клоун. між іншим, нам його нав'ялило ФСБ. і Коломойський. через їх спільний з Мертвечуком канал Г+Г. який і зараз чорті-чим займається (лає захід, звеличує клоунів)
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18.04.2022 08:38 Відповісти
Якась "сакральна" цифра "95" для зеленського...
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18.04.2022 08:45 Відповісти
Врать CNN - одно.
Но врать нам, украинцам, находящимся за границей, что мы хотим вернуться?
Зачем?

После попытки твоего депутата посадить нас, миллионы человек за границей, в тюрьму на 10 лет за невозврат - иди ты нахер.
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18.04.2022 08:45 Відповісти
Він особисто опитування проводив? Якщо ті 5% це дупотати, та інші кравасісі - то це дуже добре.
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18.04.2022 08:50 Відповісти
Володимир Зеленський - це як раз та основна причина, через яку більшість біженців у ЄС не повернеться, а, навпаки, ще більше виїде, якщо тупориле бидло знову обере цього клоуна президентом.
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18.04.2022 09:06 Відповісти
Подтверждаю.

"Если мы увеличим армию в два раза, мы не сможем строить дороги", - клоун, за неделю до войны.

Ну и что, как - много дорог построил?

https://m.censor.net/ru/news/3317208/zelenskiyi_my_mojem_uvelichit_armiyu_v_dvatri_raza_no_togda_naprimer_ne_smojem_stroit_dorogi
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18.04.2022 09:17 Відповісти
Було б куди повертатися....Судячи з подій на сході та затримку у постачанні зброї після демарша против преза Німеччини, справи в нас на такі вже й радужні....Дай Боже нам перемоги над орками та розуму у подальших виборах президентів та дупутатов!
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18.04.2022 10:14 Відповісти
Навіщо так брехати? Добре, аби половина біженців вернулась, і то сумніваюсь. Несімейна молодь ( до 30 років) взагалі на відсотків 70- 80 не збирається повертатися. Всі інші - по ситуації: як влаштувалися там, і куди і до кого їхати сюди.
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18.04.2022 10:24 Відповісти
Молодые девчонки уже не вернутся, повыходят там замуж и останутся...
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18.04.2022 10:53 Відповісти
 
 