Під Маріуполем у фільтраційних таборах російські окупанти утримують до 27 тисяч людей, - радник мера Андрющенко
Загарбники під Маріуполем утримують у фільтраційних таборах по лінії Мангуш-Нікольське-Ялта понад 20 тисяч осіб.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Депортація і фільтрація. По оновленим даним на сьогодні окупанти утримують в фільтраційних таборах по лінії Мангу-Нікольске-Ялта не менш 20 тисяч осіб, перешкоджаючі можливості евакуюватись через навмисне затягування та сповільнення поцедури фільтрації. Також не 5-7 тис. осіб знаходяться у фільтраційному таборі у с. Безимяноє на стадії підготовки до депортації", - написав Андрющенко.
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