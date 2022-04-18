Окупанти взяли під контроль Кремінну. Бої тривають. Ворог обстріляв цивільне авто, четверо людей загинули, - Гайдай (оновлено)

Окупанти взяли під контроль населений пункт Кремінна на Луганщині.

Про це щойно повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Бої тривають. Евакуація з міста вже неможлива", - зауважив він.

За його інформацією, з Сєверодонецька, Лисичанська, Попасної, Гірського та Рубіжного людей вивозять.

"Подбайте про Ваших дітей!", - звертається Гайдай до мешканців регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ зайшли в Кремінну. Почалися вуличні бої, - Гайдай

Пізніше Гайдай повідомив, що у Кремінній окупанти обстріляли цивільну машину.

"Попередньо чотири людини загинуло, один поранений. Люди намагалися самостійно виїхати. Рашисти відкрили по них вогонь. Навмисно. Не виходьте з укриттів!!!Не намагайтеся самостійно покинути Кремінну! Це небезпечно!", - додав він.