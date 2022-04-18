Загальні втрати РФ від початку війни - близько 20,6 тис. осіб, 167 літаків, 147 гелікоптерів, 790 танків і 2 041 броньована машина
Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 18 квітня втрати особового складу противника становлять близько 20,6 тис. осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.04 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 20600 осіб ліквідовано,
танків - 790 од,
бойових броньованих машин - 2041 од,
артилерійських систем - 381 од,
РСЗВ - 130 од,
засоби ППО - 67 од,
літаків - 167 од,
гелікоптерів - 147 од,
автомобільної техніки - 1487 од,
кораблі /катери - 8 од,
цистерн з ПММ - 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 155.
Спеціальна техніка - 27.
Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
"Дані уточнюються", - зауважили у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
Фотографія ракетного крейсера Москва перед затопленням. Перша об'єктивна інформація щодо обставин знищення одного з найбільших бойових кораблів Росії.
По-перше, очевидно, що крейсер затонув на ранок 14 квітня, шторму на той момент на морі не було взагалі.
Добре видно характер ушкоджень. Судячи за все, дві ракети або одна ракета уразили центральну частину крейсера. Знищено зенітні-ракетний комплекс С-300Ф, надбудову, командний пункт, частину систем озброєння.
Очевидна підводна пробоїна та затоплення та крен ні лівий борт. Екіпаж вів боротьбу за живучість, але врятувати крейсер не зміг. Очевидно, саме це затоплення призвело до знищення крейсера. Чому за такого спокійного моря крейсер все ж таки затонув?
Можемо зробити такі висновки. Внутрішня пожежа, вибух частини ракетного озброєння, і через пожежу порушена герметичність внутрішніх приміщень, та виведено з ладу електрообладнання, яке б дозволяло продовжувати боротьбу за живучість.
Фотографія підтверджує високу ефективність ракет Нептун. Зрозуміло, що екіпаж боровся за живучість, але не зміг подолати наслідки вибухів. Море дозволяло врятувати крейсер, але Нептуна знищили Москву та не залишили шансів на спасіння.
Внаслідок вибухів боєкомплекту втрати екіпажу мають бути дуже високими, хоча зрозуміло, що частина російських моряків змогла врятуватись на борт турецького судна.
14 квітня - день запалення Москви та день ВМС України.
по-гундяєвскі: "карабль пішов в путінскій рай....."