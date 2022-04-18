Ракетні удари по Львову: три влучання у військову інфраструктуру, один - у шиномонтаж. 6 людей загинуло, 11 - постраждали (оновлено)
Станом на 10.05 18 квітня офіційно відомо про 6 загиблих та 8 постраждалих, серед постраждалих - одна дитина.
Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Офіційно: що відомо станом на 10:05. За інформацією Повітряного командування "Захід", сьогодні вранці відбулося чотири ракетних удари по Львову. Три – по об'єкті військової інфраструктури. Один – по шиномонтажу. Внаслідок влучань сталися пожежі. Гасіння ще триває", - зазначає він.
За його словами, об'єкти зазнали суттєвих ушкоджень.
"На жаль, є загиблі та постраждалі. Станом на цю годину відомо про 6 загиблих та 8 постраждалих. Серед постраждалих – одна дитина", - додав Козицький.
У свою чергу мер Львова Андрій Садовий повідомив: "Одна з ракет поцілила у цивільний об’єкт — шиномонтаж. Попередньо загинуло 6 людей, 11 поранено, серед них 1 дитина. Пошкоджено або знищено близько 40 автомобілів. Від ударної хвилі розбиті вікна в готелі поблизу. В ньому живуть евакуйовані українці".
Раніше повідомлялося про 5 прицільних ракетних ударів по Львову. Кілька ракет влучили поруч із залізничними об’єктами у Львові.
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Все наши ОТВЕТЫ "велике крадівництво" закатало в асфальт и перечислило на офшорные счета ЗЕлени и еже с ними.
да и беженцам надо брать с собой евро, а не доллары. так легче обмануть социальные органы. банк же при обмене фиксирует и их признают как не нуждающихся в социальной помощи.
А тимбільше, коли це пише жінка, котру, всупереч справедливості, всупереч Конституції, звільнили негласно від обовязку ризикувати життям та здоровьям на фронті, а перекинули його на мужчин, проти яких йде тотальна дискримінація по статевому признаку. Ганьба таким цинічкам!
Якщо пробувати думати "логічно", враховуючи комплексну вартість пусків з повітря і (можливу) малу кількість ******** ракет, то початкове визначення цілі іде за допомогою супутників-шпигунів РТ-розвідки і з інформації у джерелах змі/мережах і т.п.. А ПОТІМ можливо перед самим пуском треба отримати якесь "підтвердження" - тут вже може бути задіяна агентура кацапів (я так думаю)
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
І світ повинен допомагати українцям
загинуло 6
Така кількість влучань свідчить, щонайменше, про недостатню ППО у найголовнішому для ЗСУ регіоні.
При цьому ми отримуємо звіт, про 60% збитих кацапських ракет у Дніпрі.