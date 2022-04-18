У якийсь момент ми зможемо прорвати блокаду Маріуполя, – начальник ГУР МО Буданов
Начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов розповів чому провалилася атака Росії на Київ і яку зброю Україна хоче від Німеччини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це очільник української розвідки повідомляє у виданні SPIEGEL.
На запитання журналіста, чому РФ вирішила вивести свої війська з Київської області керівник воєнної розвідки України зазначив, що окупаційні війська не просто відійшли – ми їх вигнали з Київської області.
"Почалося з того, що ми повернули місто Ірпінь. Це загрожує розрізанням їхніх сил у Київській області. Росіяни швидко зрозуміли, що лише за кілька днів вони опинилися в тій самій ситуації, яку самі люблять завдати ворогу – оточення та розмежування своїх сил. Тому вони вирішили відступити. Мене дивує наскільки некомпетентно і необережно підійшли російські командири до проведення такої великої операції. Якщо вони дійсно вірили, що зможуть зробити це за три дні – і, наскільки нам відомо, вони абсолютно вірили, що так – то російське керівництво, мабуть, дивується, наскільки компетентні їхні генерали. Вони прийняли бажання за реальність", - каже Кирило Буданов.
"Ми задали собі це питання. І знайшли лише одну відповідь: надзвичайно низький професійний рівень генералів. Однією з причин цього є кумівство в російській армії, це погодні генерали, родичі якогось чиновника, які не відповідають своїм завданням і не готові до них. Візьміть справу Чорнобаївки окремо! Це пам'ятник ідіотизму", - пояснив очільник ГУР МО такі великі втрати ворога.
Керівник ГУР МО України розповів, що мета військової агресії залишилася незмінною, бо "це операція зі знищення державності України. Україна має перестати існувати як держава. Це головна мета, і Путін не відмовився від своїх планів. Як би вони досягли цієї мети, Росія так і не до кінця зрозуміла, це теж характерно для їхньої тактики. Але вони хотіли, по-перше, встановити тут, у Києві, підконтрольний Росії уряд, а по-друге, назавжди повернути Україну в російську сферу. Цього не було і не може статися, особливо після звірств і військових злочинів, свідками яких є весь світ".
"Маріуполь – пам’ятник героїзму нашого народу і воїнів, приклад для наслідування. Про падіння міста говорили вже давно. Росіяни спочатку стверджували, що вже взяли місто, потім сказали, що захоплення неминуче, завтра буде час. Але, як бачите, вони провалюються вже більше місяця. Маріуполь тримає і буде тримати. І в якийсь момент ми зможемо прорвати блокаду", - відповів Буданов на запитання про героїчний супротив українських сил у Маріуполі.
Також Буданов зазначив, що для відбиття російської агресії потрібні артилерійські системи — німецька армія в них особливо сильна. Окрім цього потрібні танки, решта стандартне обладнання – зенітні комплекси, радіоелектронна розвідка.
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Госсекретарь Совбеза Беларуси заявил о планах нанести удары по соседним странам
Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович в эфире канала "Беларусь 1" заявил об ответных ударах по территории Польшы и Литвы, где наблюдается скопление войск и вооружения НАТО у белорусской границы, о последствиях возможной агрессии с их стороны.
«Потому что не получится так, что они развяжут агрессию в отношении Беларуси и военные действия будут проходить только в Беларуси. Нет, на их территории тоже будут взрывы, разрушения и гибель», - заявил Вольфович.
По словам госсекретаря Совета безопасности, Беларусь разумно направляет деньги на развитие армии, чтобы в случае необходимости и провокации дать достойный ответ.
Он уточнил, что Беларусь подготавливает свои вооруженные силы, а также проводит плановые мероприятия боевой подготовки.
- На данный момент они свою инфраструктуру приводят в соответствие непонятно к чему. Наверное, к развязыванию и подготовке агрессии, - сказал Вольфович. https://t.me/brest97pro/269661
заспокоювати можливо і треба....та Маріку від того не легше...
Його героїчна залога була готова захищати місто, якби прихований ворог не відкрив проти них дорогу з Криму та не допоміг нанести удар у спину. Інший ворог розбирав та розрівнював захисні споруди із сходу (бо ж навіщо? Ми ж домовляємося, яка ще війна?). Ще інша ворожа сила прирекла своює бездушністю й байдужістю на смерть десятки тисяч містян, коли відмовилася від оголошення евакуації міста в перші два тижні. Маємо дуже багато образів у цій героїчній та трагічній обороні.
.... навколо... Навкруг ми побачимо той самий 2019 рік. Самі здогадайтеся, чому саме його. Отримаємо аналогії. ... (У нас виявився) свій Понтій Пилат, який, толеруючи зраду й руйнуючи захист, ще до початку битви прирік на мучеництво найкращих українців. Сьогодні з нього ********** пробують ліпити ледь не образ Христа (якщо апелювати до євангельської історії). Свій Каяфа разом із понад стамільйонним власним синедріоном прирікає на смерть мученицький народ і панічно боїться його воскресіння. А ще десятки Юд, які поспіхом перевдягаються у незаплямовані тоги апостолів.
https://t.me/Chornovil_official/5096 Тарас Чорновіл
Люся, ти і скабєєва - в одному інтелектуальному ряду. І цілі у вас ті ж самі, як би ви не пнулися довести інше.
Я не можу уявити очільника подібної структури в штатах, який би роздавав наліво і направо подібні інтерв'ю. Одразу видно, що людина нічим не зайнята.