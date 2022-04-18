УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8641 відвідувач онлайн
Новини Війна
35 293 28
армія рф (16200) Луганщина (4812) евакуація (2246) Гайдай ЛОГА (921)

Можемо констатувати, що наступ вже почався! - Гайдай закликає мешканців Луганщини терміново евакуюватися, де це можливо

москаль,рф,ворог,враг,кацап,свинособаки,русня

Наразі можна констатувати, що наступ військ РФ на Донбас вже почався.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Можемо констатувати, що наступ вже почався! Встигніть врятуватися, поки ми можемо Вам допомогти! Увага!!! Сьогодні відбудеться евакуація жителів Рубіжного, Лисичанська, Сєверодонецька, Гірської громади, Попасної", - зауважив Гайдай.

За його інформаціює, маршрути змінено з урахуванням фактору безпеки.

"Слід приймати рішення якомога швидше. Ситуація вкрай загострена", - додає очільник регіону.

Також читайте: Війська РФ зайшли в Кремінну. Почалися вуличні бої, - Гайдай

Місця збору для організованого виїзду до залізничних вокзалів:

Можемо констатувати, що наступ вже почався! - Гайдай закликає мешканців Луганщини терміново евакуюватися, де це можливо 01Лисичанськ:

центр міста, вул. ім. В. Сосюри, 324, ДСНС;

КВ. 40 років Перемоги, біля будинку 15

Можемо констатувати, що наступ вже почався! - Гайдай закликає мешканців Луганщини терміново евакуюватися, де це можливо 01Привілля:

центральна площа;

Можемо констатувати, що наступ вже почався! - Гайдай закликає мешканців Луганщини терміново евакуюватися, де це можливо 01Сєверодонецьк:

міський Палац культури, пр. Хіміків, 28;

Можемо констатувати, що наступ вже почався! - Гайдай закликає мешканців Луганщини терміново евакуюватися, де це можливо 01Рубіжне:

Палац культури "Південний", вул. Чехова, 11.

Можемо констатувати, що наступ вже почався! - Гайдай закликає мешканців Луганщини терміново евакуюватися, де це можливо 01Гірське:

Будинок культури Україна. Гагаріна 13а

Можемо констатувати, що наступ вже почався! - Гайдай закликає мешканців Луганщини терміново евакуюватися, де це можливо 01Попасна

вул. Щербакова, 1а

"Також на Луганщину буде направлений гуманітарний вантаж. Слідкуйте за повідомленнями. Сподіваємося на тишу…", - резюмує Гайдай.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+33
Боже, бережи наших захисників, приведи нас до перемоги над окупантом.
показати весь коментар
18.04.2022 09:39
+25
показати весь коментар
18.04.2022 09:39
+25
Дай Бог нам удачи❗Может в этих боях сломается хребет этой петушинной стаи👊❗
Украина победит. Это пророчество👍
показати весь коментар
18.04.2022 09:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
для евакуації часу було більш ніж достатньо..
показати весь коментар
18.04.2022 09:33 Відповісти
бляха муха... как же хреново чего то ждать.
показати весь коментар
18.04.2022 09:33 Відповісти
показати весь коментар
18.04.2022 09:34 Відповісти
Цілком ясно, що це не Москва, не Пітер і не Сочі.
Це якась глуха провінція, чи уральска, чи сибірська, де перед молодою людиною лежать два шляхи - або спитись/зколотись тай здохнути під парканом або всеж іхати 18-м маршрутом.
Модель "великоі россіі" - самі жити не вміемо і вам не дамо.
показати весь коментар
18.04.2022 09:50 Відповісти
Это только тупые орки начинают наступление в день начала недельного дождя на Донбассе?
показати весь коментар
18.04.2022 09:37 Відповісти
показати весь коментар
18.04.2022 09:39 Відповісти
Боже, бережи наших захисників, приведи нас до перемоги над окупантом.
показати весь коментар
18.04.2022 09:39 Відповісти
Дай Бог нам удачи❗Может в этих боях сломается хребет этой петушинной стаи👊❗
Украина победит. Это пророчество👍
показати весь коментар
18.04.2022 09:39 Відповісти
Ну з Богом, тримайтесь і перемагайте. Ви знали,ви готувалися,за вами вся Україна, а попереду її кордони. День січі,День Слави День Перемоги. Україна понад усе
показати весь коментар
18.04.2022 09:41 Відповісти
показати весь коментар
18.04.2022 09:45 Відповісти
Американці вже свої розвідувальні літаки "повісили" над Румунією. У нас тепер є додаткові вуха й очі. З Богом!
показати весь коментар
18.04.2022 09:51 Відповісти
та чомусь Львів став потерпати більше...
показати весь коментар
18.04.2022 09:59 Відповісти
бо зелені тріпачі піаряться
показати весь коментар
18.04.2022 10:03 Відповісти
Вони зараз "слухають" той напрямок, який важливіший набагато. А саме - Донбас, Маріуполь, Чорне море.
показати весь коментар
18.04.2022 10:06 Відповісти
Ну, с Богом! Молимся за своих защитников. Перебейте рашке хребет!
показати весь коментар
18.04.2022 09:53 Відповісти
Открыл карту и увидел пока что максимум 10% от территории Украины. О какой 5 части ты говоришь? Каждый день берут новые города? Какие города взяли за последние 2 недели? Вообще, хоть один город назови
показати весь коментар
18.04.2022 10:06 Відповісти
Кремінну взяли.
показати весь коментар
18.04.2022 11:37 Відповісти
Схлопнется этот балаган гораздо быстрей❗
показати весь коментар
18.04.2022 10:08 Відповісти
Дуже багато Гайдая. Майже як Зеленського...
показати весь коментар
18.04.2022 09:59 Відповісти
Слухай " скабеєву" Вони тобі нарозказують
показати весь коментар
18.04.2022 10:14 Відповісти
До чого тут Скабєєва, блд? Як завжди, інтернетний активіст якусь муйню брякнув.
показати весь коментар
18.04.2022 10:27 Відповісти
На востоке 90% ваты.Кому оружие давать ?
показати весь коментар
18.04.2022 11:57 Відповісти
З Богом, рідненькі!
показати весь коментар
18.04.2022 13:35 Відповісти
Дякую ЗАХИСНИКИ ! ВІРЮ В НАШУ ПЕРЕМОГУ ! УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ ВСЕСВІТНЕ ЗЛО ! НЕБЕСНОГО ЗАХИСТУ ! МОЛЮСЬ ВСІМ МАТЕРИНСЬКИМ СЕРЦЕМ І ДУШЕЮ !!!
показати весь коментар
18.04.2022 13:50 Відповісти
Дякую ЗАХИСНИКИ ! ВІРЮ В НАШУ ПЕРЕМОГУ ! УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ ВСЕСВІТНЕ ЗЛО ! НЕБЕСНОГО ЗАХИСТУ ! МОЛЮСЬ ВСІМ МАТЕРИНСЬКИМ СЕРЦЕМ І ДУШЕЮ !!!
показати весь коментар
18.04.2022 13:51 Відповісти
 
 