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депортація (704) Маріуполь (3207) воєнні злочини (1801) Андрющенко Петро (692)

Під Маріуполем у фільтраційних таборах російські окупанти утримують до 27 тисяч людей, - радник мера Андрющенко

рф

Загарбники під Маріуполем утримують у фільтраційних таборах по лінії Мангуш-Нікольське-Ялта понад 20 тисяч осіб.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Депортація і фільтрація. По оновленим даним на сьогодні окупанти утримують в фільтраційних таборах по лінії Мангу-Нікольске-Ялта не менш 20 тисяч осіб, перешкоджаючі можливості евакуюватись через навмисне затягування та сповільнення поцедури фільтрації. Також не 5-7 тис. осіб знаходяться у фільтраційному таборі у с. Безимяноє на стадії підготовки до депортації", - написав Андрющенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я - Макар. Мне сегодня 7 лет. Это - мой дом. "Спасибо" спасителям из России, что сделали вот такое", - хлопчик із Маріуполя під обстрілами записав звернення зі зруйнованого будинку. ВIДЕО

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Вся мэрия которая собрала манатки и в первый день войны 24 февраля сбежала из города идет вслед за русским кораблем. Почитайте интервью с нач полиции Вершининым на Цензоре, он подробно рассказал как это кодло бежало прямо во время рабочего совещания!
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18.04.2022 12:35 Відповісти
... восстать не пробовали 27 000? ... или на убой... как скот.
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18.04.2022 12:35 Відповісти
Там в основному жінки та діти, куди повставати?
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18.04.2022 12:38 Відповісти
Британський журналіст Ден Кірбі знайшов табір у Леонідівці Пензенської області, де росіяни розмістили примусових переселенців з Маріуполя. Виявилось що він розташований на місці колишньої військової бази, яка з часів Другої світової війни використовувалася як звалище радянської хімічної зброї. З 2008 по 2017 роки звалище в Леонідівці було частиною програми РФ із зменшення арсеналу нервово-паралітичних речовин, що включав https://uk.wikipedia.org/wiki/VX_(%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F) VX і зарин. «Тексти» наводять головне з його https://inews.co.uk/news/mariupol-ukraine-russia-war-leonidovka-putin-1579199 розслідування . https://texty.org.ua/fragments/106388/tabir-z-myshyaku-bizhenciv-z-mariupolya-trymayut-bilya-zvalysha-himichnoyi-zbroyi-pid-penzoyu/?src=main https://texty.org.ua/fragments/106388/tabir-z-myshyaku-bizhenciv-z-mariupolya-trymayut-bilya-zvalysha-himichnoyi-zbroyi-pid-penzoyu/?src=main

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18.04.2022 12:36 Відповісти
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18.04.2022 12:37 Відповісти
‼️‼️‼️

методы войны в Украине сейчас и в Чечне более 20 лет назад - похожи как две капли воды. Причем похожи даже в мелочах.

Украина подняла руку на СВЯТОЕ и планы Путина резко поменялись - Антизомби на ICTV

https://youtu.be/dYziwfui5PY
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18.04.2022 12:40 Відповісти
Кацапи ж тупі. Діють по шаблону. Чорнобаївка тому доказ.
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18.04.2022 12:45 Відповісти
А до чого тут Ялта? Вона ж на Кримі.
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18.04.2022 12:42 Відповісти
Andrei Piontkovsky@apiontkovsky



Какая-то усатая сволочь у Соловьева только что проболталась, что 3 000 украинских военнопленных вывезены в Россию и «никогда оттуда не вернутся».
Когда Соловьева будут приговаривать к исключительной мере через повешение, не забыть и эту передачу.

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18.04.2022 12:43 Відповісти
 
 