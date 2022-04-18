Ракети на Львів запустили з Каспійського регіону. Станом на 12.30 7 загиблих, 11 людей постраждали, - Козицький

Станом на 12:30 18 квітня внаслідок сьогоднішніх ракетних ударів по Львову загинуло 7 людей, 11 - постраждали.

Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні близько 8:30 по Львову вдарили чотири ракети. Це були крилаті ракети повітряного базування. За попередньою інформацією, їх випустили з Каспійського регіону. Три ракети вдарили по об'єкті військової інфраструктури. Одна – по шиномонтажу. Перший об'єкт – це склади, які не використовували. Внаслідок влучань сталися пожежі!, - зазначив він.

За його словами, на обидвох об'єктах пожежі уже повністю загасили. Підрозділи ДСНС розбирають завали.

Козицький уточнив, що обидва об'єкти зруйновані повністю.

"На жаль, є загиблі. Станом на цю годину відомо про 7 загиблих. Це перші загиблі внаслідок влучання по Львову. Також наразі відомо про 11 постраждалих. Серед них – одна дитина. Троє постраждалих у важкому стані. У дитини незначні ушкодження. Дані щодо загиблих та постраждалих ще можуть змінюватися", - додає очільник регіону.

Крім того, він зазначив, що навколо місць влучання пошкоджені вікна у будинках та транспортні засоби.

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"Дякую нашим силам ППО! Вони роблять надзвичайний вклад у те, щоб над нашими головами небо було спокійним", - резюмує Козицький.

Раніше повідомлялося про 5 прицільних ракетних ударів по Львову. Кілька ракет влучили поруч із залізничними об’єктами у Львові.