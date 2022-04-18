У якийсь момент ми зможемо прорвати блокаду Маріуполя, – начальник ГУР МО Буданов

Начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов розповів чому провалилася атака Росії на Київ і яку зброю Україна хоче від Німеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це очільник української розвідки повідомляє у виданні SPIEGEL.

На запитання журналіста, чому РФ вирішила вивести свої війська з Київської області керівник воєнної розвідки України зазначив, що окупаційні війська не просто відійшли – ми їх вигнали з Київської області.

"Почалося з того, що ми повернули місто Ірпінь. Це загрожує розрізанням їхніх сил у Київській області. Росіяни швидко зрозуміли, що лише за кілька днів вони опинилися в тій самій ситуації, яку самі люблять завдати ворогу – оточення та розмежування своїх сил. Тому вони вирішили відступити. Мене дивує наскільки некомпетентно і необережно підійшли російські командири до проведення такої великої операції. Якщо вони дійсно вірили, що зможуть зробити це за три дні – і, наскільки нам відомо, вони абсолютно вірили, що так – то російське керівництво, мабуть, дивується, наскільки компетентні їхні генерали. Вони прийняли бажання за реальність", - каже Кирило Буданов.

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"Ми задали собі це питання. І знайшли лише одну відповідь: надзвичайно низький професійний рівень генералів. Однією з причин цього є кумівство в російській армії, це погодні генерали, родичі якогось чиновника, які не відповідають своїм завданням і не готові до них. Візьміть справу Чорнобаївки окремо! Це пам'ятник ідіотизму", - пояснив очільник ГУР МО такі великі втрати ворога.

Керівник ГУР МО України розповів, що мета військової агресії залишилася незмінною, бо "це операція зі знищення державності України. Україна має перестати існувати як держава. Це головна мета, і Путін не відмовився від своїх планів. Як би вони досягли цієї мети, Росія так і не до кінця зрозуміла, це теж характерно для їхньої тактики. Але вони хотіли, по-перше, встановити тут, у Києві, підконтрольний Росії уряд, а по-друге, назавжди повернути Україну в російську сферу. Цього не було і не може статися, особливо після звірств і військових злочинів, свідками яких є весь світ".

"Маріуполь – пам’ятник героїзму нашого народу і воїнів, приклад для наслідування. Про падіння міста говорили вже давно. Росіяни спочатку стверджували, що вже взяли місто, потім сказали, що захоплення неминуче, завтра буде час. Але, як бачите, вони провалюються вже більше місяця. Маріуполь тримає і буде тримати. І в якийсь момент ми зможемо прорвати блокаду", - відповів Буданов на запитання про героїчний супротив українських сил у Маріуполі.

Також Буданов зазначив, що для відбиття російської агресії потрібні артилерійські системи — німецька армія в них особливо сильна. Окрім цього потрібні танки, решта стандартне обладнання – зенітні комплекси, радіоелектронна розвідка.