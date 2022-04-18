Окупанти взяли під контроль Кремінну. Бої тривають. Ворог обстріляв цивільне авто, четверо людей загинули, - Гайдай (оновлено)
Окупанти взяли під контроль населений пункт Кремінна на Луганщині.
Про це щойно повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Бої тривають. Евакуація з міста вже неможлива", - зауважив він.
За його інформацією, з Сєверодонецька, Лисичанська, Попасної, Гірського та Рубіжного людей вивозять.
"Подбайте про Ваших дітей!", - звертається Гайдай до мешканців регіону.
Пізніше Гайдай повідомив, що у Кремінній окупанти обстріляли цивільну машину.
"Попередньо чотири людини загинуло, один поранений. Люди намагалися самостійно виїхати. Рашисти відкрили по них вогонь. Навмисно. Не виходьте з укриттів!!!Не намагайтеся самостійно покинути Кремінну! Це небезпечно!", - додав він.
Топ коментарі
+33 Ksenia VB
показати весь коментар18.04.2022 10:58
+24 Paul Foxen
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+23 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар18.04.2022 11:10
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@prm_ua
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14 год
російські окупанти почали примусову мобілізацію мешканців окупованого Ізюма для війни проти України - Генштаб ЗСУ.
Серед мешканців Херсонщини зокрема поширюється інформація, що після оголошення результатів псевдореферендуму розпочнеться їхня "мобілізація".
Взял враг город - а так никого. Ни мобилизировать, ни изнасиловать, ни убить, ни заставить на себя работать - никого нет, остались только пустые квартиры без ценного имущества, продовольствие отравлено, колодцы отравлены, что не смогли вывезти - заминировано / сожжено / повреждено.
А сзади на линии снабжения нападают ССО и партизаны
Я считаю, что с русскими только тактика выжженой земли эффективна может быть. Пусть голодают, не имеют воды, не имеют чем заправиться и видят пост-апокалиптический пейзаж везде.
Все від Гайдая?