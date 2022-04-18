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Новини Війна
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армія рф (16200) Дніпропетровщина (3261) обстріл (27098) ракети (3928) Резніченко (517)

Зранку війська РФ завдали ракетних ударів по Дніпропетровщині. 60% ракет збила ППО. У Синельниківському районі 2 постраждалих, в Павлоградському - зруйновано залізничну інфраструктуру

ракета,франція,ядерна

Зранку 18 квітня війська РФ завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч пройшла відносно спокійно, а вранці загарбники завдали ракетних ударів по області…Але 60% ракет було збито нашою ППО. Ми нелегка здобич…", - зазначає він.

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Пізніше Резніченко розповів деякі деталі щодо ранкових "прильотів".

"Двоє постраждалих у Синельниківському районі. Там ракета влучила в інфраструктурний об’єкт. Вогонь рятувальники приборкали. У Павлоградському районі людей не зачепило. Але зруйнувало залізничну інфраструктуру", - зазначив він.

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Топ коментарі
+34
А ми не годувли того покидька? Не заглядали в глаза, не дагаварівалісь пасрєдінє, не забавляли на всіляких шоу, не блокували озброєння своєї армії, не тримали її 3 роки впроголодь, не розміновували Чонгар, не залишили в подарунок оркам Мрію і на додачу десятки літаків, не готувались до шашликів на майскіє...? Наш мудрий нарід до того зовсім непричетний, то тільки той загниваючий Захід?! От пілять, захід йому винен...
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18.04.2022 08:52
+16
А він лише спостерігає? Ти нічого не попутав?
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18.04.2022 08:57
+13
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18.04.2022 08:49
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А що ви пропонуєте ?
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18.04.2022 08:41 Відповісти
Вже захід, затягнув пояси, пальне, вугілля дорого коштують тут
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18.04.2022 08:49 Відповісти
А ми не годувли того покидька? Не заглядали в глаза, не дагаварівалісь пасрєдінє, не забавляли на всіляких шоу, не блокували озброєння своєї армії, не тримали її 3 роки впроголодь, не розміновували Чонгар, не залишили в подарунок оркам Мрію і на додачу десятки літаків, не готувались до шашликів на майскіє...? Наш мудрий нарід до того зовсім непричетний, то тільки той загниваючий Захід?! От пілять, захід йому винен...
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18.04.2022 08:52 Відповісти
А він лише спостерігає? Ти нічого не попутав?
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18.04.2022 08:57 Відповісти
Фактично лише спостерігає
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18.04.2022 09:00 Відповісти
Шевченко, якби захід спостерігав нам вже давно прийшов би кирдик, особливо деяким краінам низький уклін до землі. Це не наші, травневі шашлики, найкраща розвідка і не створюйте паніку ви гірші соловя і скабеєвоі
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18.04.2022 09:18 Відповісти
Фактично ?
Давайте факти.
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18.04.2022 09:33 Відповісти
зверніть увагу на його граматику з орфографією - схоже пише щось навіть не руське
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18.04.2022 12:45 Відповісти
Пора вводити шостий пакет санкцій ,йдеться про ембарго на нафту
та газ, інакше діла не буде!!
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18.04.2022 08:58 Відповісти
Ми можемо зібрати військо, і зробити в Росії демілітарізацію, та денацифікацію.
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18.04.2022 08:46 Відповісти
Поляки?
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18.04.2022 08:48 Відповісти
Українці
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18.04.2022 08:50 Відповісти
Ви ж особисто приїдете з Польщі й поїдете до рашки демілітаризовувати їїї?
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18.04.2022 08:52 Відповісти
Так, вже поїхали, і ще приїдемо, насамперед наші сім'ї в безпеці тут.
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18.04.2022 09:00 Відповісти
Ви ж з Польщі пишете, куди ви поїхали?)
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18.04.2022 09:04 Відповісти
Наразі потрібен тут
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18.04.2022 09:13 Відповісти
У нас військо 40 мільйонів, і це військо нездолати нікому
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18.04.2022 09:06 Відповісти
Чому ЗЕ не дає зеркальну відповідь по прикордонних територіях запаребріка?
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18.04.2022 08:53 Відповісти
Мабуть тому, що кацапи ******* по Україні хім зброєю, або ядеркою
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18.04.2022 08:56 Відповісти
Вони і без цього її застосують. Справа часу. Зеліна страусина політика ністрілять, ніправаціравать.
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18.04.2022 09:03 Відповісти
гопніка можна заспокоїти лише 3,14здюлями, пасивність же його тільки ще дужче провокує. тому росію треба ******* якнайжорсткіше
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18.04.2022 14:15 Відповісти
Зе не лізе в командування армією, соромно цього не знати, чи рублі не пахнуть?
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18.04.2022 11:18 Відповісти
нептун покриває все азовське море,
по чорному до турціїі весь крим.
де вони????????????
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18.04.2022 14:37 Відповісти
Нужны ракеты для ответок❗А их пока нет🙁.
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18.04.2022 08:53 Відповісти
Це єдина причина?
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18.04.2022 09:15 Відповісти
Капитан очевидность?
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18.04.2022 09:25 Відповісти
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18.04.2022 08:49 Відповісти
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18.04.2022 08:56 Відповісти
Треба давати відповітдь... хоч асфальтом кидати...
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18.04.2022 08:58 Відповісти
Якраз снідав коли пролетіло.
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18.04.2022 08:59 Відповісти
Смерть цапам!
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18.04.2022 09:12 Відповісти
Суки луплять по залізниці, щоб ми не могли доставити подарунки ближче до лінії фронту…
Те ж саме зі Львовом.
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18.04.2022 09:18 Відповісти
31 пост абсолютно ні про що...
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18.04.2022 09:26 Відповісти
Нужно по всем кораблям РФ гатить кучей ракет и потопить их! Тогда можно будет и Мариуполю помочь!
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18.04.2022 13:57 Відповісти
 
 