До Дніпропетровщини переїхали 4 виші та 4 технікумі з Донеччини та Луганщини

Через обстріли російських окупантів на території Донецької та Луганської областей навчальні заклади переміщуютьс до більш безпевних територій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

" До регіону переїхали Східноукраїнський університет ім. В.Даля, Донбаський педуніверситет, Горлівський інститут іноземних мов, Приазовський технічний університет, Слов’янський хіміко-механічний технікум, Дружківський фаховий коледж, Бахмутський педагогічний та Бахмутський коледж транспортної інфраструктури. Зараз це майже 300 викладачів - поки десята частина колективів", - зазначає очільник Дніпропетровщини

Зараз викладачі вже відновлюють дистанційні заняття зі своїми студентами.

"У одних рашисти зруйнували приміщення, інші були під постійними атаками. Ми своїх у біді не залишаємо.Все буде Україна!", - пише Резніченко.

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