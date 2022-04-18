Росіянам треба звикати до нападів на територію РФ, - Буданов про провокації в Бєлгороді
Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що росіяни повинні звикати до провокацій своїх же військових, як сталося в Бєлгороді.
При цьому українська сторона не може коментувати домисли щодо своєї причетності до цього. Як інформує Цензор.НЕТ, про це Буданов заявив в інтерв'ю для Spiegel.
"Я не можу це коментувати", - відповів Буданов на уточнювальне питання стосовно того, чи проводила Україна операції в глибині ворожої території, зокрема на початку квітня на паливному складі в російському місті Бєлгород.
"Звісно, росіяни не хотіли уявляти, що війна може торкнутися їхньої території. Я розумію, що їм важко визнати, що вперше з 1943 року відбуваються напади на територію Росії. Але до цього їм треба звикнути", - зазначив Буданов.
Буданов акцентує увагу, що українська сторона має певні докази того, що саме РФ організовує ці атаки чи диверсії на власній території.
"Я сказав, що в нас є ознаки таких планів. Метою таких інсценувань зазвичай є виправдання власної агресії. Цього разу мета інша: по-перше, йдеться про консолідацію власного суспільства, яке масово відмовляється боротися. Їй (Росії. - Ред.) потрібно показати, що Україна – це терористична держава, загроза, яку потрібно зупинити. А по-друге, щоб відвернути увагу суспільства від Бучі та інших випадків зґвалтування та вбивств дітей. Тож якщо в найближчі дні вибухнуть вокзали, електростанції чи паливні баки, а Україну кожного разу звинувачують, я не буду дуже здивований", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
@VALMICHEL7
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https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1515862699141439502 7 ч
Россию Леси Рябцевой населяет 8 млн. В Ираке Марго Симоньян погибли 500 млн детей. Банки Вовы Путина выдали льготные кредиты 500 млн россиян. Элита современной России - сплошные «гуманитарии».
залізницю та авто
Хай черги шикуються
...
Слава нації
Смерть москалям
Таке прочитала. Правда чи вигадка не знаю.
Украина золотая"...і доказ дружби народав і високий рівень життя в Україні при ссср...
@prm_ua
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14 год
російські окупанти почали примусову мобілізацію мешканців окупованого Ізюма для війни проти України - Генштаб ЗСУ.
Серед мешканців Херсонщини зокрема поширюється інформація, що після оголошення результатів псевдореферендуму розпочнеться їхня "мобілізація".