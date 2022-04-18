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армія рф (16200) Львів (3025) обстріл (27098) ракети (3928) Козицький (125)

Ракетні удари по Львову: три влучання у військову інфраструктуру, один - у шиномонтаж. 6 людей загинуло, 11 - постраждали (оновлено)

Станом на 10.05 18 квітня офіційно відомо про 6 загиблих та 8 постраждалих, серед постраждалих - одна дитина.

Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіційно: що відомо станом на 10:05. За інформацією Повітряного командування "Захід", сьогодні вранці відбулося чотири ракетних удари по Львову. Три – по об'єкті військової інфраструктури. Один – по шиномонтажу. Внаслідок влучань сталися пожежі. Гасіння ще триває", - зазначає він.

За його словами, об'єкти зазнали суттєвих ушкоджень.

"На жаль, є загиблі та постраждалі. Станом на цю годину відомо про 6 загиблих та 8 постраждалих. Серед постраждалих – одна дитина", - додав Козицький.

У свою чергу мер Львова Андрій Садовий повідомив: "Одна з ракет поцілила у цивільний об’єкт — шиномонтаж. Попередньо загинуло 6 людей, 11 поранено, серед них 1 дитина. Пошкоджено або знищено близько 40 автомобілів. Від ударної хвилі розбиті вікна в готелі поблизу. В ньому живуть евакуйовані українці".

Ракетні удари по Львову: три влучання у військову інфраструктуру, один - у шиномонтаж. 6 людей загинуло, 11 - постраждали 01

Раніше повідомлялося про 5 прицільних ракетних ударів по Львову. Кілька ракет влучили поруч із залізничними об’єктами у Львові.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Львові влучили у цивільну інфраструктуру. Є загиблі та поранені, - Княжицький. ФОТО

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Топ коментарі
+33
Ответку можна дати наступальною зброєю, ********* ракетами. Яких в нас катма. Я вже не пригадую, "грім", здається, був розрахований на дальність понад 500км; але ж його в 2019-му заморозили... Якщо я десь щось неточно - поправте, пліз...
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18.04.2022 10:35
+33
Главное что пиво разрешили продавать. У нас уже одни люди расслабились, пьют пиво, ходят на рыбалку. Скоро будут требовать чтобы открыли ночные клубы. А в ето время всего в сотне километров другие воюют и сидят в подвалах под бомбежками
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18.04.2022 10:35
+23
Точно нечем!!
Все наши ОТВЕТЫ "велике крадівництво" закатало в асфальт и перечислило на офшорные счета ЗЕлени и еже с ними.
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18.04.2022 10:39
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Це схоже на виправдання. Бо не було ніяких намагань.
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18.04.2022 10:33 Відповісти
Ответку можна дати наступальною зброєю, ********* ракетами. Яких в нас катма. Я вже не пригадую, "грім", здається, був розрахований на дальність понад 500км; але ж його в 2019-му заморозили... Якщо я десь щось неточно - поправте, пліз...
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18.04.2022 10:35 Відповісти
це все клятий порошенко, спеціально почав цей проект шоп памішать великому будівництву, тому ми і заморозили!
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18.04.2022 10:53 Відповісти
Точно нечем!!
Все наши ОТВЕТЫ "велике крадівництво" закатало в асфальт и перечислило на офшорные счета ЗЕлени и еже с ними.
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18.04.2022 10:39 Відповісти
гнівний гундосік боневтіка
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18.04.2022 10:52 Відповісти
кращебвтік
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18.04.2022 11:03 Відповісти
Голова іде обертом...Таке відчуття,що читаю новини нічних обстрілів з трьох чи чотирьох Цензорів.У Садового,очільника міста-4 ракети,У Козицького-голова ОВА-5 ракет. У Козицького-військова інфраструктура, у Княжицького -депутат ЄС-цивільна інфраструктура.Вся ця інформація одна коло іншої.Тепер зрозуміла образа,що пиво дозволяють пити...А уявіть що дозволять горілку,коньяк чи віскі.
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18.04.2022 11:44 Відповісти
якщот и не москальський шпигун, що пише звіт, то тобі немає за що хвилюватись, Все пояснять згодом
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18.04.2022 13:01 Відповісти
Главное что пиво разрешили продавать. У нас уже одни люди расслабились, пьют пиво, ходят на рыбалку. Скоро будут требовать чтобы открыли ночные клубы. А в ето время всего в сотне километров другие воюют и сидят в подвалах под бомбежками
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18.04.2022 10:35 Відповісти
а беженцы призывного возраста путешествуют по германии. холидей парк посещают.
да и беженцам надо брать с собой евро, а не доллары. так легче обмануть социальные органы. банк же при обмене фиксирует и их признают как не нуждающихся в социальной помощи.
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18.04.2022 12:23 Відповісти
ти де, з окопу мягкого зараз пишеш?
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18.04.2022 17:34 Відповісти
А ще зелене гі..но пообіцяло тарифи на електроенергію не підвищувати пару місяців !
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18.04.2022 12:52 Відповісти
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18.04.2022 13:27 Відповісти
те, що у когось біда, не значить, що інший йому щось "должен," інакше вставай зі свого мягкого крісла і біжи в окоп сидіти! там корисніший будеш!
А тимбільше, коли це пише жінка, котру, всупереч справедливості, всупереч Конституції, звільнили негласно від обовязку ризикувати життям та здоровьям на фронті, а перекинули його на мужчин, проти яких йде тотальна дискримінація по статевому признаку. Ганьба таким цинічкам!
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18.04.2022 17:37 Відповісти
сарказм тут зайвий
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18.04.2022 10:45 Відповісти
Більша частина таких влучань - це робота ворожої агентури. Де СБУ та правоохоронці?
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18.04.2022 10:45 Відповісти
Та, де вони були завжди...
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18.04.2022 10:56 Відповісти
Частково так.
Якщо пробувати думати "логічно", враховуючи комплексну вартість пусків з повітря і (можливу) малу кількість ******** ракет, то початкове визначення цілі іде за допомогою супутників-шпигунів РТ-розвідки і з інформації у джерелах змі/мережах і т.п.. А ПОТІМ можливо перед самим пуском треба отримати якесь "підтвердження" - тут вже може бути задіяна агентура кацапів (я так думаю)
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18.04.2022 11:07 Відповісти
та расположение всех наших объектов параша давно до 24 февраля знала по гул картам и прочим
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18.04.2022 10:54 Відповісти
Ага... И именно поэтому они стреляют по бывшим военным обьектам, которых уже нет лет по 20-ть...
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18.04.2022 11:03 Відповісти
что? что ты мелешь.. сам придумал или кто подсказал? В Яворове тоже бивший?
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18.04.2022 17:39 Відповісти
Вже всі кому не лінь запостили цю фотку. Першим гендир УЗ
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18.04.2022 10:54 Відповісти
а що це змінює?????
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18.04.2022 17:40 Відповісти
Су...рашисти.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
І світ повинен допомагати українцям
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18.04.2022 10:51 Відповісти
Можно ответить террактами на территории оркостана. Для этого ракеты не нужны. И в конце концов всё равно мы к этому придём.
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18.04.2022 10:52 Відповісти
нахуа? х#йло саме влаштує тєракти для цапні
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18.04.2022 11:07 Відповісти
є інформація про 11 постраждалих

загинуло 6
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18.04.2022 10:56 Відповісти
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18.04.2022 11:01 Відповісти
ЦЕНЗОР ВИ ЩО ОХуіл€//// ЛЬВІЯН ПРОСИЛИ НЕ ВИКЛАДУВАТИ ФОТО ( ЦЕ ЗРАДА) А ЦЕНЗОР ПУБЛІКУЄ !!!!! ЯКОГО ЧОРТА. ІДЕ ВІЙНА!!!! КУДИ ДИВИТЬСЯ СБУ !!!!!КАДИРОВ ХВАЛИВСЯ ЩО В СБУ Є ЛЮДИ ЯКІ ПОМАГАЮТЬ РОССІІІ …. ПЕРЕВІРТИ НА ПОЛІГРАФІ УСІХ!!!! ( НАДІЮСЬ ЩО ВИ МЕНЕ ЗРОЗУМІЄТЕ В МЕНЕ ТАМ СІМЬЯ ,ЯКА НІ В ЯКОМУ РАЗІ НЕ ХОЧЕ ВИІЖДЯТИ .
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18.04.2022 11:02 Відповісти
Ці фото та відео погодженні. Там немає нічого секретного. Мало того - удар по цивільній інфраструктурі мають бачити люди з цілого світу!
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18.04.2022 12:49 Відповісти
Львів знаходиться достатньо далеко від місць пуску ракет, щоб мати 2-3 спроби їх збиття.
Така кількість влучань свідчить, щонайменше, про недостатню ППО у найголовнішому для ЗСУ регіоні.
При цьому ми отримуємо звіт, про 60% збитих кацапських ракет у Дніпрі.
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18.04.2022 11:05 Відповісти
А чим мій Львів "краще" за Дніпро. Тим більше, враховуючи у комплексі значення Дніпра для оборони держави/тим більше зараз (не будемо тут розписувати це все) і кількість біжінців у Дніпрі....
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18.04.2022 11:10 Відповісти
ніхто не каже ,що Львів краще, ми питаємо чому Львів гірше..
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18.04.2022 12:58 Відповісти
Можливо?! (МОЖЛИВО) після війни ми будемо знати більш-меньш реальні цифри, в т.ч. кількості літаків/типів літаків/виробів на літаках для пуску/польотне завдання/кількість мішеній-обманок+їх тип/їх заходи ртб+реб/скільки виробів перехоплено/скільки відхилилося і т.п..
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18.04.2022 15:12 Відповісти
Тим, що там проходять підготовку усі, кого набирають у ЗСУ. Тим, що через Львів проходить 90% усього озброєння, яке надають західні партнери. Тим, що там біженців у десятки разів більше.
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18.04.2022 13:20 Відповісти
десь бреня незнаю може і потрібна
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18.04.2022 11:11 Відповісти
Tak beda robić kacapy bo Lwów miasto gdzie dostarczana jest pomoc i przyjeżdżają uchodzcy ze wschodu.
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18.04.2022 11:14 Відповісти
Panie Szymon. Celem katsapów jest całkowite zniszczenie ukraińskiego narodu, języka i wiary. A kolejnymi będą kraje bałtyckie i Polska. Jeśli nie powstrzymamy tego zła.
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18.04.2022 11:49 Відповісти
Tak my to wiemy ale Polska jest za słaba żeby Zachód zaczął działać.
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18.04.2022 16:29 Відповісти
ответка должна быть тройная. чтобы больше не посмели. СЛАВА УКРАИНЕ!
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18.04.2022 11:20 Відповісти
Ответка может быть сразу после получения обещанных тяжелых беспилотников с дальностью действия около 6 тысяч километров.
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18.04.2022 11:32 Відповісти
А я не знаю почему во Львове ПВО слабое , Днепр находится гораздо дальше от границы, а ПВО есть . Сад0вый, мог бы и подсуетится и контрабасом завести , были бы гроши и желание
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18.04.2022 11:45 Відповісти
Андрюха 20% у нього кличка неформальна, а за ПРО/ПВО відкат ніхто недасть. Ну це сарказм, сріляють з бульбостану, але часу для виявлення і прицілювання всеодно достатньо, значить нема чим.
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18.04.2022 11:51 Відповісти
цей приліт був не з бульбостану
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18.04.2022 12:26 Відповісти
Смерть кацапським виродкам! Вони розуміють, що програють війну, тому будуть по максимуму знищувати Україну
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18.04.2022 11:48 Відповісти
А где ПВО Львова?
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18.04.2022 12:46 Відповісти
 
 