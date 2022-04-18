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Новини Агресія Росії проти України Війна
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розвідка (3805) телефон (526) крадіжка (648) 93 окрема механізована бригада (288)

Російський вояка вкрав у 10-річної Іванки телефон. Його взяли у полон та повернули дівчинці мобільний, - розвідка. ФОТО

Військові розвідники повернули дівчинці телефон, що був вкрадений російськими окупантами на блокпосту на Сумщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, цю історію опублікували українські розвідники.

Російський вояка вкрав у 10-річної Іванки телефон. Його взяли у полон та повернули дівчинці мобільний, - розвідка 01
Російський вояка вкрав у 10-річної Іванки телефон. Його взяли у полон та повернули дівчинці мобільний, - розвідка 02

"Розвідувальний підрозділ 93-ї бригади Холодний Яр проводив операцію на східному напрямку. У полон до наших хлопців потрапив солдат з російської Кантемирівської дивізії, в якого знайшли червоненький мобільний телефон, а також павербанк зі стразами. Спочатку окупант брехав, що це його речі. У мобілці була сім-картка одного з російських операторів. І з цього телефону вже були дзвінки до Росії. Та у списку контактів були й українські номери, підписані "татусь" та "мамуля". Холодноярці почали телефонувати на ці номери. Виявилося, що телефон належить Іванці", - розповідають у ГУР МО.

Згодом історію крадіжки  та евакуації її родини з окупованого росіянами міста розповіла і мама дівчинки Олена.

"15 березня ми виїхали усією родиною евакуаційним коридором з Тростянця, на той час окупованого. Стояли у колоні, на своїй машині, були перелякані, бо за місто йшли бої. Коли стояли у евакуаційній колоні, підійшли військові РФ та сказали віддати усі телефони. Я відповіла, що у нас вони усі розряджені. До цього ми повидаляли з телефонів усі месенджери, щоб не надавати ворогу будь-яку інформацію. Коли виїжджали з міста, на блокпосту російські військові ходили з картонною коробкою та відбирали телефони в усіх, хто їхав з міста, погрожуючи розстрілом. Вони кричали та залякували нас. Казали, нібито ми їх знімаємо", - каже пані Олена.

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За її словами за декілька днів їй зателофонував Дмитро з 93-ї бригади та  розповів, що вони у полоненого російського військового знайшли телефон.

"Я була така схвильована, що з початку не повірила, думала, що це якісь жарти. Іванка дуже плакала через те, що забрали телефон. І хоча мій чоловік сказав хлопцям залишити телефон собі, вони все одно відправили його нам поштою", - зазначає мама дівчинки.

Тепер Іванка вдячна холодноярцям за такий приємний сюрприз, і передає вітання 93 бригаді", – йдеться у повідомленні пресслужби 93 омбр.
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Топ коментарі
+41
Орда.
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18.04.2022 12:12
+36
російська псіна непогребувала навіть дівочими дитячими речами зі стразіками.
які скажені чорти до нас пруться . Який жах
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18.04.2022 12:19
+33
93-й-черговий респект...
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18.04.2022 12:17
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Орда.
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18.04.2022 12:12 Відповісти
Повезло цій дівчинці-адже з нею могли зробите те що робили з іншими дітьми в Бучі рашисти
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18.04.2022 12:15 Відповісти
сподіваюсь що цей орк-тиелефоністка вже розібраний на атоми, і відправлений до свиноматки, яка його ви*рала на світ божий, по частинам
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18.04.2022 12:16 Відповісти
Не треба так.нехай краще посидить в полоні. Свиноматка вже в чергу за 5 милліонов рупий в чергу встала. А синок живий. Облом-с
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18.04.2022 15:04 Відповісти
93-й-черговий респект...
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18.04.2022 12:17 Відповісти
російська псіна непогребувала навіть дівочими дитячими речами зі стразіками.
які скажені чорти до нас пруться . Який жах
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18.04.2022 12:19 Відповісти
Не ображай песиків.
Там один все чекає на свою будку, от якби впіймали....
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18.04.2022 12:58 Відповісти
я тих кацочортів називаю виключно або істотами, або організмами
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18.04.2022 13:07 Відповісти
Нужно было отрубать ему руки и сказать что так и было. Все таки жалостливые у нас военные.
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18.04.2022 12:20 Відповісти
Респект!
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18.04.2022 12:20 Відповісти
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18.04.2022 12:24 Відповісти
Я б девочке новый купил или лучше, а этот чтоб в задницу засунули херою-вояке.
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18.04.2022 12:24 Відповісти
с учетом того, что орки вытворяют в Украине, этой девочке сказочно повезло. пПовстречался якакой-то орк-"альбинос". Всего лишь ограбил ...
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18.04.2022 12:25 Відповісти
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18.04.2022 12:25 Відповісти
Руки отрубить ему "случайно", что бы больше выродок не воровал у детей.
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18.04.2022 12:27 Відповісти
Потрібно так як вони вихвалялисьодиеодному - кість отсєчь, по саму шию...
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18.04.2022 12:30 Відповісти
Фу,сподіваюсь цих рузьгих обнесуть парканом і ми їх більше не зустрічатимо в світі.
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18.04.2022 12:32 Відповісти
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18.04.2022 12:34 Відповісти
Это песец. Солдат ребенка не обидит? Ну ну...
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18.04.2022 12:38 Відповісти
Ага. Как там насчет человека с ружьем или памятника в Трептов-парке?
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18.04.2022 12:44 Відповісти
Це гамно давно пора знести .
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18.04.2022 13:14 Відповісти
Повезло девчонке - только телефон забрали, да то оказалось, что с "возвратом". Если бы девайс орку чем-то бы не понравился, мог бы и застрелить.
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18.04.2022 12:42 Відповісти
"воин"???, может мародер???
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18.04.2022 12:48 Відповісти
Доречним булоб передати цей телефон господарці, з відео розбирання цього орка на м'ясний ряд.
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18.04.2022 13:12 Відповісти
Честно говоря, девочке нужно было вернуть телефон с бонусом - с новым чехлом из кожи того ублюдка, который его у нее отобрал. И стразики туда тоже можно вставить.
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18.04.2022 13:36 Відповісти
Фото, данные ублюдка?
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18.04.2022 14:00 Відповісти
Відкриваєте базу даних окупаційних військ. Вони є вже у відкритому доступі. І тикаєте на першого попавшогося. Не помилитесь. Полюбому щось вкрав або когось пограбував
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18.04.2022 15:06 Відповісти
Русня биомусор
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18.04.2022 14:31 Відповісти
А шо з московським нацистом, бо потвора має відповісти... Стаття 187 КК України: Розбій - напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний... з погрозою застосування насильства. 4. Розбій ...вчинений...в умовах воєнного або надзвичайного стану... - карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.
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18.04.2022 23:09 Відповісти
Отец правильно говорил, что этот телефон уже не нужен. русский петух алексей бычков засовывал себе нож в очко, мало ли что с эти телефоном творили.
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18.04.2022 23:10 Відповісти
 
 