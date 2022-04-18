Росія під час облоги Маріуполя застосувала тактику воєн у Чечні та Сирії, - Міноборони Великої Британії
Росія під час облоги Маріуполя застосувала тактику воєн в Чечні і Сирії. Однак російське командування стурбоване тим, скільки часу буде потрібно на взяття міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Злагоджений український опір піддав російські сили серйозному випробуванню і відвернув людей і техніку, сповільнивши просування Росії в інших місцях", - йдеться в повідомленні.
Водночас спроба захопити Маріуполь дорого коштувала його жителям. Значні частини інфраструктури були зруйновані, а населення зазнало значних втрат.
"Завдання ударів по населених пунктах у межах Маріуполя відповідає підходу Росії до Чечні в 1999 р. і Сирії в 2016 р. і це попри заяви Міністерства оборони Росії від 24 лютого 2022 р. про те, що Росія не буде завдавати ударів по містах і не загрожуватиме населенню України", - зазначили в Міноборони Британії.
Будь ласка, зачекайте...
Вони не написали часом, що ми реально можемо протиставити такій тактиці?
І все це вони роблять, за власний кошт і в збиток своїй державі, якщо ви не в курсі. На відміну від тієї ж молдови, ізраїлю і їм подібним.
@prm_ua
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1 год
У Швеції чоловік продав свою вітрильну яхту, щоб купити партію швидких для України. За кермом однієї з них він сам приїхав до Тростянця Сумської області.
вигравбільше 80 млрд гривень у деравного Привату 24 лютого 2022 року. Уявляєте, яке соУпаденіє?
23 лютого 2020 року
"Інвестиційна компанія «Систем Кепітал Менеджмент» (SCM), акціонером якої є український олігарх Рінат Ахметов, сплатить наперед 1 мільярд гривень податків, аби підтримати країну на тлі загрози вторгнення Росії."
Хоча Беня такий же 5 млрд. $, які він вивів з привату і держава рефінансувала з допомогою облігацій, також він вкрав.
Шо цей говнюк, що й інший...
А треба було дивитись і запам'ятовувати що вони там роблять і готуватись протидіяти.
Але кому то треба було..