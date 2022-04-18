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Росія під час облоги Маріуполя застосувала тактику воєн у Чечні та Сирії, - Міноборони Великої Британії

маріуполь

Росія під час облоги Маріуполя застосувала тактику воєн в Чечні і Сирії. Однак російське командування стурбоване тим, скільки часу буде потрібно на взяття міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Злагоджений український опір піддав російські сили серйозному випробуванню і відвернув людей і техніку, сповільнивши просування Росії в інших місцях", - йдеться в повідомленні.

Водночас спроба захопити Маріуполь дорого коштувала його жителям. Значні частини інфраструктури були зруйновані, а населення зазнало значних втрат.

"Завдання ударів по населених пунктах у межах Маріуполя відповідає підходу Росії до Чечні в 1999 р. і Сирії в 2016 р. і це попри заяви Міністерства оборони Росії від 24 лютого 2022 р. про те, що Росія не буде завдавати ударів по містах і не загрожуватиме населенню України", - зазначили в Міноборони Британії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Русский мир" прийшов у Маріуполь: зруйнований мікрорайон Східний. Будинки наскрізь пробиті, під завалами - загиблі. ВIДЕО

Автор: 
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Топ коментарі
+10
Телеканал "Прямий"
@prm_ua
·
1 год
У Швеції чоловік продав свою вітрильну яхту, щоб купити партію швидких для України. За кермом однієї з них він сам приїхав до Тростянця Сумської області.
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18.04.2022 09:42
+6
А наші керманичі Сирію проржали.
А треба було дивитись і запам'ятовувати що вони там роблять і готуватись протидіяти.
Але кому то треба було..
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18.04.2022 09:44
+5
Чи Ахметка продав хоча б один свій замок?
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18.04.2022 09:46
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На жаль така тактика і в Чечні і Сирії спрацювала та помогла РФ досягнути своїх цілей.
Вони не написали часом, що ми реально можемо протиставити такій тактиці?
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18.04.2022 09:37 Відповісти
нужно тяжелое вооружение, авиация и средства пво, а этого на том направлении нет, ось і маємо...
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18.04.2022 09:39 Відповісти
Про Маріуполь як про завершене. Там ще велика кількість захисників і жителів міста.
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18.04.2022 09:37 Відповісти
Ну, к сожалению, мы все понимаем, что без деблокады вопрос 2-4 недели, как повезет, а наши власти даже не пытаются начать деблакаду и не раз заявляли что не будут её проводить. Фронт стоит, попыток прорыва нету, и с каждым днём всё становится похоже на какой договорняк.
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18.04.2022 09:42 Відповісти
Они согласились солдат ВСУ выпустить, а азовцев выпускать не будут. Так и говорят - ни один азовец живым от-туда не выйдет.
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18.04.2022 09:52 Відповісти
Ну так Вы выбрали такую же тактику, смотреть и не вмешиваться
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18.04.2022 09:40 Відповісти
Асад застосував хім зброю, гори трупів, а він і далі президент...
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18.04.2022 09:45 Відповісти
Вони вибрали тактику постачання зброї Україні тоді, коли містечкова влада верещала про "ненагтетать і шашликі". Більш того, продовжують постачати зброю, навчати наших вояків, ділитися розвідданними і чавити кацапів санкціями та блокадою.
І все це вони роблять, за власний кошт і в збиток своїй державі, якщо ви не в курсі. На відміну від тієї ж молдови, ізраїлю і їм подібним.
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18.04.2022 10:03 Відповісти
Мы сейчас обсуждаем Мариуполь. То оружие, что дали, 95% не предназначено для ведения наступательных действий, а которое предназначено, очень мало и хватит только отбится на каком-то другом участке фронта, но не для Марика. Тупо смотрим сериал сколько ещё дней продержатся защитники Мариуполя и не вмешиваемся. Как в свое время радовались киборгам в Донецком аэропорте, ребята герои, но во всех действиях в мире важен результат, а не сам процесс. Да, с огромными потерями, но в итоге аэропорт перешел к оркам. Также будет и с Мариком без деблокады, а для деблокады нужны самолёты от запада и очень много АТ
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18.04.2022 10:12 Відповісти
Телеканал "Прямий"
@prm_ua
·
1 год
У Швеції чоловік продав свою вітрильну яхту, щоб купити партію швидких для України. За кермом однієї з них він сам приїхав до Тростянця Сумської області.
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18.04.2022 09:42 Відповісти
Чи Ахметка продав хоча б один свій замок?
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18.04.2022 09:46 Відповісти
Більш цікаво, що продав бабломойський. Хоча він не продав, він виграв більше 80 млрд гривень у деравного Привату 24 лютого 2022 року. Уявляєте, яке соУпаденіє?

23 лютого 2020 року
"Інвестиційна компанія «Систем Кепітал Менеджмент» (SCM), акціонером якої є український олігарх Рінат Ахметов, сплатить наперед 1 мільярд гривень податків, аби підтримати країну на тлі загрози вторгнення Росії."
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18.04.2022 10:08 Відповісти
Податки на перед чувак яких мільярди $ вивів, заплатив 33 млн.$ податків на перед, хавайте лохи хавайте...
Хоча Беня такий же 5 млрд. $, які він вивів з привату і держава рефінансувала з допомогою облігацій, також він вкрав.
Шо цей говнюк, що й інший...
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18.04.2022 10:20 Відповісти
Вони один одного варті. Та беня, в своїй бездонній ненажерливості, лідер не тільки в Україні, а, ймовірно, й у світі.
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18.04.2022 14:34 Відповісти
Щира подяка, прекрасній Людині! Бережи його Господь.
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18.04.2022 10:10 Відповісти
А наші керманичі Сирію проржали.
А треба було дивитись і запам'ятовувати що вони там роблять і готуватись протидіяти.
Але кому то треба було..
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18.04.2022 09:44 Відповісти
Те що було зрозуміло... Що робити зараз?
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18.04.2022 09:49 Відповісти
Маріуполь зараз затримує більшість сил кацапів. Це щит для всієї України. Але як йому допомогти? Як до нього пробитися? Серце кров'ю обливається за наших Захисників та людей що там лишилися...

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18.04.2022 10:11 Відповісти
По карте под Изюмом у мардвы кател, скоро иё там сварят.
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18.04.2022 10:31 Відповісти
Да разве только в Мариуполе..по всей Украине..у рашистов другой тактики ,нет..
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18.04.2022 10:37 Відповісти
Одічальіе оркі з другими арміями воювати не вміють. То ж жопорукі жопоголові потвори, які вміють воювати тільки з беззбройним мирним населенням.
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18.04.2022 11:19 Відповісти
Это не тактика-это военные преступления
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18.04.2022 10:53 Відповісти
Мы держали Грозный 2 месяца, они просто сравнивали с землей много этажные дома тяжелой артиллерией. Мы заплатили оркам и чечено-говорящим и дали вывезти всех раненых а те кто остался выходил из города по минному полю. Потери были большие, но многие смогли выйти и продолжить сопротивление. В Мариуполе они смогут сопротивляться стоко скоко есть боеприпасы и еда, однако когда останется слишком мало места, и они соберутся в одном месте, орки просто разбомбят это место.Поэтому им надо прорываться из кольца,с помощью из вне, артиллерия и подразделение пехоты должны им помочь.
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18.04.2022 11:25 Відповісти
 
 