Можемо констатувати, що наступ вже почався! - Гайдай закликає мешканців Луганщини терміново евакуюватися, де це можливо

Наразі можна констатувати, що наступ військ РФ на Донбас вже почався.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Можемо констатувати, що наступ вже почався! Встигніть врятуватися, поки ми можемо Вам допомогти! Увага!!! Сьогодні відбудеться евакуація жителів Рубіжного, Лисичанська, Сєверодонецька, Гірської громади, Попасної", - зауважив Гайдай.

За його інформаціює, маршрути змінено з урахуванням фактору безпеки.

"Слід приймати рішення якомога швидше. Ситуація вкрай загострена", - додає очільник регіону.

Також читайте: Війська РФ зайшли в Кремінну. Почалися вуличні бої, - Гайдай

Місця збору для організованого виїзду до залізничних вокзалів:

Лисичанськ:

центр міста, вул. ім. В. Сосюри, 324, ДСНС;

КВ. 40 років Перемоги, біля будинку 15

Привілля:

центральна площа;

Сєверодонецьк:

міський Палац культури, пр. Хіміків, 28;

Рубіжне:

Палац культури "Південний", вул. Чехова, 11.

Гірське:

Будинок культури Україна. Гагаріна 13а

Попасна

вул. Щербакова, 1а

"Також на Луганщину буде направлений гуманітарний вантаж. Слідкуйте за повідомленнями. Сподіваємося на тишу…", - резюмує Гайдай.