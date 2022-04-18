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Окупанти безперервно обстрілюють Харків, мешканців закликають не виходити з укриттів протягом усього дня

харків

Жителів Харкова закликають протягом 18 квітня не виходити з укриттів. Російські війська безперервно обстрілюють місто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне. Харків".

"Не виходити з укриттів протягом усього дня 18 квітня закликають жителів Харкова в обласному Департаменті цивільного захисту - російські війська продовжують безперервно обстрілювати спальні райони міста. Перебувати у сховищах варто увесь час, навіть попри відсутність повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.

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18.04.2022 12:23 Відповісти
Тєрєхов на минулу суботу суботнік назначав. запрошував записивутась. на с х-ярять а ми квіточки повинні були висаджувати. Руко-водитєль ще той..
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18.04.2022 12:31 Відповісти
Если послушать Арестовича и Бутусова, орки сыпятся по всюду, везде им наподдали, только клочья шерсти и мяса отлетают ошметками. Но почему то они уже дальше Изюма, Мариуполь истекает кровью, его деблокада из разряда легенд. Угроза захвата Крематорска, Северодонецка. Львов вот даже под обстрелом, чуть ли не ежедневно. Где чудо антибатарейные радары, чудо гаубицы, чудо дроны? Сколько еще рашисты будут безнаказанно разносить украинские города?
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18.04.2022 12:37 Відповісти
а ты сам где?
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18.04.2022 12:43 Відповісти
это военная пропаганда - у врага все плохо, он бежит, сыпется, сдается, деморализован, отказывается, нет ресурсов. Не стоит относится к этому серьезно
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18.04.2022 12:44 Відповісти
Вообще-то обстрелы по мирным как раз показывают что у орков все идет не очень и они вымещают злобу на тех до кого могут дотянутся. И я что-то ни припомню что бы тот же Арестович говорил что будет легко, наоборот.
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18.04.2022 12:58 Відповісти
У кого есть хоть какая-то возможность - выезжайте пока в Днепр, хотя бы на неделю-две. Понятно что орки поперли и в ближайшие пару недель будет только хуже.
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18.04.2022 13:04 Відповісти
А якщо їм відповілати тією ж монетою? Жбурляти ракети по їхній території. Розбомбити інфраструктуру, лупити по містах, щоб кацаби на собі відчули, що таке ракетні удари. Можливо, прозріють?
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18.04.2022 14:04 Відповісти
 
 