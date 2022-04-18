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В Україну з моменту вторгнення РФ повернулися понад мільйон людей, - ДПСУ

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Від початку повномасштабної агресії Російської Федерації на Батьківщину повернулися 1 060 000 українців.

Про це у коментарі УП повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Загалом з 24 лютого на в’їзд в Україну прослідував 1 мільйон 60 тисяч її громадян", - сказа він.

Демченко зазначив, що 16 квітня вперше від початку повномасштабної війни спостерігалась перевага в’їзду над виїздом з України.

В суботу зафіксували більшу кількість людей, які слідували в Україну, переважна більшість - це наші громадяни, зазначив речник ДПСУ.

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За його словами, в неділю пасажиропотік дещо знизився (на рівні 65 тисяч в обидва боки) та становив 50 на 50 (співвідношення в’їзду-виїзду. – Ред.).

Цього тижня Державна прикордонна служба не виключає збільшення охочих повернутися додому українців через великодні свята.

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Друзі, зараз в Ірпені працюють дві групи фахових інженерів Науково-дослідного інституту будівельного виробництва.
Вони професійно обстежують пошкоджене житло ірпінців і встановлюють його придатність до подальшого відновлення і можливість проживання в ньому людей.

Першочергово обстежують та дають заключення по будинках, що повністю зруйновані, потім перейдуть до тих, в які влучили снаряди. Далі будуть обстежувати будинки, у яких вибило вікна/двері. Працюватимуть ці комісії у визначеній черговості по всьому пошкодженому житловому фонду міста. Звернення чи заяву писати не потрібно.

Однак, якщо ви живете у багатоквартирному будинку, де пошкоджені тільки вікна, двері або дах, ви повинні через керівника ОСББ, ЖБК, Управляючої компанії подати кількість та розміри до Управління інфраструктурного розвитку інвестицій та житлово-комунального господарства ІМР.

Мешканці приватних будинків, де пошкоджені лише вікна чи двері можуть звертатись із заявками на їх відновлення за номером +38 068 173 39 32. Наголошую, лише приватні будинки із пошкодженими вікнами і дверима. https://t.me/irpininteresting/5039 https://t.me/irpininteresting/5039

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18.04.2022 12:09 Відповісти
 
 