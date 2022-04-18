Приблизно 95% українців, які виїхали з країни через війну, хочуть повернутися, - Зеленський
Приблизно 95% українців, які виїхали з країни внаслідок російського вторгнення, хочуть повернутися додому.
Таку цифру в інтерв'ю CNN назвав Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Президента.
"Приблизно 93-95% тих людей, які виїхали через війну, хочуть повернутися", - сказав він.
Водночас глава держави зазначив: поки що повертатися зарано, насамперед це стосується жінок і дітей. За його словами, вони мають повертатися тоді, коли "ситуація стабілізується".
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
Війна лякає сильно але з часом людина привикає. Бачу тисячі біженців у Львові, це жах. Лишитись без рідного дому...
По-друге, якщо ви бачили людей на Львівщині, які лишились домівок, то не біженці, а переселенці.
Зеленский врёт - никуда никто вернуться не хочет.
Уехал год назад и возвращаться не собирался даже до войны.
А после попытки посадить всех в тюрьму за невозврат - тем более.
Если это трындёж, то почему не 146%?
Но врать нам, украинцам, находящимся за границей, что мы хотим вернуться?
Зачем?
После попытки твоего депутата посадить нас, миллионы человек за границей, в тюрьму на 10 лет за невозврат - иди ты нахер.
"Если мы увеличим армию в два раза, мы не сможем строить дороги", - клоун, за неделю до войны.
Ну и что, как - много дорог построил?
https://m.censor.net/ru/news/3317208/zelenskiyi_my_mojem_uvelichit_armiyu_v_dvatri_raza_no_togda_naprimer_ne_smojem_stroit_dorogi