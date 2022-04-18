В Мелітополі окупанти запускають до людей "агентів", які намагаються дізнатися настрої містян, - ЗМІ

"Агенти" окупантів у цивільному вбранні починають з місцевими мешканцями розмови про обстановку в місті, а потім ходять доповідати рашистам.

Про це розповів в ефірі "24 каналу" кореспондент, який перебуває у Запоріжжі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У місцевому парку з'явилися "агенти" у цивільному вбранні – такі собі люди, які маскуються під мирних мешканців", – розповів журналіст.

Вони підсідають на лавочку до місцевих й починають розмову, цікавлячись думкою про те, що відбувається у Мелітополі.

Потім люди бачили, що вони йдуть у ті будівлі, де зараз засідають окупаційні органи рашистів. Ці "агенти" хочуть послухати, що про них говорять. Зрозуміло, що нічого хорошого вони не почують, – каже журналіст.

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Він зауважив, що такими методами послуговувалась ще сталінська репресивна машина.

"Думаю, це просто стиль роботи каральних органів Росії. Вони так звикли у себе збирати інформацію", – додав кореспондент.