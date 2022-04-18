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мінування (1214) звинувачення (215) літак (2853) Сербія (351) Вучич (69) Ніколенко Олег (365)

Вучич звинуватив Україну в масовому "мінуванні" сербських літаків, що літають до Росії. МЗС України звинувачення категорично відкидає

вучич

Президент Сербії Олександр Вучич звинуватив Україну в нібито причетності до масового мінування сербських літаків. Українська сторона відкидає звинувачення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

Зазначимо, за словами Вучича, Сербія продовжить польоти в Росію, незважаючи на повідомлення про нібито мінування. Він також заявив, що за неправдивим мінуванням стоїть Україна і ще одна з країн Євросоюзу.

"Категорично відкидаємо безпідставні звинувачення президента Сербії. Його заяви про нібито причетність України до повідомлень про мінування літаків сербських авіакомпаній, що здійснюють польоти до РФ, не відповідають дійсності", - зазначив Ніколенко.

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Він також підкреслив, що Київ розчарований у тому, що Белград досі не приєднався до санкцій проти Росії через війну в Україні.

"Закликаємо Белград стати на бік правди і повною мірою долучитися до підтримки України та відстоювання цінностей, на яких заснована об'єднана демократична Європа", - додав він.

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Топ коментарі
+48
Этот вувич...с рожей олигофрена... знает путь и направление куда следует ему пойти...если забыл то пусть спросит у русского корабля...военного русского корабля..
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18.04.2022 13:11
+35
Мабуть це дуже заразна хвороба "вата головного мозку"
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18.04.2022 13:11
+34
серби це ті самі кацапи за світоглядом
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18.04.2022 13:15
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Китай привіз таємно до срби-говнії ******* ПВО, сербія скавчить на Україну, все зрозуміло. Сербія вчинить війну з Боснією за *србську-говно-краіну*... тварини...
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18.04.2022 13:10 Відповісти
а просто МИД Украина ***** послать не может сербов ******..
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18.04.2022 15:03 Відповісти
Мабуть це дуже заразна хвороба "вата головного мозку"
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18.04.2022 13:11 Відповісти
************* -подрашистники холуи сербские , пошли вслед за рашистским кораблем ‼️🤮
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18.04.2022 13:32 Відповісти
Ця хвороба генетична)
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18.04.2022 14:24 Відповісти
пнх
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18.04.2022 13:11 Відповісти
Этот вувич...с рожей олигофрена... знает путь и направление куда следует ему пойти...если забыл то пусть спросит у русского корабля...военного русского корабля..
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18.04.2022 13:11 Відповісти
серби це ті самі кацапи за світоглядом
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18.04.2022 13:15 Відповісти
Серба на верба.
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18.04.2022 13:48 Відповісти
він не вартий нашої уваги
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18.04.2022 13:15 Відповісти
Сербия и сербы пнх
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18.04.2022 13:17 Відповісти
сербія- помийка европи
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18.04.2022 13:18 Відповісти
Скорее всего война на балканах, второй фронт - это в планах *****, отвлечь внимание от войны с Украиной.
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18.04.2022 13:18 Відповісти
Что-то шавки хла разкудахтались.
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18.04.2022 13:20 Відповісти
Приклад ефективного використання ресурів від експорту корупції по ексклюзивному трафіку Москва - Белград і далі з доставкой "лічно в рукі"
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18.04.2022 13:20 Відповісти
Хммм.Интересно-когда евросоюз погонит из своих рядов эту ************* Сербию вместе с её губатым путинским х@есосом Вучичем?
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18.04.2022 13:26 Відповісти
А вони і не входять до ЕС та НАТО.Серби на імперську хворобу нездужають тому політика кремля їм довподоби..
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18.04.2022 13:40 Відповісти
після. перемоги треба буде ********** клоаку рашистів в Європі
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18.04.2022 13:36 Відповісти
Мабуть чувак перший раз спробував "настойку боярышника" ну і озвезло його...
Може не треба на кожну таку хрень реагувати на рівні МЗС?
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18.04.2022 13:38 Відповісти
Мікрофюрер захотів на "Москву"... а може йому на квиток до Гааги скинутися?
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18.04.2022 13:40 Відповісти
Краще до кАбзона))
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18.04.2022 14:27 Відповісти
Европе надо выдавить этот гнойник, после рашки.
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18.04.2022 13:46 Відповісти
Обрали собі сєрби якогось пи@допикого підара...
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18.04.2022 13:49 Відповісти
А як вони до рф літають ?
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18.04.2022 13:54 Відповісти
сербы такие же выродки и нечисть как и кацапы!единственное,что за геноцид в сребрянице их хорошо ******!
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18.04.2022 13:55 Відповісти
Довбойоб чи шо
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18.04.2022 14:01 Відповісти
Подивіться фільм "Нічия земля".
Там серби мінують тіла загиблих противників. Все один в один з рашкостаном
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18.04.2022 14:04 Відповісти
Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти лукашенки, вучичі, шрьодери, габрієлі...!

руZZкому міру повірити - себе обманути!
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18.04.2022 14:06 Відповісти
этого длинного сосунка ******* срочно необходимо укоротить ровно на бошку...)))- шоб сравнялся по длине с фюрерком..)))
от тагда будет неплохо смотреться на фоне)))
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18.04.2022 14:16 Відповісти
Вучич, а ты плавал когда ни будь на "руском военном корабле"?
Пора, пора....
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18.04.2022 14:18 Відповісти
Напоминает лукашенка " место закладки взрывчатки я покажу , карту с собой привёз."
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18.04.2022 14:23 Відповісти
Сербы - грязные отбросы
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18.04.2022 14:33 Відповісти
ЩЕ ОДНО ГОВНО ЗАТЕСАЛОСЬ В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ ...
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18.04.2022 14:33 Відповісти
Поки гавкають, можна ігнорувати.
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18.04.2022 15:02 Відповісти
Сербські літаки - летіть за СРУЦЦКІМ кораблем. Срба на вербу.
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18.04.2022 15:51 Відповісти
О сербская Шлюха голос подала.На колени обсос и смочки у путлчрі молча.Вы такая падаль как и русня.
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18.04.2022 16:12 Відповісти
В сербів навіть фільмів адекватних немає. Моральні збоченці. І керує ними ********** тампон.
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18.04.2022 18:55 Відповісти
Какие нах самолеты из Европы в Москву?? Или Сербия это в Азии? Хотя даже из Казахстана туда уже не летают
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18.04.2022 19:02 Відповісти
Очередной губастый ******
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18.04.2022 22:21 Відповісти
Ущербная лексика достала. Вместо того чтобы покрыть эту простигосподи вучича-очередные оправдания и соплежуйство. Тьфу.
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30.07.2022 19:43 Відповісти
 
 