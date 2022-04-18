Окупанти відпустили мешканця Голої Пристані, у полоні залишаються мер міста та ще троє громадян

Російські окупанти відпустили одного з жителів Голої Пристані (Херсонська область). У полоні все ще залишаються мер міста та троє громадян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву депутата міськради Юрія Зеленіна у Facebook.

"Російські військові досі перебувають у санаторії "Гопри"! Міський голова та інші наші хлопці досі перебувають у полоні, вчора випустили з полону мешканця Голої Пристані Сергія Скубеника (всього 4 полонених)!" - написав він

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