Нацполіція розслідує справи про загибель 2,5 тисяч українців, зникнення без вісті 900 і незаконне позбавленя волі 500
Національна поліція України розслідує майже 900 кримінальних справ щодо зниклих українців, понад 500 справ щодо викрадення мирних жителів, ще понад 2,5 тисячі справ стосуються загибелі громадян України.
Про це повідомив на брифінгу перший заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції України Сергій Пантелеєв, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"На сьогодні Національна поліція зареєструвала майже 900 кримінальних проваджень за фактами безвісти зниклих наших громадян на територіях, які перебували і все ще, на жаль, перебувають під окупацією", - сказав він.
Пантелеєв зазначив: "Також поліція задокументувала факти незаконного позбавлення волі окупантами понад півтисячі цивільних українців".
Крім того, за його словами, поліція розслідує кримінальні провадження за фактами загибелі понад 2,5 тисячі громадян України.
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