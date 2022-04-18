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армія рф (16200) Луганщина (4812) евакуація (2246) Гайдай ЛОГА (921)

Окупанти взяли під контроль Кремінну. Бої тривають. Ворог обстріляв цивільне авто, четверо людей загинули, - Гайдай (оновлено)

кремінна

Окупанти взяли під контроль населений пункт Кремінна на Луганщині.

Про це щойно повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Бої тривають. Евакуація з міста вже неможлива", - зауважив він.

За його інформацією, з Сєверодонецька, Лисичанська, Попасної, Гірського та Рубіжного людей вивозять.

"Подбайте про Ваших дітей!", - звертається Гайдай до мешканців регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ зайшли в Кремінну. Почалися вуличні бої, - Гайдай

Пізніше Гайдай повідомив, що у Кремінній окупанти обстріляли цивільну машину.

"Попередньо чотири людини загинуло, один поранений. Люди намагалися самостійно виїхати. Рашисти відкрили по них вогонь. Навмисно. Не виходьте з укриттів!!!Не намагайтеся самостійно покинути Кремінну! Це небезпечно!", - додав він.

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Топ коментарі
+33
Пухнастий українобот 🇺🇦⚓️
@UaArtem
· 1 год
"Відкинуті вчора на декілька кілометрів " від Кремінної орки сьогодні спокійно зайшли в місто. ****, кому вже вірити в цій війні?
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18.04.2022 10:58
+24
чекайте, через годину чи дві люся вам розкаже чому це перемога, і що Кремінну відбуксовують в шторм до Одесси
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18.04.2022 10:59
+23
Я б не робив з цього зраду. Тим більше не радив би робити це людям, які нічого не знають ні по ситуацію, ні про плани з оборони. Свого часу орки зайшли і у Гостомель, і у Іванків. Де тепер ці орки? Справжнім християнами вважаються ті, хто вірить у Господа, навіть ніколи за життя не бачачи Його. Справжніми патріотами є ромадяни, які вірять у власну країну і її збройні сили.
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18.04.2022 11:10
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От падли кацапські ! Там баяни "Кремінна" колись робили, я грав на таких.
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18.04.2022 11:35 Відповісти
Телеканал "Прямий"
@prm_ua
·
14 год
російські окупанти почали примусову мобілізацію мешканців окупованого Ізюма для війни проти України - Генштаб ЗСУ.

Серед мешканців Херсонщини зокрема поширюється інформація, що після оголошення результатів псевдореферендуму розпочнеться їхня "мобілізація".
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18.04.2022 12:11 Відповісти
Объясните мне, невоенному человеку, когда наступает враг, почему не производится ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ эвакуация всего населения ? Чтобы в городе оставались только ВСУ и тероборона. Когда город вынужденно сдаётся в результате отступления - чтобы в нём не оставалось ни души.

Взял враг город - а так никого. Ни мобилизировать, ни изнасиловать, ни убить, ни заставить на себя работать - никого нет, остались только пустые квартиры без ценного имущества, продовольствие отравлено, колодцы отравлены, что не смогли вывезти - заминировано / сожжено / повреждено.
А сзади на линии снабжения нападают ССО и партизаны

Я считаю, что с русскими только тактика выжженой земли эффективна может быть. Пусть голодают, не имеют воды, не имеют чем заправиться и видят пост-апокалиптический пейзаж везде.
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18.04.2022 12:30 Відповісти
всім незадоволеним і зрадофілам пропоную змінити диван на окоп
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18.04.2022 12:17 Відповісти
286 тысячи зрадофилам что в Херсоне, им чо делать?
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18.04.2022 12:32 Відповісти
Де дівся завжди дуже говорливий останнім часом Зєля, інші спєци - спікєри? Генштаб, МО?
Все від Гайдая?
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18.04.2022 12:35 Відповісти
Пора походу принять закон всем кто не эвакуируеться срок 15 лет !Плюс штраф плюс конфискация и не выплати.Может тогда дебилам дойдёт !
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18.04.2022 16:31 Відповісти
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