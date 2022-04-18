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Новини Санкції проти Росії
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Україна готується націоналізувати 26 млрд грн активів виведених з ринку банків РФ, - Фонд гарантування вкладів

банк

Кабінет Міністрів підтримав пропозицію НБУ націоналізувати 26 млрд грн активів виведених з українського ринку російських банків, залишається рішення РНБО та підпис президента.

Про це повідомила директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів Світлана Рекрут в інтерв’ю Економічній правді, передає Цензор.НЕТ.

Вона розповіла, що на рівні уряду вже є рішення щодо примусового вилучення. "Наступні кроки – це рішення РНБО та указ президента щодо введення його в дію".

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Згідно з рішенням, державою будуть експропрійовані високоліквідні активи таких банків як "МР Банк" ("дочка" Сбєрбанка) та Промінвестбанк. Зокрема, кошти на накопичувальному рахунку в НБУ, на кореспондентських рахунках банків, кредити державних компаній та зобов’язання материнських структур цих банків.

Крім цього, зазначила Рекрут, конфіскуються державні облігації у власності, тобто держава в особі Міністерства фінансів більше нічого не буде винна російським банкам. Будуть також експропрійовані депозитні сертифікати, тобто Національний банк теж не повертатиме їм кошти.

Також буде вилучено корпоративні права цих банків, щоб дозволить мати право на надлишки активів, які залишаться після націоналізації.

"Тобто, ми очікуємо, що після задоволення всіх вимог кредиторів, неплатоспроможні банки матимуть надлишки активів. Це означає, що всі черги отримають кошти", – пояснює очільниця ФГВ.

Вона розповіла, що у "МР банку" на накопичувальному рахунку залишається 3 мільярди гривень, чого достатньо для задоволення потреб вкладників до 200 тисяч гривень та наступну чергу кредиторів та тих фізичних осіб, вклади яких перевищують цю суму. Кредитори сьомої черги, юридичні особи, отримуватимуть виплати за рахунок реалізації портфелю активів банку.

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"Портфель залишився в межах 20 мільярдів, також є інші активи, зокрема нерухомість", – додала Рекрут. "Цього більш ніж достатньо, щоб покрити всі черги кредиторів, за виключенням пов'язаних осіб. І ми сподіваємось, що матимемо надлишки, які також повернемо державі".

При цьому права материнських структур (російських "Сбєрбанку" та "ВЕБ.РФ") повинні перейти державі: йдеться про депозити, поточні рахунки або субординований борг материнської структури в банку. Як пояснює Рекрут, це означає, що українські "дочки" не повинні будуть нічого повертати материнській структурі.

Так само держава забере у банків кредити, видані українським державним компаніям. Йдеться про чотири державні підприємства, які мають стратегічне значення. Сума цього боргу перед двома банками, без відсотків, становить близько 10 мільярдів гривень. Водночас Рекрут відмовилася уточнювати, про які підприємства.

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Топ коментарі
+4
Надеюсь СЕГОДНЯ будет решение РНБО И ПОДПИСЬ .

конечно раша через переговорщика Ермака пытается затормозить это решение
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18.04.2022 13:16
+3
ну ви натурально тормоза -54ьдень а ви все готуетесь
хтоб вже вас приготував.. з гарніром
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18.04.2022 13:19
+1
Україна готується націоналізувати...

Ключеве слово ГОТУЄТЬСЯ. Україна
ГОТУЄТЬСЯ! Все НЕКОНКРЕТНО!
Це ніби Україна готовиться до висадки на місяць... Яке відомство? Хто конкретно? А Вовка з Адмінсуду Києва спитали?
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18.04.2022 13:29
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Надеюсь СЕГОДНЯ будет решение РНБО И ПОДПИСЬ .

конечно раша через переговорщика Ермака пытается затормозить это решение
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18.04.2022 13:16 Відповісти
ну ви натурально тормоза -54ьдень а ви все готуетесь
хтоб вже вас приготував.. з гарніром
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18.04.2022 13:19 Відповісти
підтримую дописувачів вище.
також раджу всім інтерв'ю з Ждановим, дуже цікаво. ми готові відбити удар на Донбасі, якщо він станеться, башти кремля хилитаються, зекоманда, як завжди, займається зрадою (із своїми мирними угодами) https://youtu.be/C1-uwCY8ZcI https://youtu.be/C1-uwCY8ZcI

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18.04.2022 13:24 Відповісти
Увеличьте минимальную сумму с 200 000 тысяч до 500 000, которую Фонд гарантирования вкладов может вернуть вкладчикам.
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18.04.2022 13:27 Відповісти
на вклади втрачені в період військових дій 100% повертають. а щодо змін, то так.
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18.04.2022 13:42 Відповісти
якого хера державні стратегічні підприємства робили в банку рф,
туди ж певно подавались якісь звіти,
певно банк міг бачити рух коштів
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18.04.2022 13:28 Відповісти
Україна готується націоналізувати...

Ключеве слово ГОТУЄТЬСЯ. Україна
ГОТУЄТЬСЯ! Все НЕКОНКРЕТНО!
Це ніби Україна готовиться до висадки на місяць... Яке відомство? Хто конкретно? А Вовка з Адмінсуду Києва спитали?
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18.04.2022 13:29 Відповісти
При цьому на 100% кацапський Альфа-Банк продовжує кошмарити український бізнес та громадян, блокуючи їх рахунки за допомогу ЗСУ.
Юр та фізособи не можуть навіть забрати заблоковані гроші у касі. Українська влада ніяк не реагує!
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18.04.2022 14:09 Відповісти
фридману зелені потвори дозволять багатити на крові українців....единоверци пля....
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18.04.2022 15:15 Відповісти
Какого ХЕРА собирается??? А уже не конфисковала!!!
Или Ермачок с Арахрамией еще надеются БАБЛО для своих хозяев спасти???
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18.04.2022 14:17 Відповісти
 
 