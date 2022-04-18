В Мелітополі окупанти запускають до людей "агентів", які намагаються дізнатися настрої містян, - ЗМІ
"Агенти" окупантів у цивільному вбранні починають з місцевими мешканцями розмови про обстановку в місті, а потім ходять доповідати рашистам.
Про це розповів в ефірі "24 каналу" кореспондент, який перебуває у Запоріжжі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У місцевому парку з'явилися "агенти" у цивільному вбранні – такі собі люди, які маскуються під мирних мешканців", – розповів журналіст.
Вони підсідають на лавочку до місцевих й починають розмову, цікавлячись думкою про те, що відбувається у Мелітополі.
Потім люди бачили, що вони йдуть у ті будівлі, де зараз засідають окупаційні органи рашистів. Ці "агенти" хочуть послухати, що про них говорять. Зрозуміло, що нічого хорошого вони не почують, – каже журналіст.
Він зауважив, що такими методами послуговувалась ще сталінська репресивна машина.
"Думаю, це просто стиль роботи каральних органів Росії. Вони так звикли у себе збирати інформацію", – додав кореспондент.
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засланыезасраные казачки могут тольк нах услышать... тоже мне))) агенты Клаусы от Штирлица ))))
в котре пересвідчуюсь що орки просто дибіли, спитати що відбувається у місцевого це як спитати о 2й ранку "не подскажєте как пройти в бібліотєку"
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