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Німеччина (7097) кримінальна справа (519)

Понад 140 справ за схвалення війни Росії проти України розслідують у Німеччині

рф

Поліція та прокуратура кількох регіонів Німеччини розслідують понад 140 справ про схвалення війни Російської Федерації проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW із посиланням на групу видань Redaktionsnetzwerks Deutschland

Більшість відкритих справ стосується використання літери "Z", що стала символом російського нападу.

Зображення цієї літери в громадських місцях підпадає під 140 статтю німецького Кримінального кодексу, що передбачає штраф або позбавлення волі до 3-х років для тих, хто "заохочує чи іншим чином схвалює публічно, на зборах або шляхом розповсюдження письмових матеріалів" протиправні дії.

У землі Саксонія-Ангальт порушено 19 справ за цією статтею через букву "Z", у Гамбурзі – 17, із них 16 теж стосуються цього символу. У густонаселеній землі Північна Рейн-Вестфалія відкрито 37 справ через схвалення російської агресії проти України, 22 з них також пов'язані з демонстрацією "Z".

Деякі регіони, приміром, Баварія, такої статистики щодо виправдання нападу Росії на Україну не ведуть, але запевняють, що вживають заходів проти тих, хто підозрюється у цих злочинах.

Від початку російської війни в Україні у низці міст Німеччини прокотилася хвиля проросійських акцій, учасники яких вийшли на вулиці з прапорами РФ та Радянського Союзу.

У більшості випадків учасникам проросійських акцій опонували інколи навіть численніші проукраїнські виступи та акції.

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Топ коментарі
+5
сподіваюсь, любителів рашизму вишлють на їх історічєскую родіну і позбавлять можливості покидати її.
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18.04.2022 09:13
+2
3 дні сусід через стінку учить свою сім'ю культурі і людяності. Думала,що він кацап,мабуть помилилась. Жінка з рашки,а чоловік веде уроки ,що путін,то вбивця,що війна в Україні то зло,що руські німці повинні голоми думати,а не ботоксного підтримувати. А вчора на паску включив українські пісні.
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18.04.2022 09:16
+1
І шо? Це на роки.
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18.04.2022 09:07
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І шо? Це на роки.
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18.04.2022 09:07 Відповісти
Більшість по літері !?
Ото ганси ну ...."дюже принципові"
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18.04.2022 09:12 Відповісти
сподіваюсь, любителів рашизму вишлють на їх історічєскую родіну і позбавлять можливості покидати її.
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18.04.2022 09:13 Відповісти
3 дні сусід через стінку учить свою сім'ю культурі і людяності. Думала,що він кацап,мабуть помилилась. Жінка з рашки,а чоловік веде уроки ,що путін,то вбивця,що війна в Україні то зло,що руські німці повинні голоми думати,а не ботоксного підтримувати. А вчора на паску включив українські пісні.
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18.04.2022 09:16 Відповісти
Ausnahme. In meiner Umgebung Mehrheit... mind viele sind Vatniki
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18.04.2022 09:35 Відповісти
Среди аусзидлеров их реально много. Казалось бы это противоестественно, поддерживать действия страны, которая их гнобила, но вот факт...
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18.04.2022 10:06 Відповісти
Якщо пишете українською мовою, то пишіть грамотно. Не калічте мову і історію. В українській мові, по відношенню до московитів, не руські, а російські. Бо ті хто проробляв українську граматику розуміли, що Русь це тільки Україна. Русь без свинособак.
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11.05.2022 00:23 Відповісти
Німці -скалічена ,згвалтована нація.
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18.04.2022 09:46 Відповісти
А чому немає депортації до рф, після років ув'язнення
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18.04.2022 10:14 Відповісти
Они работают и платят налоги, а мы покупаем ваше оружие на налоги.
Пророссийские придурки сначала получат изрядный штраф за эту букву "Z". В повторном случае грозит лишение свободы.
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18.04.2022 11:01 Відповісти
 
 