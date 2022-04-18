На Харківщині за добу 9 загиблих, 25 поранених унаслідок ворожого обстрілу, - ОВА
Минулої доби в Харківській області внаслідок обстрілів, скоєних ЗС РФ, загинули 9 людей, 25 отримали поранення.
Про це повідомляє прес-служба Харківської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"У Харкові в результаті обстрілів окупантами житлових районів, у тому числі центральної частини міста, поранено 24 особи, 6 - загинули. По області обстріляли Дергачівську громаду, загинуло 2 особи та 1 поранено. Також від обстрілів військових Росії 1 особа загинула в Золочівській громаді ", - йдеться у повідомленні.
"Це військові злочини проти мирного населення Харківщини. Геноцид народу, який прагне жити на своїй землі", - додали в ОВА.
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Илья Репин
показати весь коментар18.04.2022 11:45 Відповісти Мені подобається 0
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