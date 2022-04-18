Ракети на Львів запустили з Каспійського регіону. Станом на 12.30 7 загиблих, 11 людей постраждали, - Козицький
Станом на 12:30 18 квітня внаслідок сьогоднішніх ракетних ударів по Львову загинуло 7 людей, 11 - постраждали.
Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні близько 8:30 по Львову вдарили чотири ракети. Це були крилаті ракети повітряного базування. За попередньою інформацією, їх випустили з Каспійського регіону. Три ракети вдарили по об'єкті військової інфраструктури. Одна – по шиномонтажу. Перший об'єкт – це склади, які не використовували. Внаслідок влучань сталися пожежі!, - зазначив він.
За його словами, на обидвох об'єктах пожежі уже повністю загасили. Підрозділи ДСНС розбирають завали.
Козицький уточнив, що обидва об'єкти зруйновані повністю.
"На жаль, є загиблі. Станом на цю годину відомо про 7 загиблих. Це перші загиблі внаслідок влучання по Львову. Також наразі відомо про 11 постраждалих. Серед них – одна дитина. Троє постраждалих у важкому стані. У дитини незначні ушкодження. Дані щодо загиблих та постраждалих ще можуть змінюватися", - додає очільник регіону.
Крім того, він зазначив, що навколо місць влучання пошкоджені вікна у будинках та транспортні засоби.
"Дякую нашим силам ППО! Вони роблять надзвичайний вклад у те, щоб над нашими головами небо було спокійним", - резюмує Козицький.
Раніше повідомлялося про 5 прицільних ракетних ударів по Львову. Кілька ракет влучили поруч із залізничними об’єктами у Львові.
Будь ласка, зачекайте...
Якщо по заявам української влади із усіх запущених досягає цілей лише 30%, то беручи до уваги віддаленість Львову від каспійського напрямку, це мало бути десь 80-100 ракет!
2. скільки всього літаків брало участь у пусках?
3. через які райони (може знайшли "слабкі" місця у ппо), на якій висоті, скільки разів/як крилатки робили маневри по курсу/висоті?
4. може перед/під час пусків проведені комплексні заходи РТБ/РЕБ?
5. може були запущені мішені-обманки?
і т.д. (на жаль)
Если так то час рассказать !
Знамените інтерв'ю Арестовича 2019 року , де буцімто він пророкує ,що буде війна в 2022році- це не пророцтво, а злив інформації для мас від нашої й закордонної розвідки. Такими"пророцтвами" в Росії займався Жириновський. Тому й Петя й Зеленський прекрасно знали ,що в Росії є такий план, щоб розпочати війну. Що зробив Зеленський-всі знаємо. Міг хоча б зробити 20 ракет на всяк випадок ,навіть якщо не вірив ,що Путін піде на цей план? Думаю, Зеленський просто дурник недалекоглядний , але хтось його підмовив на це? Думаю, тільки його соратники.
Другое дело где наш план?
Петро Олексійович Порошенко чітко і впритул занімався відродженням
розваленої Армії та ії озброєнням.Розумникі які обсерають 5-го Президента
хай поставлять собі запитання а де б була зараз Україна якщо в неї було б
всього 5000 воїнів? Парад кацапів точно б відбувся в Київі! Дороги це добре
і мільярд дерев теж непогано, але Армія ії проблеми в ділі захисту народу
повинна бути на першому місці! На мій погляд пан Зеленсьский впав в
звичайнисеньку маніловщину, коли прокакав оборонні програми!
І ось зараз ми маємо такі трагичні наслідки. І слава нашим воїнам яки
б'ються як льви з підступними кацапами! Ну а Президент Зеленський
знав на що йшов і нарешті зрозумів як то домовлятися "где-то по середине".
Тому ми й хочемо вилікувати цих неадекватів.
ПОРА АЗЕРБАЙДЖАНУ И ТУРЦИИ ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ С кацапским флотом в той луже , бо оркиугрожают добычи нефти
Если зе сыграет на пианине,может асфальт и долетит до мест пуска на расее!
Нема слів...
найшовся тут .
українці критикували і будуть критикувати невігластво влади, інакше буде як в твоїй любимій Параші!