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Росіянам треба звикати до нападів на територію РФ, - Буданов про провокації в Бєлгороді

буданов

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що росіяни повинні звикати до провокацій своїх же військових, як сталося в Бєлгороді.

При цьому українська сторона не може коментувати домисли щодо своєї причетності до цього. Як інформує Цензор.НЕТ, про це Буданов заявив в інтерв'ю для Spiegel.

"Я не можу це коментувати", - відповів Буданов на уточнювальне питання стосовно того, чи проводила Україна операції в глибині ворожої території, зокрема на початку квітня на паливному складі в російському місті Бєлгород.

"Звісно, ​​росіяни не хотіли уявляти, що війна може торкнутися їхньої території. Я розумію, що їм важко визнати, що вперше з 1943 року відбуваються напади на територію Росії. Але до цього їм треба звикнути", - зазначив Буданов.

Буданов акцентує увагу, що українська сторона має певні докази того, що саме РФ організовує ці атаки чи диверсії на власній території.

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"Я сказав, що в нас є ознаки таких планів. Метою таких інсценувань зазвичай є виправдання власної агресії. Цього разу мета інша: по-перше, йдеться про консолідацію власного суспільства, яке масово відмовляється боротися. Їй (Росії. - Ред.) потрібно показати, що Україна – це терористична держава, загроза, яку потрібно зупинити. А по-друге, щоб відвернути увагу суспільства від Бучі та інших випадків зґвалтування та вбивств дітей. Тож якщо в найближчі дні вибухнуть вокзали, електростанції чи паливні баки, а Україну кожного разу звинувачують, я не буду дуже здивований", - підсумував він.

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Топ коментарі
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18.04.2022 11:55
+28
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18.04.2022 11:54
+23
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18.04.2022 12:02
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18.04.2022 11:54 Відповісти
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18.04.2022 12:09 Відповісти
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18.04.2022 11:55 Відповісти
"эта гражданская вАйна белгордской с курсой народными республиками", "настамнет", это "они сами себя остреливают", то "нянечки и таксисты с шатхёрами выкапывают с полей бегорода оружие", "Украина на войну еще не являлась"
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18.04.2022 12:01 Відповісти
Шо вони всі бритись перестали? Це в них така уява про бездоказовіть раптового вищого патріотизму?
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18.04.2022 12:01 Відповісти
*в постійних тривогах та турботах за батьківщину, навіть поголитися ніколи, вбивство москалів йду кожну секунду, руки втомились від прикладу кулемета
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18.04.2022 12:03 Відповісти
Напевно . Сидять у безпечних кабінетах, далеко від бойових дій, біля них крутиться купа обслуговуючого персоналу. Тепер ще і барбери борідки вистригають.
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18.04.2022 12:03 Відповісти
тактична борода
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18.04.2022 13:19 Відповісти
Кацапських свиней потрібно постійно тримати в напруженні-щоб аж пукани тріщали...
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18.04.2022 12:01 Відповісти
мене навіть не здивує ,якшо в Маскві буде теракт..з гексогеном..в вигляді цукру
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18.04.2022 12:01 Відповісти
Мэр Москвы Сергей Собянин «По нашим оценкам, под риском потерять работу находятся около 200 тыс. человек» Главу столицы РФ цитирует https://www.interfax.ru/ «Интерфакс» .
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18.04.2022 12:04 Відповісти
але з візитівкою... ну якщо не Яроша то хоча б Азову.... бо винних має бути видно одразу... а тепер винні тільки українці (навіть якщо засрано дворовий сортир на парашке)
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18.04.2022 12:06 Відповісти
Той, хто багато робить, зазвичай мало говорить.
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18.04.2022 12:01 Відповісти
судячи з кількості ваших коментарів - ви взагалі нічого не робите
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18.04.2022 12:06 Відповісти
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18.04.2022 12:02 Відповісти
Краще помовчати корифану папіашвілі, помічнику депутата ворожої країни. Чому мовчав, що ворог заходить в Бучу, Гостомель, Ірпінь і не попередили жінок і дітей, щоб втекли? Смерті і на Вашій совісті.
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18.04.2022 12:03 Відповісти
Пральна...то не ***** та оркі винні
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18.04.2022 12:07 Відповісти
Звичайно винен в нападі і вбивствах Пуйло і орки, а в незахисті народу своєї країни, якій давав присягу і маєш їх захищати винні ті, про кого я написав та ще інші, які кликали на шашлики і казали, що США бреше про напад, які замість ракет все витратили на асфальт. Могли провести евакуацію хочаби дітей і їх мам. Виходить, що не знали, або немають кваліфікації від слова зовсім. Про інше навіть страшно подумати.
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18.04.2022 12:17 Відповісти
а ***** такий розвідник тоді? лижи далі
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19.04.2022 00:00 Відповісти
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18.04.2022 12:03 Відповісти
Так собі Ванга.
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18.04.2022 12:05 Відповісти
Какая хвамілія із конно руцкая у ніво.
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18.04.2022 12:14 Відповісти
був колись одеситом
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18.04.2022 13:20 Відповісти
Під шумок і нам щось пульнути по запаребріку і настамнєт.
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18.04.2022 12:03 Відповісти
Написати на ракетах щось по російські обов"язково з помилками, будуть думати, що самі себе обстріляли.
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18.04.2022 12:09 Відповісти
Хороший кацап - мертвий кацап. Де б він не знаходився. І чи Бєлгородська, чи Курська, чи Масковська області не виключення. Всі маскалі повинні стати хорошими. Жирна крапка.
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18.04.2022 12:04 Відповісти
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18.04.2022 12:21 Відповісти
Вал Мишель


@VALMICHEL7

·
https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1515862699141439502 7 ч



Россию Леси Рябцевой населяет 8 млн. В Ираке Марго Симоньян погибли 500 млн детей. Банки Вовы Путина выдали льготные кредиты 500 млн россиян. Элита современной России - сплошные «гуманитарии».
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18.04.2022 12:04 Відповісти
Да, а "пендосы-англосаксы" "устроили геноцид 150млн индейцев".... Из той же оперы.
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18.04.2022 12:16 Відповісти
Чонгар треба знищіти
залізницю та авто
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18.04.2022 12:05 Відповісти
Навпаки його розмінували щоб кацапи їхали по асфальтованим та освітленим дорогам.
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18.04.2022 12:25 Відповісти
В паРашу " цукор доставили".
Хай черги шикуються
...
Слава нації
Смерть москалям
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18.04.2022 12:06 Відповісти
Кацапи ніби будують аналог нашого Хрещатику, шиють форму ЗСУ, прапори захоплених міст, щоб зафільмувати свій парад перемоги і ходу полонених нациздів.
Таке прочитала. Правда чи вигадка не знаю.
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18.04.2022 12:06 Відповісти
правда https://antikor.com.ua/articles/534001-v_moskve_gotovjat_fejkovyj_parad_na_kreshchatike
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18.04.2022 12:15 Відповісти
капець... ото довболоби...
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18.04.2022 12:25 Відповісти
Є в них така традиція, сприймати художні фільми, як документальні. З піснями те ж саме..."Белоруссия родная,
Украина золотая"...і доказ дружби народав і високий рівень життя в Україні при ссср...
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18.04.2022 12:38 Відповісти
Гарна новина. Калючую проволоку по периметру паребрика, вывести оттуда две трубы и менять нефть и газ на продовольствие, разницу в цене пустить на репарации и контрибуции Украине и пусть там живут в своей реальности )))
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18.04.2022 13:26 Відповісти
Телеканал "Прямий"
@prm_ua
·
14 год
російські окупанти почали примусову мобілізацію мешканців окупованого Ізюма для війни проти України - Генштаб ЗСУ.

Серед мешканців Херсонщини зокрема поширюється інформація, що після оголошення результатів псевдореферендуму розпочнеться їхня "мобілізація".
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18.04.2022 12:10 Відповісти
Судячи с заголовка статті, Буданова приняли в 95 Квартал.
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18.04.2022 12:14 Відповісти
Йому ж уже новий позивний дали - Люся №2.
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18.04.2022 12:21 Відповісти
Мені не має різниці од чого будуть дохнуть ці тварюки, чи свої будуть вбивати чи наші, аби дохли. Але це одній мені здається що ми маємо повне право наносити удари по території цієї недодержави!
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18.04.2022 12:20 Відповісти
Треба звикати, що їх будуть ночами різати як свиней.
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18.04.2022 12:21 Відповісти
А вдень як баранів 👍
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18.04.2022 12:24 Відповісти
так то народное ополчение белгородской народной республики, пусть сами разбираются со своим внутренним конфликтом
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18.04.2022 12:26 Відповісти
Украінці без води електрики газу розбита інфраструктура без будинків розбомблених окупантами. А окупанти і іх сімі з водою з газом електрикою на машинах з паливом. Одним словом окупанти шикують живуть спокійно без підвалів Це справедливо справедливо де ж справедливіст
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18.04.2022 12:40 Відповісти
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18.04.2022 13:01 Відповісти
Що воно меле...
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18.04.2022 13:05 Відповісти
Трошки не правда, що це перші напади з 1943 року, воїни Ічкерії проводили військові операції на теріторії московії в 90рр.
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18.04.2022 13:19 Відповісти
буданов ! Перш ніж щось бовкати подивись ВІКІ. Пам"ятаю що в 44році німці ще були на території мордору.Зокрема в північно-західних областях.
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18.04.2022 13:53 Відповісти
Буданов новий арестович
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18.04.2022 15:12 Відповісти
Почему в Белгороде народу нужно привыкать к обстрелам ,, своих,,- к провокациям. Мы от Европы требуем смелости и решительности, а сами допускаем, чтобы насиловали наших детей, убивали, мародерничали - устраивали геноцид , а мы должны не дразнить и не ,, огорчать,, убийц- фашистов. Давно должны гореть их нефтеперерабатывающие и прочие заводы, нефтебазы, приграничная инфраструктура- главное скопление войск , которые завтра будут убивать наших детей. Почему мы их боимся???? Если мы их будем мочить на их территории - такое же количество ракет будет прилетать, самолетов меньше ( половину можно уничтожить). В Севастополе и Новороссийске будут прекрасно гореть корабли (( ракет прилетит меньше) и т д. У нас война какая то однобокая, мазахистская - нас убивают, а мы проявляем героизм и ,, кайфуем,, Трусливые ****** - свинособаки должны нас бояться.
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18.04.2022 16:25 Відповісти
 
 