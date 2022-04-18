Росіянам треба звикати до нападів на територію РФ, - Буданов про провокації в Бєлгороді

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що росіяни повинні звикати до провокацій своїх же військових, як сталося в Бєлгороді.

При цьому українська сторона не може коментувати домисли щодо своєї причетності до цього. Як інформує Цензор.НЕТ, про це Буданов заявив в інтерв'ю для Spiegel.

"Я не можу це коментувати", - відповів Буданов на уточнювальне питання стосовно того, чи проводила Україна операції в глибині ворожої території, зокрема на початку квітня на паливному складі в російському місті Бєлгород.

"Звісно, ​​росіяни не хотіли уявляти, що війна може торкнутися їхньої території. Я розумію, що їм важко визнати, що вперше з 1943 року відбуваються напади на територію Росії. Але до цього їм треба звикнути", - зазначив Буданов.

Буданов акцентує увагу, що українська сторона має певні докази того, що саме РФ організовує ці атаки чи диверсії на власній території.

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"Я сказав, що в нас є ознаки таких планів. Метою таких інсценувань зазвичай є виправдання власної агресії. Цього разу мета інша: по-перше, йдеться про консолідацію власного суспільства, яке масово відмовляється боротися. Їй (Росії. - Ред.) потрібно показати, що Україна – це терористична держава, загроза, яку потрібно зупинити. А по-друге, щоб відвернути увагу суспільства від Бучі та інших випадків зґвалтування та вбивств дітей. Тож якщо в найближчі дні вибухнуть вокзали, електростанції чи паливні баки, а Україну кожного разу звинувачують, я не буду дуже здивований", - підсумував він.