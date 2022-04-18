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біженці (1764) Держприкордонслужба (5685) кордон (4641) біометричні паспорти (229) Демченко Андрій (320)

Держприкордонслужба пояснила, чому відновила виїзд з України за закордонним паспортом: "На даний момент авральної ситуації немає"

паспорт

Для перетину державного кордону громадяни України повинні мати закордонний паспорт, він же допомагає легалізуватися в країнах Європи, куди слідують українці, які тікають від війни.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу наголосити, що перетин кордону відбувається згідно з постановою уряду номер 57, де в тому числі зазначено перелік документів, за якими можна перетинати державний кордон, і додам що такого паспортного документу, як внутрішній паспорт не передбачено.

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Водночас у перші тижні на кордоні спостерігалася гуманітарна катастрофа, коли тисячі людей штурмували кордон, сервісні центри не працювали, люди не мали змоги оформити належні документи, тоді приймалося рішення щодо пропуску громадян або за внутрішніми документами, або іншими документами, за якими можна було ідентифікувати особу.

На даний момент такої авральної ситуації немає, тому людям варто дотримуватися визначеного порядку", - розповів Демченко.

Демченко пояснив, що стосовно осіб, які їдуть з регіонів, де ведуться бойові дії, прикордонники можуть приймати окреме рішення, якщо такі люди не мають закордонного паспорту. Однак наголосив, що це завжди – винятки, рішення щодо яких ухвалюються, залежно від ситуації.

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Крім того, речник ДПСУ нагадав, що внутрішні українські паспорти не є підставою для легалізації за кордоном, тому порадив покладатися на документ для виїзду за кордон.

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Топ коментарі
+10
окремі рішення будуть прийматися в залежності від суми озвученої прохачем. нижня планка виставлена на рівні 2000$. Будь ласка, беріть до уваги вище визначені параметри і ні в якому випадку не користуйтесь сторонніми послугами! Крапка!!!
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18.04.2022 11:49
+10
Реально абсурд, якщо країни приймали і за внутрішнім паспортом чому раптом заборонили??
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18.04.2022 11:52
+9
користуючись нагодою, повідомлю прикордонників, що я дві години назад дзвонив в наш місцевий паспортний стіл, щоб записати в чергу на отримання ОЗП сина, і працівник відповіла, що на даний час "не працює система", порекомендувала повторити після великодня. чернігівська область.
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18.04.2022 11:44
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користуючись нагодою, повідомлю прикордонників, що я дві години назад дзвонив в наш місцевий паспортний стіл, щоб записати в чергу на отримання ОЗП сина, і працівник відповіла, що на даний час "не працює система", порекомендувала повторити після великодня. чернігівська область.
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18.04.2022 11:44 Відповісти
Проблемы индейцев вождя не ....т!
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18.04.2022 12:15 Відповісти
окремі рішення будуть прийматися в залежності від суми озвученої прохачем. нижня планка виставлена на рівні 2000$. Будь ласка, беріть до уваги вище визначені параметри і ні в якому випадку не користуйтесь сторонніми послугами! Крапка!!!
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18.04.2022 11:49 Відповісти
Реально абсурд, якщо країни приймали і за внутрішнім паспортом чому раптом заборонили??
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18.04.2022 11:52 Відповісти
Как почему? Чтобы рабочая сила не разбегались. А работала в Украине за еду
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18.04.2022 17:30 Відповісти
Тільки забули підключити Чернігівську область назад до бази данних паспортного столу. Окупантів немає в області уже ніде. Але все відключене (навіть у містах де русні взагалі не було)... Ввели виїзд по загранпаспортам але у людей по всій області немає можливості оформити ці паспорта бо у паспортних столах отшивають с відмазкою - ми не підключені до програми.
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18.04.2022 11:55 Відповісти
Включити/відключити це 3 хв діла (бо я сам працюю на аналогічній ІТ посаді). Чому не можна підключити паспортні стола назад і якщо перетнуть кордон - за секунду відключити знову?

Я уже мовчу про загранпаспорта.... То таке. Но неможна навіть обновити просрочені наші українські паспорта.

От дурної бюрократії страждають люди...
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18.04.2022 11:59 Відповісти
речник ДПСУ нагадав, що внутрішні українські паспорти не є підставою для легалізації за кордоном

Це неправда. Багато країн ЄС дозволяють оформлювати тимчасовий захист, який і є легалізацію, за внутрішнім українським паспортом
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18.04.2022 12:04 Відповісти
Це буде коррупція на кордоні . А не краще запровадити паспортний сервіс прямо на кордоні .
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18.04.2022 12:10 Відповісти
О тепер жінок та дітей теж не випускають.Не тільки їх мужиків.
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18.04.2022 12:38 Відповісти
Тепер жінки і діти, інваліди та літні люди опинилися в заручниках у зеленої влади.
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18.04.2022 12:40 Відповісти
оце реальна турбота
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18.04.2022 14:36 Відповісти
 
 