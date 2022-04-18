УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11370 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
21 573 38
Буданов (469) розвідка (3805)

У якийсь момент ми зможемо прорвати блокаду Маріуполя, – начальник ГУР МО Буданов

буданов

Начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов розповів чому провалилася атака Росії на Київ і яку зброю Україна хоче від Німеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це очільник української розвідки повідомляє у виданні SPIEGEL.

На запитання журналіста, чому РФ вирішила вивести свої війська з Київської області керівник воєнної розвідки України зазначив, що окупаційні війська не просто відійшли – ми їх вигнали з Київської області.

"Почалося з того, що ми повернули місто Ірпінь. Це загрожує розрізанням їхніх сил у Київській області. Росіяни швидко зрозуміли, що лише за кілька днів вони опинилися в тій самій ситуації, яку самі люблять завдати ворогу – оточення та розмежування своїх сил. Тому вони вирішили відступити. Мене дивує наскільки некомпетентно і необережно підійшли російські командири до проведення такої великої операції. Якщо вони дійсно вірили, що зможуть зробити це за три дні – і, наскільки нам відомо, вони абсолютно вірили, що так – то російське керівництво, мабуть, дивується, наскільки компетентні їхні генерали. Вони прийняли бажання за реальність", - каже Кирило Буданов.

Також читайте: Окупанти репресують на Донбасі своїх командирів, які "не виправдали очікувань" у війні з Україною, - ГУР Міноборони

"Ми задали собі це питання. І знайшли лише одну відповідь: надзвичайно низький професійний рівень генералів. Однією з причин цього є кумівство в російській армії, це погодні генерали, родичі якогось чиновника, які не відповідають своїм завданням і не готові до них. Візьміть справу Чорнобаївки окремо! Це пам'ятник ідіотизму", - пояснив очільник ГУР МО такі великі втрати ворога.

Керівник ГУР МО України розповів, що мета військової агресії залишилася незмінною, бо "це операція зі знищення державності України. Україна має перестати існувати як держава. Це головна мета, і Путін не відмовився від своїх планів. Як би вони досягли цієї мети, Росія так і не до кінця зрозуміла, це теж характерно для їхньої тактики. Але вони хотіли, по-перше, встановити тут, у Києві, підконтрольний Росії уряд, а по-друге, назавжди повернути Україну в російську сферу. Цього не було і не може статися, особливо після звірств і військових злочинів, свідками яких є весь світ".

"Маріуполь – пам’ятник героїзму нашого народу і воїнів, приклад для наслідування. Про падіння міста говорили вже давно. Росіяни спочатку стверджували, що вже взяли місто, потім сказали, що захоплення неминуче, завтра буде час. Але, як бачите, вони провалюються вже більше місяця. Маріуполь тримає і буде тримати. І в якийсь момент ми зможемо прорвати блокаду", - відповів Буданов на запитання про героїчний супротив українських сил у Маріуполі.

Також Буданов зазначив, що для відбиття російської агресії потрібні артилерійські системи — німецька армія в них особливо сильна. Окрім цього потрібні танки, решта стандартне обладнання – зенітні комплекси, радіоелектронна розвідка.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+44
не справа Начальника ГУР МО України під час війни інтервью роздавати та ще підказувати ворогу його помилки....недоумки зелені
показати весь коментар
18.04.2022 11:22
+40
люся №2.
показати весь коментар
18.04.2022 11:21
+26
Маріуполь зрадили ще до війни.
Його героїчна залога була готова захищати місто, якби прихований ворог не відкрив проти них дорогу з Криму та не допоміг нанести удар у спину. Інший ворог розбирав та розрівнював захисні споруди із сходу (бо ж навіщо? Ми ж домовляємося, яка ще війна?). Ще інша ворожа сила прирекла своює бездушністю й байдужістю на смерть десятки тисяч містян, коли відмовилася від оголошення евакуації міста в перші два тижні. Маємо дуже багато образів у цій героїчній та трагічній обороні.
.... навколо... Навкруг ми побачимо той самий 2019 рік. Самі здогадайтеся, чому саме його. Отримаємо аналогії. ... (У нас виявився) свій Понтій Пилат, який, толеруючи зраду й руйнуючи захист, ще до початку битви прирік на мучеництво найкращих українців. Сьогодні з нього ********** пробують ліпити ледь не образ Христа (якщо апелювати до євангельської історії). Свій Каяфа разом із понад стамільйонним власним синедріоном прирікає на смерть мученицький народ і панічно боїться його воскресіння. А ще десятки Юд, які поспіхом перевдягаються у незаплямовані тоги апостолів.

https://t.me/Chornovil_official/5096 Тарас Чорновіл
показати весь коментар
18.04.2022 11:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
люся №2.
показати весь коментар
18.04.2022 11:21 Відповісти
где понабирали этих люсь.. это п..ц
показати весь коментар
18.04.2022 11:37 Відповісти
не справа Начальника ГУР МО України під час війни інтервью роздавати та ще підказувати ворогу його помилки....недоумки зелені
показати весь коментар
18.04.2022 11:22 Відповісти
А ти іншого хотів від 95кварталу почути (чи мовчання в ЗМІ)?
показати весь коментар
18.04.2022 11:27 Відповісти
Так а де в тексті статті взята у заголовок цитата? Не зрозуміло, про яку блокаду йдеться
показати весь коментар
18.04.2022 11:22 Відповісти
це останне речення і його тираді (п"ята стрічка з кінця в тексті статті))))
показати весь коментар
18.04.2022 11:29 Відповісти
Зашибись.Так давайте а Херсон,Новую Каховку.Ведь можно,когда хочешь.А то если Киев не взяли рашисты,то украинцы его точно возьмут.
показати весь коментар
18.04.2022 11:23 Відповісти
московську консерву рвонуло в рб

Госсекретарь Совбеза Беларуси заявил о планах нанести удары по соседним странам

Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович в эфире канала "Беларусь 1" заявил об ответных ударах по территории Польшы и Литвы, где наблюдается скопление войск и вооружения НАТО у белорусской границы, о последствиях возможной агрессии с их стороны.

«Потому что не получится так, что они развяжут агрессию в отношении Беларуси и военные действия будут проходить только в Беларуси. Нет, на их территории тоже будут взрывы, разрушения и гибель», - заявил Вольфович.

По словам госсекретаря Совета безопасности, Беларусь разумно направляет деньги на развитие армии, чтобы в случае необходимости и провокации дать достойный ответ.

Он уточнил, что Беларусь подготавливает свои вооруженные силы, а также проводит плановые мероприятия боевой подготовки.

- На данный момент они свою инфраструктуру приводят в соответствие непонятно к чему. Наверное, к развязыванию и подготовке агрессии, - сказал Вольфович. https://t.me/brest97pro/269661
показати весь коментар
18.04.2022 11:26 Відповісти
Один вольфович отбыл на концерт кобзона, расчехлили другого вольфовича?
показати весь коментар
18.04.2022 11:37 Відповісти
Interesno cem oni mogut ugrozat?Raketami,samoliotami tak ix sbjut Patriot,NASAMS,AEgis ,a otvet budet sakrusitelnim dlia nix F-35,B-52 i MRLS dalnostiu do 500 kilometrom skvalnim ogniom posle etogo tam malo sto ostanitsia
показати весь коментар
18.04.2022 12:05 Відповісти
в голові ви вже все прорвали....
показати весь коментар
18.04.2022 11:28 Відповісти
Тебе терміново потрібно призначити керівником ГУР. Твоя мудрість аж зашкалює, а досвід боротьби зі злом( в інтернет іграх щоправда)не залишить ворогу жодного шанса. Вперед, наш командир! Бігом у воєнкомат і на передову,а після першого бою почитаєш свої коменти і плюнеш собі в пику.Гарантовано.
показати весь коментар
18.04.2022 12:42 Відповісти
Гогіашвілі прарвет блакаду,нагрузить коксу у броньовану тойоту,та прарвет,воно ще про кумавство блд щось патякає...
показати весь коментар
18.04.2022 11:31 Відповісти
бла-бла-бла...
заспокоювати можливо і треба....та Маріку від того не легше...
показати весь коментар
18.04.2022 11:31 Відповісти
Маріуполь зрадили ще до війни.
Його героїчна залога була готова захищати місто, якби прихований ворог не відкрив проти них дорогу з Криму та не допоміг нанести удар у спину. Інший ворог розбирав та розрівнював захисні споруди із сходу (бо ж навіщо? Ми ж домовляємося, яка ще війна?). Ще інша ворожа сила прирекла своює бездушністю й байдужістю на смерть десятки тисяч містян, коли відмовилася від оголошення евакуації міста в перші два тижні. Маємо дуже багато образів у цій героїчній та трагічній обороні.
.... навколо... Навкруг ми побачимо той самий 2019 рік. Самі здогадайтеся, чому саме його. Отримаємо аналогії. ... (У нас виявився) свій Понтій Пилат, який, толеруючи зраду й руйнуючи захист, ще до початку битви прирік на мучеництво найкращих українців. Сьогодні з нього ********** пробують ліпити ледь не образ Христа (якщо апелювати до євангельської історії). Свій Каяфа разом із понад стамільйонним власним синедріоном прирікає на смерть мученицький народ і панічно боїться його воскресіння. А ще десятки Юд, які поспіхом перевдягаються у незаплямовані тоги апостолів.

https://t.me/Chornovil_official/5096 Тарас Чорновіл
показати весь коментар
18.04.2022 11:31 Відповісти
Можливо треба почекати ще якийсь час перед тим як кидатись такими заголовками "Маріуполь зрадили ще до війни" ? Ми не знаємо яка там насправді ситуація і що робиться для деблокади.
показати весь коментар
18.04.2022 11:34 Відповісти
Народ проголосовал за мир в глазах путина и предал Крым, Луганск и Донецк. Теперь народ очень удивлен тому что происходит, а куда он смотрел восемь лет? Неужели не видел референдумы, подвалы и прочие методы миротворчества?
показати весь коментар
18.04.2022 13:54 Відповісти
Зачим підказувати ворогу його помилки? Щоб вони їх врахували? І тоді вибити їх стане вже не можливо, ви цього добиваєтесь?
показати весь коментар
18.04.2022 11:33 Відповісти
Еее, куме, не кажи гоп, поки не перескочеш!!!!
показати весь коментар
18.04.2022 11:36 Відповісти
а не задумывались ли вы, ребятки, о том, что Зеленскому просто выгодно избавиться от "неуправляемого" полка Азов? и такой вариант ответа все объясняет..... вспомните историю этого полка - он всегда был "изгоем"..., его никогда не включали в программы обучения с инструкторами НАТО, запреты на поставки оружия и постоянные информационные атаки.......
показати весь коментар
18.04.2022 11:37 Відповісти
Ну это уж точно не Зеленский не включал в программу обучения с инструкторами НАТО. Это США было решение. А у остальном конечно задумывались. Ещё когда после окончания холодной войны американцы забрали ядерное оружие у Украины, а империи оставили было как то подозрительно и вот эта речь американского президента "котлета по Киевски" про самоубийственный национализм. Они были против развала империи и делали все возможное чтобы ее сохранить, от гуманитарки имперцам до кредитов
показати весь коментар
18.04.2022 13:59 Відповісти
А яким боком спец по самому тупому викраденню Чауса дає коментарі не в своїй компетенції? Своєю справою б зайнятись. Але він в ній ні в зуб ногою.
показати весь коментар
18.04.2022 11:40 Відповісти
ты лучше расскажи сколько граждан роzzии в твоем ведомстве....
показати весь коментар
18.04.2022 11:41 Відповісти
" скабеєвих " слухаєш !?
показати весь коментар
18.04.2022 11:47 Відповісти
Ти, дмитрику, за останні три роки так і не порозумнішав.
Люся, ти і скабєєва - в одному інтелектуальному ряду. І цілі у вас ті ж самі, як би ви не пнулися довести інше.
показати весь коментар
18.04.2022 12:16 Відповісти
А нашо він взагалі щось патякає ?
Я не можу уявити очільника подібної структури в штатах, який би роздавав наліво і направо подібні інтерв'ю. Одразу видно, що людина нічим не зайнята.
показати весь коментар
18.04.2022 11:46 Відповісти
Ну если могут "відігнать", то відігнали б русских от места повреждения водозабора в Николаев. Город без воды. В Харькове тоже такая фигня была, отогнали за Кочеток
показати весь коментар
18.04.2022 11:51 Відповісти
Кирюша, как там твой сожитель, москальская консерва Гогилашвили, поживает?
показати весь коментар
18.04.2022 12:07 Відповісти
Цікаво подивитися. Попереду Булданов, за ним люся, подоляк, верещук,безмозкова, маляр, бужанський,дубінський, шевченко "котлєта", лисий, Юзік і тамбовський вовк. А коментує результати операції вранці Кім.
показати весь коментар
18.04.2022 12:22 Відповісти
Об чём тут говорить, на форуме сидят стратеги уровня Эйзенхауэра, Манштейна и Гудериана, которые одной левой рисуют любой стратегический план, люди которые каждый день дают информацию Залужному и разведданные Буданову. Они то знают всегда, что как делать. Ну если забыли, всегда можно посмотреть методичку.
показати весь коментар
18.04.2022 12:28 Відповісти
шото буданов не сказал, сколько раз наш кастрообразный должен послать на йух Штайнмайера для того, что бы получить немецкие артсистемы.
показати весь коментар
18.04.2022 12:50 Відповісти
ЕГО СЛОВА ДА БОГУ В УХО!Да поскорее..
показати весь коментар
18.04.2022 14:33 Відповісти
 
 