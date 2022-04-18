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Зеленський (22448) ядерна зброя (1110)

Зеленський вважає, що питання використання РФ ядерної зброї стосується всього світу

зброя,ядерна

Увесь світ має бути занепокоєний через імовірність застосування Росією ядерної зброї у війні проти України.

Про це в інтерв'ю CNN сказав Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Президента.

"І не тільки я (занепокоєний погрозами РФ застосувати ядерну зброю. - Ред.). Вважаю, що весь світ, усі країни мають бути занепокоєні. Тому що, знаєте, це може бути... і правдою. Вони можуть це зробити. Бо для них людське життя - ніщо. Я вважаю, не треба боятися. Треба бути готовими. Але це питання не для України, не лише для України, а й для всього світу", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що свого часу ніхто не очікував, що розпочнеться війна у 2014 році. Ніхто не очікував повномасштабного вторгнення в Україну, руйнації міст і населених пунктів, де немає військових об'єктів, масових вбивств цивільного населення.

"Але це є, це сталося. І вони можуть використати і хімічну зброю, і свій ядерний потенціал. Тому ці заклики небезпечні. І вважаю, що це заклики людей вже неадекватних", - наголосив президент.

Також читайте: Світ має так затиснути російську економіку, щоб у них не було навіть думки про це, - Зеленський про використання РФ ядерної зброї

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Топ коментарі
+9
"Він зауважив, що свого часу ніхто не очікував, що розпочнеться війна у 2014 році."
22.02.2022 тоже не все в войну верили...
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18.04.2022 07:48
+9
Треба щоб Зеленського було менше із його промовами!
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18.04.2022 08:09
+8
Як цей клоун зелений вже заїбав зі своїм безсенсовним піздєжом. Абрвалг, ***** 😏
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18.04.2022 08:14
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Звичайно стосується всього світу, але приміняти пуйло збирається якраз по Україні.
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18.04.2022 07:46 Відповісти
"Він зауважив, що свого часу ніхто не очікував, що розпочнеться війна у 2014 році."
22.02.2022 тоже не все в войну верили...
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18.04.2022 07:48 Відповісти
Треба щоб Зеленського було менше із його промовами!
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18.04.2022 08:09 Відповісти
Йому вже треба не промови робити, а покази давати
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18.04.2022 08:44 Відповісти
Як цей клоун зелений вже заїбав зі своїм безсенсовним піздєжом. Абрвалг, ***** 😏
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18.04.2022 08:14 Відповісти
Мається на увазі, що реакція має бути не тільки України, бо наслідки відчує вся Європа, а мождиво й не тільки. Гратися в демократію й толерантність з психічно хворим - потім буде дуже дорого платити.
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18.04.2022 08:20 Відповісти
А сексота не спить
....
*****..не передбачуване.
Що там у його в макітрі.
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18.04.2022 08:18 Відповісти
Не ударит ЯО , потому что не успеет Это будет последний день *****. А он ***** жить хочет , и личинок жалко .
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18.04.2022 08:31 Відповісти
але преЗедент продовжує наративи жиріновскіх та кіSSельових.."радіоактівний пєпєл..."
тим самим натякає: "нада дагаваріваться...ілі паглядєть путіну в глаз..."

Україні треба виставити ядерний щит: арахамію, єрмаків та шефірів...та всіх інших хто блокував фінансування ракетних програм та ЗСУ...для прикриття..

а потім кричати: " кто стрєлял в маєго друга шефіра...??!!"
мені цікаво...чому мовчить друг преЗедента кримнашист дабранравав...?? чим займаєтся на раії ця Гнида??
і ще: раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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18.04.2022 10:55 Відповісти
 
 