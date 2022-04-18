Вучич звинуватив Україну в масовому "мінуванні" сербських літаків, що літають до Росії. МЗС України звинувачення категорично відкидає
Президент Сербії Олександр Вучич звинуватив Україну в нібито причетності до масового мінування сербських літаків. Українська сторона відкидає звинувачення.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна заявив речник МЗС Олег Ніколенко.
Зазначимо, за словами Вучича, Сербія продовжить польоти в Росію, незважаючи на повідомлення про нібито мінування. Він також заявив, що за неправдивим мінуванням стоїть Україна і ще одна з країн Євросоюзу.
"Категорично відкидаємо безпідставні звинувачення президента Сербії. Його заяви про нібито причетність України до повідомлень про мінування літаків сербських авіакомпаній, що здійснюють польоти до РФ, не відповідають дійсності", - зазначив Ніколенко.
Він також підкреслив, що Київ розчарований у тому, що Белград досі не приєднався до санкцій проти Росії через війну в Україні.
"Закликаємо Белград стати на бік правди і повною мірою долучитися до підтримки України та відстоювання цінностей, на яких заснована об'єднана демократична Європа", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Може не треба на кожну таку хрень реагувати на рівні МЗС?
Там серби мінують тіла загиблих противників. Все один в один з рашкостаном
руZZкому міру повірити - себе обманути!
от тагда будет неплохо смотреться на фоне)))
Пора, пора....