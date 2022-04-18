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армія рф (16200) Львів (3025) обстріл (27098) ракети (3928) Козицький (125)

Ракети на Львів запустили з Каспійського регіону. Станом на 12.30 7 загиблих, 11 людей постраждали, - Козицький

львів

Станом на 12:30 18 квітня внаслідок сьогоднішніх ракетних ударів по Львову загинуло 7 людей, 11 - постраждали.

Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні близько 8:30 по Львову вдарили чотири ракети. Це були крилаті ракети повітряного базування. За попередньою інформацією, їх випустили з Каспійського регіону. Три ракети вдарили по об'єкті військової інфраструктури. Одна – по шиномонтажу. Перший об'єкт – це склади, які не використовували. Внаслідок влучань сталися пожежі!, - зазначив він.

За його словами, на обидвох об'єктах пожежі уже повністю загасили. Підрозділи ДСНС розбирають завали.

Козицький уточнив, що обидва об'єкти зруйновані повністю.

"На жаль, є загиблі. Станом на цю годину відомо про 7 загиблих. Це перші загиблі внаслідок влучання по Львову. Також наразі відомо про 11 постраждалих. Серед них – одна дитина. Троє постраждалих у важкому стані. У дитини незначні ушкодження. Дані щодо загиблих та постраждалих ще можуть змінюватися", - додає очільник регіону.

Крім того, він зазначив, що навколо місць влучання пошкоджені вікна у будинках та транспортні засоби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Серед постраждалих через ракетні обстріли Львова двоє людей у важкому стані, - Садовий

"Дякую нашим силам ППО! Вони роблять надзвичайний вклад у те, щоб над нашими головами небо було спокійним", - резюмує Козицький.

Раніше повідомлялося про 5 прицільних ракетних ударів по Львову. Кілька ракет влучили поруч із залізничними об’єктами у Львові.

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Топ коментарі
+19
Ні, не пожартував. Було дві атаки, а ракет значно більше. Якби не ППО, то...
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18.04.2022 13:06
+17
А что ты предлагаешь? Ответить нечем, шашлыки на майские для этого не подходят.
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18.04.2022 13:19
+17
А хто обирав Зеленського і чому росіяни так раділи програшу Петі і зі всіх каналів, включаючи українські , лили бруд ? Порох говорив про асфальт і хто на ньому буде їздити. Люди обирали Зеленського бо не хотіли воювати і хотіли миру , як і сам Зеленський в очах Путіна. Люди самі не хотіли,щоб гроші тратитись на ракетні програми, тому обрали Зеленського, який на мирних лозунгах , і виграв вибори. Маємо те, що самі обрали.
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18.04.2022 13:28
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18.04.2022 13:00 Відповісти
"Дякую нашим силам ППО..." це пан Козицький так пожартував?
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18.04.2022 13:03 Відповісти
Ні, не пожартував. Було дві атаки, а ракет значно більше. Якби не ППО, то...
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18.04.2022 13:06 Відповісти
Скільки це "значно більше"?
Якщо по заявам української влади із усіх запущених досягає цілей лише 30%, то беручи до уваги віддаленість Львову від каспійського напрямку, це мало бути десь 80-100 ракет!
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18.04.2022 14:07 Відповісти
1. скільки макс. на борт може брати крилаток ту-22, ту-95, ту-160?
2. скільки всього літаків брало участь у пусках?
3. через які райони (може знайшли "слабкі" місця у ппо), на якій висоті, скільки разів/як крилатки робили маневри по курсу/висоті?
4. може перед/під час пусків проведені комплексні заходи РТБ/РЕБ?
5. може були запущені мішені-обманки?
і т.д. (на жаль)
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18.04.2022 14:53 Відповісти
Математик, уважаю. Почему у тебя 30% и 4 разрыва это изначально 80 - 100 ракет а не, скажем, 12 ?
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18.04.2022 15:43 Відповісти
Откуда взял? Писали что 30% НЕ долетает
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18.04.2022 16:09 Відповісти
ПЯкщо правда, що у Львів прилетіли з Каспію, то скорше за все запускали їх з гідрокрейсерів, себто це були або Х-101, або Х-55, або х-555, або "калібри". Запускатись вони могли лише з Ту-95, Ту-160 або кораблів чи гідролітаків
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18.04.2022 17:11 Відповісти
З каспійського регіону ?! Що з Азербайджану ,чи Вірменії?!
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18.04.2022 13:08 Відповісти
Для чого ти живеш на світі?
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18.04.2022 14:11 Відповісти
Спросить где Армения?
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18.04.2022 14:37 Відповісти
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18.04.2022 16:59 Відповісти
С кораблей каспийской флотилии
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18.04.2022 14:47 Відповісти
Это были крылатые ракеты воздушного базирования. Источник:
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18.04.2022 16:40 Відповісти
І що далі? Як завжди далі визначатимемо звідки по наших містах завдають ударів?
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18.04.2022 13:10 Відповісти
А что ты предлагаешь? Ответить нечем, шашлыки на майские для этого не подходят.
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18.04.2022 13:19 Відповісти
А хто обирав Зеленського і чому росіяни так раділи програшу Петі і зі всіх каналів, включаючи українські , лили бруд ? Порох говорив про асфальт і хто на ньому буде їздити. Люди обирали Зеленського бо не хотіли воювати і хотіли миру , як і сам Зеленський в очах Путіна. Люди самі не хотіли,щоб гроші тратитись на ракетні програми, тому обрали Зеленського, який на мирних лозунгах , і виграв вибори. Маємо те, що самі обрали.
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18.04.2022 13:28 Відповісти
Ви не зовсім праві. Ракетна програма була фактично провалена при Порошенко. Замість того щоб почати активно відновлювати ракетні війська, Порошенко лобіював річкові катери, які робила його ленінська кузня, та автомобілі богдан, які теж він випускав. Крім того, купляли у США та АНглії списані корвети, щоб подерибанити бюдбжет. Правда зробили Нептун але тут вже доклалась теперішня влада: за минулий рік жодного замовлення. Не маю сумніву, що країна, яка в СРСР була головною по розробці та випуску ракетного озброєння могла б за 8 років відновити те, що всі попередні президенти та міністри розвалили, передали росії (до речі кравчук передав біля 600 крилатих ракет, які зараз летять на нас) або продали. Як тут не згадати:хто ж нам лікар?
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18.04.2022 13:48 Відповісти
главное перестать стрелять. Зачем тебе тот порох, который пять лет вам напоминал о войне и выполнял ракетные программы. Но вы хотели мира и миллиард дерев
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18.04.2022 13:57 Відповісти
Но все же хай Алексеевич расскажет,чего с Крыма укрепрайон на перешейке не сделали,может чего то секретного в тех минсках подписал?
Если так то час рассказать !
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18.04.2022 14:50 Відповісти
Алексеич СДЕЛАЛ,а Александрович разобрал!
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18.04.2022 22:46 Відповісти
и нептун при порохе разработали
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18.04.2022 18:28 Відповісти
За Пороха було при владі багато людей, що це ракетні програми пробуксовували. Плюс, за деталі, устаткування теж треба було домовлятись , і не рідко якимось хабарами на державному рівні. Рівень ненависті в російських ЗМІ до Петі був просто вражаючим, чого не було ,коли обрали Зеленського. Це був основний індикатор, хто для росіян є хто і що Петя був поганим для Путіна.
Знамените інтерв'ю Арестовича 2019 року , де буцімто він пророкує ,що буде війна в 2022році- це не пророцтво, а злив інформації для мас від нашої й закордонної розвідки. Такими"пророцтвами" в Росії займався Жириновський. Тому й Петя й Зеленський прекрасно знали ,що в Росії є такий план, щоб розпочати війну. Що зробив Зеленський-всі знаємо. Міг хоча б зробити 20 ракет на всяк випадок ,навіть якщо не вірив ,що Путін піде на цей план? Думаю, Зеленський просто дурник недалекоглядний , але хтось його підмовив на це? Думаю, тільки його соратники.
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18.04.2022 14:25 Відповісти
Ну планы у соседних государств есть всегда,думаю и у Польши и у Венгрии были планы по взаимодействии с рашкой (да в принципе поляки и не скрывают,что в 14 году было предложение раздела)
Другое дело где наш план?
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18.04.2022 14:54 Відповісти
Якщо не володієш інформацією, то краще не пиши нічого і не виставляй себе невігласом. Ракети Х-55 були віддані росії в 1999 році як оплата за газ. Ким тоді був Кравчук? І підпис під будапештським меморандумом не Кравчуків а Кучми.
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18.04.2022 14:34 Відповісти
Той Микола мутний тіпок з польським прапором.Намішав тут вінігрету і головний посил в тому що Порох ви нуватий в зриві оборонних замовлень. Чи не співробітник він сайту глави опг"за майбах" скритого сєпара палиці? Саме цч вонюча жовта качкана днях штовхає те саме що й Микола. Mykola,ти ч"їх будєшь?
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18.04.2022 15:00 Відповісти
Пане Петро, Вас підтримую а також Juliu Legolas1 i Цибу Валерія.
Петро Олексійович Порошенко чітко і впритул занімався відродженням
розваленої Армії та ії озброєнням.Розумникі які обсерають 5-го Президента
хай поставлять собі запитання а де б була зараз Україна якщо в неї було б
всього 5000 воїнів? Парад кацапів точно б відбувся в Київі! Дороги це добре
і мільярд дерев теж непогано, але Армія ії проблеми в ділі захисту народу
повинна бути на першому місці! На мій погляд пан Зеленсьский впав в
звичайнисеньку маніловщину, коли прокакав оборонні програми!
І ось зараз ми маємо такі трагичні наслідки. І слава нашим воїнам яки
б'ються як льви з підступними кацапами! Ну а Президент Зеленський
знав на що йшов і нарешті зрозумів як то домовлятися "где-то по середине".
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18.04.2022 16:29 Відповісти
Не прокакав,а тупо розікрав!
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18.04.2022 22:50 Відповісти
Микола, ЩО ТИ ******? При ПОРОХУ Турч запустив створення Коростельовим "Нептуна" (по-суті, глибоку модернізацію радянської Х-35), модернізацію ОТРК "ГРІМ", проектування ОТРК "Вільха". Найбільш успішним виявилися Коростелівський Нептун і Вільха. Але зільоні підори їх притопили, тварюки безголові.
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18.04.2022 17:21 Відповісти
Мені здається хотіти воювати це якесь психічне відхилення.Жодна адекватна людина цього не хоче!
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18.04.2022 16:00 Відповісти
От-от! На московії психічні відхиленя у майже90% поголів'я!
Тому ми й хочемо вилікувати цих неадекватів.
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18.04.2022 22:54 Відповісти
Хотіти війни- серед українців нікого не знаю, щоб хотів. Але знаючи історію Росії, знаючи, що у нас війна на Донбасі, знаючи, про апетити Путіна , це просто дуралістика не хотіти робити ракети , пво і вкладувати в армію. Кожен це повинен розуміти, але багато людей були проти.
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18.04.2022 23:09 Відповісти
не мели дурниць! не приписуй народові свої видумки...
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18.04.2022 21:50 Відповісти
Я не пропоную, я запитую.
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18.04.2022 13:36 Відповісти
можеш спробувати закидати їх асфальтом
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18.04.2022 19:34 Відповісти
А чому аж з такої далі... ? Нема місць поближче? Може хтось пояснить в чому суть?
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18.04.2022 13:14 Відповісти
Тільки там ще були ракети.
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18.04.2022 15:09 Відповісти
може балістичні? нє?
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18.04.2022 17:04 Відповісти
ПОРА ЗЕЛЕНСКОМУ пригласить Эрдогана и Алиева в Бучу.

ПОРА АЗЕРБАЙДЖАНУ И ТУРЦИИ ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ С кацапским флотом в той луже , бо оркиугрожают добычи нефти
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18.04.2022 13:14 Відповісти
https://twitter.com/13Hellis_13/status/1515963027799085059
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18.04.2022 13:42 Відповісти
после этого не значит в следствии этого.. хватить вже демагогії! досить!
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18.04.2022 21:58 Відповісти
Я все понимаю , наши войны херачатся на передовой лоб в лоб. Этот ***** куярит ракетами по мирному населению.. Может пора и нам куярить также бумерангом Белгород ,Курск , и тд... Или ждать следующего прилета от этой твари.... Как ?????? Эти мрази знают что там не проходит боевые действие ,чисто дети мирные люди , и продолжают бомбить.
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18.04.2022 13:57 Відповісти
Можеш попросить у Зеленского асфальтоукладчик и щлака с асфальтом для сбивания этих ракет!
Если зе сыграет на пианине,может асфальт и долетит до мест пуска на расее!
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18.04.2022 22:59 Відповісти
Отже допотопні совкові ракети летіли понад півтисячі кілометрів над територією України і подолали ППО, що має прикривати Запоріжжя, Кривий Ріг, Кропивницький, Вінницю, Хмельницький і Тернопіль.
Нема слів...
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18.04.2022 14:04 Відповісти
С каких пор калибры стали совковыми?
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18.04.2022 14:16 Відповісти
С тих пір, як їх почали розробляти у 80-х
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18.04.2022 17:26 Відповісти
Что то не то.
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18.04.2022 14:12 Відповісти
з каспійського регіону це де? Є каспійське море, виходить що ці ракети летіли через територію росії чи азербайджану?
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18.04.2022 14:14 Відповісти
"з Каспійського регіону"?чи не несе козицький маячню?
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18.04.2022 15:05 Відповісти
Т9 вбачають за помилки
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18.04.2022 16:01 Відповісти
Нужно уничтожать корабли РФ и все места, откуда летят ракеты! Нужно от Запада ракеты для этого!
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18.04.2022 15:23 Відповісти
Зе клянчит,хотя мог иметь свои,но "велике годівництво" и офшоры для него были важнее!
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18.04.2022 23:02 Відповісти
Мне кажется пора лупить по рашке.
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18.04.2022 16:06 Відповісти
Асфальтом из асфальтоукладчика? Деньги пошли на них и в офшоры зе вместо того "чем лупят"!
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18.04.2022 23:04 Відповісти
Американці не хочуть прикрити Петріотом навіть власне посольство у Львові.
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18.04.2022 17:22 Відповісти
Рашисты поймут только тогда когда прийдет реальная ответка по их территории.
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18.04.2022 20:20 Відповісти
не поймут они ничего. там шизоидный путинохронизм головного мозга
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18.04.2022 21:53 Відповісти
Мене дивують люди , які зараз обсирають діючу владу. Відніс би залюбки це до ККУ . Відповідальність у воєнний час як за діяльність коллаборанта. Просто дивуюся з вас. Ви або дебіли або дійсно якісь боти чи агенти. Ну і на мою думку нам пора ******* по Курську і Бєлгороду, це як мінімум....
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18.04.2022 18:50 Відповісти
можеш й..бнутись об стіну, як мінімум, а по Курську чи Воронежу асфальтом спробуй, крилатим або балістисним
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18.04.2022 19:40 Відповісти
вали на московітьский корабль!
найшовся тут .
українці критикували і будуть критикувати невігластво влади, інакше буде як в твоїй любимій Параші!
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18.04.2022 21:55 Відповісти
Привет, друзья... Не братья...
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18.04.2022 19:59 Відповісти
Похоже каспийская флотилия тоже нарывается на демилитаризацию
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18.04.2022 21:53 Відповісти
 
 