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Харківщина (6053) жертви (1711)

На Харківщині за добу 9 загиблих, 25 поранених унаслідок ворожого обстрілу, - ОВА

прокуратура,війна,обстріл,харківщина

Минулої доби в Харківській області внаслідок обстрілів, скоєних ЗС РФ, загинули 9 людей, 25 отримали поранення.

Про це повідомляє прес-служба Харківської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"У Харкові в результаті обстрілів окупантами житлових районів, у тому числі центральної частини міста, поранено 24 особи, 6 - загинули. По області обстріляли Дергачівську громаду, загинуло 2 особи та 1 поранено. Також від обстрілів військових Росії 1 особа загинула в Золочівській громаді ", - йдеться у повідомленні.

"Це військові злочини проти мирного населення Харківщини. Геноцид народу, який прагне жити на своїй землі", - додали в ОВА.

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Это там где встречают оккупантов флажками?

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18.04.2022 11:45 Відповісти
 
 