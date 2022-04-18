Серед постраждалих через ракетні обстріли Львова двоє людей у важкому стані, - Садовий

Через ранкові ракетні обстріли в понеділок у Львові постраждало 11 цивільних людей, двоє з них наразі перебувають у важкому стані в лікарнях.

Про це в ефірі відеомарафону сказав міський голова Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Найстрашніше сьогодні – це загибель шести безвинних людей, які просто прийшли на роботу, де і загинули. 11 поранених, з них одна дитинка. Я на контакті з нашими головними лікарями, постраждалим надається вся необхідна допомога. Двоє з поранених перебувають у важкому стані, але всім необхідним наші лікарні забезпечені", - зазначив Садовий.

Він додав, що всі комунальні служби міста, лікарні, ДСНС працюють у посиленому режимі, ліквідовуючи наслідки ворожих атак. Рух громадського транспорту в місті наразі змінений, але все працює.

"Я повністю погоджуюся із тією тезою, що сьогодні озвучують усі лідери - це є геноцид. Це свідоме знищення українців. І вони це роблять прицільно, атакуючи цивільні об’єкти. А на це має бути відповідне судове рішення і рішення світу, щоб росію повністю ізолювати із міжнародних майданчиків", - додав мер Львова.

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