УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10689 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 848 8
армія рф (16200) Львів (3025) обстріл (27098)

Серед постраждалих через ракетні обстріли Львова двоє людей у важкому стані, - Садовий

львів

Через ранкові ракетні обстріли в понеділок у Львові постраждало 11 цивільних людей, двоє з них наразі перебувають у важкому стані в лікарнях.

Про це в ефірі відеомарафону сказав міський голова Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Найстрашніше сьогодні – це загибель шести безвинних людей, які просто прийшли на роботу, де і загинули. 11 поранених, з них одна дитинка. Я на контакті з нашими головними лікарями, постраждалим надається вся необхідна допомога. Двоє з поранених перебувають у важкому стані, але всім необхідним наші лікарні забезпечені", - зазначив Садовий.

Він додав, що всі комунальні служби міста, лікарні, ДСНС працюють у посиленому режимі, ліквідовуючи наслідки ворожих атак. Рух громадського транспорту в місті наразі змінений, але все працює.

"Я повністю погоджуюся із тією тезою, що сьогодні озвучують усі лідери - це є геноцид. Це свідоме знищення українців. І вони  це роблять прицільно, атакуючи цивільні об’єкти. А на це має бути відповідне судове рішення і рішення світу, щоб росію повністю ізолювати із міжнародних майданчиків", - додав мер Львова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетні удари по Львову: три влучання у військову інфраструктуру, один - у шиномонтаж. 6 людей загинуло, 11 - постраждали (оновлено)

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гатять душегуби, мої пишуть сирени цілий день, але огород саджають. Страшно,реально страшно. Пишемо один одному, може щось нове. Це Німеччина, а як ви там це переживаєте,держитесь і воюєте. Бережіть себе і Україну, ви переможете.
показати весь коментар
18.04.2022 12:43 Відповісти
твори орків під Черніговом
показати весь коментар
18.04.2022 12:44 Відповісти
Бидло біснувате, як і їх лукавий гундяєв.

2014. "Надеюсь, что наши братья и сестры, НЕ БУДУТ СИЛЬНО СОПРОТИВЛЯТЬСЯ освобождению!"
показати весь коментар
18.04.2022 12:50 Відповісти
Цікаво, виродка що писав в полоні пиріжками з чаєм нагодували?
показати весь коментар
18.04.2022 13:55 Відповісти
показати весь коментар
18.04.2022 12:47 Відповісти
Московити знають що Львів переповнений біженцями, ось і пуляють туди.
показати весь коментар
18.04.2022 12:50 Відповісти
Яке відношення має тюрма на Тунельній до військової інфраструктури??
Хіба що там тримають мертвечука... То сподіваюсь, що він здох від тих ракет. Але перед тим розповів все, що треба

До речі, нічого ніде у Львові не застоюється. Причина дуже банальна - все їде відразу на схід. Так що їх удари в молоко.
показати весь коментар
18.04.2022 13:02 Відповісти
 
 