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Мелітополь (767) окупація (6537)

В Мелітополі окупанти запускають до людей "агентів", які намагаються дізнатися настрої містян, - ЗМІ

мелітополь

"Агенти" окупантів у цивільному вбранні починають з місцевими мешканцями розмови про обстановку в місті, а потім ходять доповідати рашистам.

Про це розповів в ефірі "24 каналу" кореспондент, який перебуває у Запоріжжі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У місцевому парку з'явилися "агенти" у цивільному вбранні – такі собі люди, які маскуються під мирних мешканців", – розповів журналіст.

Вони підсідають на лавочку до місцевих й починають розмову, цікавлячись думкою про те, що відбувається у Мелітополі.

Потім люди бачили, що вони йдуть у ті будівлі, де зараз засідають окупаційні органи рашистів. Ці "агенти" хочуть послухати, що про них говорять. Зрозуміло, що нічого хорошого вони не почують, – каже журналіст.

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Він зауважив, що такими методами послуговувалась ще сталінська репресивна машина.

"Думаю, це просто стиль роботи каральних органів Росії. Вони так звикли у себе збирати інформацію", – додав кореспондент.

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18.04.2022 12:28 Відповісти
в Мелытополе люди одного арйона приблизительно знают своих (пусть не по именам, но в лицо - точно!) поэтому эти стукачи и засланые засраные казачки могут тольк нах услышать... тоже мне))) агенты Клаусы от Штирлица ))))
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18.04.2022 12:31 Відповісти
А до них ще не дійшло які там настрої?
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18.04.2022 12:33 Відповісти
"... й починають розмову, цікавлячись думкою про те, що відбувається у Мелітополі."-

в котре пересвідчуюсь що орки просто дибіли, спитати що відбувається у місцевого це як спитати о 2й ранку "не подскажєте как пройти в бібліотєку"
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18.04.2022 12:43 Відповісти
місто Херсон заявляє, що він Україна, та передає палкі вітання окупантам:

РУСКИЙ СОЛДАТ!
ТВОЙ ТРУП - БУДУЩИЙ СОБАЧИЙ КОРМ!
ОСТАНОВИСЬ!
Свяжись с украинскими военными по адресу:

[email protected]

СПАСИ СВОЮ ЖИЗНЬ!

И помни:
Мы знаем о т**е всё! В каких домах ты спишь, что ты жрёшь и кого ***шь. Твои перемещения по городу не остаються незамеченными. По этому в чернобаевке вас уже минус 6 тысяч! Вы вольно чувствуете с**я в нашем городе ? Так будет не всегда!
Мы нанесем удар когда вы будете максимально к этому не готовы.
Быть собачим кормом или вернуться домой живым - решать только т**е.

Хлопці, зробіть репост, не хочете репост - копіюйте та викладайте від свого імені.
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18.04.2022 13:04 Відповісти
 
 