УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10689 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
51 220 283
Зеленський (22448) Маріуполь (3207) Медведчук (1694) путін (23325) СБУ (12513)

Медведчук звернувся до Зеленського і Путіна з проханням обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя. ВIДЕО

Затриманий Службою безпеки нардеп Віктор Медведчук звернувся до Президента України Володимира Зеленського та Президента РФ Володимира Путіна з пропозицією обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у СБУ.

Він зазначив, що ті перебувають у заблокованому місті, не маючи безпечного виходу через гуманітарні коридори.

"Агресія Росії спричинила у Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Загарбники бомблять мирне населення, блокують доставку в місто гуманітарної допомоги, примусово вивозять українців на територію рф та свідомо руйнують місто.При цьому у заблокованому Маріуполі залишаються, за різними оцінками, близько 120 тисяч мирних жителів, а місто продовжують боронити бійці полку "Азов" та 36ої бригади морської піхоти", - повідомляють у СБУ.

Нагадаємо, що СБУ затримала Медведчука 12 квітня. Згодом Голова СБУ Іван Баканов розповів деталі спецоперації із затримання нардепа-втікача. Він повідомив, що ФСБ РФ намагалась вивезти його спочатку до Придністров’я, а згодом – до Москви. СБУ затримала Медведчука по дорозі – на виїзді з Київської області.

Також читайте: Медведчука відправили під арешт без права внесення застави
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+69
показати весь коментар
18.04.2022 13:14
+50
він має здати всю агентуру, всіх причетних, але його спеціально поміняють щоб сховати подєльнічків
показати весь коментар
18.04.2022 13:18
+41
То есть я смотрю юридический цирк с медведчуком в самом разгаре. У нас что, любой арестованный и подозреваемый в тяжких преступлениях против государства, может обращаться с просьбой об обмене его на других украинцев захваченных в заложники другой страной, тем более уже сбежавший раз из под "домашнего ареста"?... Кто ему вообще дал видеокамеру и почему он не вылазит с допросов? Ребятки наши "правоохранители" и гавно-политики, вам не кажется что это немножко абсурд, причём публичный?..
показати весь коментар
18.04.2022 13:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
https://t.me/Chornovil_official/5099 Тарас Чорновіл :
Легалізація медведчука після ніби то (організованою владою) втечі та затримання була зроблена через дуже серйозну вимогу суспільства врятувати захисників Маріуполя та залишки місцевих цивільних громадян. Його не мали показувати до кінця війни й планували використати у внутрішніх політичних авантюрах. Але питання Маріуполя, який зараз в умовах загострення на півночі Донбасу й Слобожанщині неможливо деблокувати військовим шляхом, змушує владу шукати будь-які виходи. Пропозиція поміняти медведчука на тих, хто зараз у Маріуполі, це добрий намір, але, як на мене, наївний та не реалістичний. Проте, нехай пробують. Тут доречно й за соломинку хапатися.
показати весь коментар
18.04.2022 13:57 Відповісти
"Його не мали показувати до кінця війни й планували використати у внутрішніх політичних авантюрах."

Ні що не заважає використати його в політичних авантюрах зараз.
показати весь коментар
18.04.2022 14:31 Відповісти
Давайте говорити правду: офіс клоуна вирішив злити Маріуполь аби рашисти мали сухопутний коридор у Крим. При цьому зе-гниди бояться популярності і авторитету захисників міста Маріуполя серед українців, а це падіння рейтингів клоунів, тому їх швидко треба прибрати.
Зараз Герої маріка відтягнули на себе багатотисячне рашистське угрупування, і здача міста буде означати, що це угрупування піде на оточення ЗСУ у зоні ООС.
показати весь коментар
18.04.2022 13:58 Відповісти
А ты уже точно ВСЁ рассказал ,чтобы меняться ? Третью степень устрашения применяли ?
показати весь коментар
18.04.2022 13:58 Відповісти
Якби не хронічна брехня орків,то можливо було б,а так....
показати весь коментар
18.04.2022 13:59 Відповісти
РАССТРЕЛЯТЬ !!!
показати весь коментар
18.04.2022 14:00 Відповісти
назови хотя бы 3 причины. по ВР и ОПе гуляют десятки, которых нужно грохнуть раньше.
показати весь коментар
18.04.2022 14:34 Відповісти
Кто то очень хочет избавиться от свидетеля. Слов нет, одни матюги
показати весь коментар
18.04.2022 14:02 Відповісти
цікаво, хто ж цей єрмак?
показати весь коментар
18.04.2022 14:05 Відповісти
То то их сейчас уничтожают.... Чтобы обмен был 1 на 1?
показати весь коментар
18.04.2022 14:11 Відповісти
Ця курва мусить бути в українській тюрьмі!!! 😡😡😡 І відчути долю Стуса, щоб він на своїй шкурі відчув ті побої, які отримував Стус...
Зеленський, якщо обміняєш цю падлюку, на твоїх руках також опиниться кров Стуса, як і тисячі інших, до вбивства яких "рускім міром" дотична ця тварюка!
показати весь коментар
18.04.2022 14:12 Відповісти
Бл@дь...
Мертвеччук конечно весомая обезьянка в лукьяновском зоопарке, но, ****, пацанов и людей с Марика таки надо вытягивать...
показати весь коментар
18.04.2022 14:20 Відповісти
кто даст 100% гарантию что при обмене наших не расстреляют или не захватят? никто .. если зеленский подставит солдат ему не сносить головы
показати весь коментар
19.04.2022 00:59 Відповісти
Наивно ..Для «пу»и его шайки «медведчук»не представляет никакой ценности..отработанный материал..Единственную ценность он представляет для Украины..,поэтому обмена да ещё такого формата-не будет..Взятие Мариуполя нельзя сравнить с каким то «медведчуком»..был кум и нет кума..
показати весь коментар
18.04.2022 14:26 Відповісти
Кому ти треба шмат лайна
показати весь коментар
18.04.2022 14:26 Відповісти
Двухжопый проводник своего золотого вагона, даже не упомянул , **** путинская что же ты тварь творишь ???? Со своим убогим русиш миром.. Стирая все на своем пути.. Чмо заявило что Оно готово к обмену чемодан упакован... Тварь , срало красной икрой , гадило , рубило бабло в Украине , и все это знали и видели....
показати весь коментар
18.04.2022 14:30 Відповісти
Кацапам неможно вірити,як Іловайськ, та і на вряд чи Медведчука цінять більше чим захисників Маріуполя!
показати весь коментар
18.04.2022 14:31 Відповісти
після фуагра тюремний хачик не заходить, напевно... пучить...
показати весь коментар
18.04.2022 14:34 Відповісти
тюремний хачик

показати весь коментар
18.04.2022 14:49 Відповісти
Тюремний Хачік йому вже задній прохід поголив і готов к соітію на долгіє тюрьміяновскіє года.
показати весь коментар
18.04.2022 16:29 Відповісти
Дуже цікаво! Ув`язненого, поміняти, але не на полонених, а на захисників. Він сказав, на захисників і жителів. Я правильно зрозумів? Тобто, здати Маріуполь? Жителі - однозначно! а захисники погодяться?
показати весь коментар
18.04.2022 14:35 Відповісти
это чмо кацапам не нужно.
обменять Мариуполь сейчас можно на Приднестровье либо на руководство гундяйской секты.
показати весь коментар
18.04.2022 14:40 Відповісти
такий обмін міг вигадати тільки той, хто вирішив вести переговори про гарантії безпеки України з *уйлостаном.. це треба бути якимось притрушеним, щоб не бачити можливих негативних стратегічних наслідків від такого обміну і дивує (якщо без мату), що ініціатива або йде від нашої сторони, або як мінімум сприймається, інакше б цього відео не було .. до речі, про цей обмін кацапня ще вчора вранці писала в телеграмі .. для *уйла це можливість не тільки остаточно отримати місто, а й знищити наших захисників під час виведення, а ми що в такому разі будемо робити? який важіль впливу, медведчук? та він просто відіграна карта, яка вже нічого не важить для *уйла
показати весь коментар
18.04.2022 14:42 Відповісти
А спочатку хай пройде суд і отримає термін і трішечки хай посидить в в'язниці, щоб там показали "как родину любить", а то хоче дуже гладко змотатись від покарання, яке заслужив.
показати весь коментар
18.04.2022 14:45 Відповісти
сбу проводить операцию по спачению гниды, так как замок в ростове определено лучше тюрмы
показати весь коментар
18.04.2022 14:51 Відповісти
Я не зрозумів цей шляхетний штіль мертвечука: він хоче поїхати до Маріуполя замість тисяч людей у небезпеці, чи він вважає що його тушка повинна передислокуватися на московію за будь-яку ціну?
Щоб )(.йло поквапилося, потрібно цей непотріб десантувати на Азовсталь у ніжні рученята "Азову".
показати весь коментар
18.04.2022 14:53 Відповісти
А чьому воно звертається без хустки?
показати весь коментар
18.04.2022 14:57 Відповісти
Як що воно може по воді ходити й бурі вгамовувати, то й грати для цього святого не є перешкодою
показати весь коментар
18.04.2022 15:00 Відповісти
щось забагато уваги цьому поцу.нафіга?
показати весь коментар
18.04.2022 15:02 Відповісти
18 ОКТЯБРЯ 2021 9:15

Почему Зеленский предлагает обменять главного оппозиционера Украины Виктора Медведчука на своих «патриотов»

Эксперт Руслан Бортник оценил предложение Зеленского об обмене Медведчука в Россию

- Ваш прогноз на развитие ситуации?

- Думаю, что Медведчука пытаются заставить дать показания на Порошенко, или уехать в России.

https://www.kp.ru/daily/28344/4490947/
показати весь коментар
18.04.2022 15:20 Відповісти
показати весь коментар
18.04.2022 15:27 Відповісти
Зеленский в интервью ICTV, фрагмент которого канал показал 17 октября 2021г
Президент напомнил, что Медведчук - гражданин Украины и поэтому к нему будет применяться украинское законодательство.

"С другой стороны, если бы Россия подтвердила, что у господина Медведчука есть российское гражданство - к примеру, вполне возможно, -

то тогда бы мы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели бы возможности обмена Медведчука
https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-dopustil-obmen-medvedchuka-na-uderzhivaemyh-v-rf-ukraincev-1576890.html
показати весь коментар
18.04.2022 15:32 Відповісти
Хочется сплавить Мудачука от греха подальше как сплавили Сааку.
Либо выдавить что-то по Порошенку.

Кстати как там поживает Чаус?
Крику ж было на всю Украину, на всю Молдавию, на весь мир.
показати весь коментар
18.04.2022 15:36 Відповісти
С ЧАУСОМ БЕНЯДИКТОВА И ЛИТИНАНТ БАКЛАНОВ СЕЛИ ГОЛОЙ ЖОПОЙ В КАЛЮЖУ
показати весь коментар
18.04.2022 19:57 Відповісти
выдавить что-то по Порошенку? а может давай мыт вас зеленые гниды выдавим что бы вы людей под бомбы не подставляли
показати весь коментар
19.04.2022 01:04 Відповісти
самомнение не слабое. одного проштрафившегося политика на тысячи боевых солдат и офицеров. с другой стороны, ради спасения мужиков, почему бы и не да?
показати весь коментар
18.04.2022 15:38 Відповісти
как обмен проводить? кто даст гарантию чтовыйдут все? нет ответа .. до свидания
показати весь коментар
19.04.2022 01:06 Відповісти
А не лучше ли поменять их пленных на наших пленных , не задействуя при этом мерТвячука ???
Эту мразь сначала надо допросить с пристрастием , выгнать из депутатов , потом судить !
Суд должен быть обязательно❗️, чтоб потом по правовой ветки он не имел никаких прав в Украине .
показати весь коментар
19.04.2022 06:27 Відповісти
А когда наши доблестные СБУ возьмутся за Коломойшу?

Его можно легко сплавить в Америку. Его там ждут...
показати весь коментар
18.04.2022 15:40 Відповісти
каломойша управляет сбу ему даже зеленский ничего сделать не может
показати весь коментар
19.04.2022 01:07 Відповісти
Медведчук - это член семьи Путина. Его нельзя обменивать! Он должен сидеть пожизненный срок или казнить его ибо из за него война идет! И что значит обменять на защитников Мариуполя и слить Мариуполь России??? Нужно ракетами и авиацией и беспилотниками разбомбить русских, потом РСЗО сжечь сук, потом танки и броню послать добивать!
показати весь коментар
18.04.2022 15:58 Відповісти
показати весь коментар
18.04.2022 16:26 Відповісти
Медведчук уже не интересен ни кому,его списали!
показати весь коментар
18.04.2022 16:26 Відповісти
Ну прям мать Тереза
показати весь коментар
18.04.2022 16:27 Відповісти
Зелених важко зрозуміти й мізків у них немає, так цілий рік розповідали як Медведчук крутив з Порошенком свої справи та обкрадали бідненьких зелених дурників, що коли отримали Медведчука замість того щоб допитувати та судити вирішили бігом віддати путі. Як же тепер зелений лохотрон це переживе і Медведчука судити не будуть і Порошенка не посадять. Скажу зеленим дебільчикам ще одну погану новину, що якщо Медведчука не будуть судити, то і ніякого майна його не конфіскують або повернуть по рішенню суду, як же зелені дебільчики це переживуть вони вже його ділили. Тепер варто почитати коменти під темами про Порошенка і зразу видно скільки тут зелених дебілів, саме страшне це що до них так і не дійде що їх просто користують.
показати весь коментар
18.04.2022 16:33 Відповісти
Якщо до зелених дебілів за останні майже три роки не дійшло нічого, то і не дійде надалі. Їх використали, щоб прийти швидко до влади, а тепер маємо те, що маємо...
показати весь коментар
18.04.2022 16:41 Відповісти
Обменять? А КТО его забирать-то будет? кому он нужен и для чего??????
показати весь коментар
18.04.2022 16:37 Відповісти
Цемаха обміняли, та й цього поца обміняють(
показати весь коментар
18.04.2022 16:43 Відповісти
кто будет проводить обмен ? где гарантии?
показати весь коментар
19.04.2022 01:09 Відповісти
"По-сути обменять Медведчука, это наилучший выход из ситуации. И вот тут сам Медведчук проявил крайне интересную инициативу.

🙁Озвученное Медведчуком предложение обменять его на защитников и жителей Мариуполя, это явно трансляция переданной ему адвокатами просьбы российских генералов. Дело в том, что если Москва согласится на такой обмен, Зеленский отказаться не сможет никак. Общественное мнение будет полностью на стороне обмена.

♣️Это сильно испортит настроение украинскому командованию. Дело в том, что защитники Мариуполя сейчас стягивают на себя крупные силы российской армии. Как только Маруполь перейдет под контроль россиян, эти силы будут переброшены на другие участки фронта, в первую очередь авиация. Россиянам это сильно упростит наступление на востоке страны.

🤔Кроме того. С падением Мариуполя Россия получает реальный успех, который можно будет предъявить своему населению как успешный результат всей военной операции. Россия получит сухопутный коридор на Крым. Дальше можно приказывать армии переходит к обороне, и призывать Украину к долгим и безрезультатным переговорам. И теперь уже украинская армия будет вынуждена атаковать позиции россиян."https://t.me/pecherhill
показати весь коментар
18.04.2022 17:00 Відповісти
"Общественное мнение будет полностью на стороне обмена."

Вам, вероятно, за кораблем....
показати весь коментар
18.04.2022 18:36 Відповісти
Это он тебе лично доложил???
показати весь коментар
18.04.2022 19:46 Відповісти
"только нє бросай мєня в тєрновий куст!"
https://www.youtube.com/watch?v=xpYXvhLfs0M
показати весь коментар
18.04.2022 17:17 Відповісти
Завтра Марченко предъявит всем медиа его расейскую ксиву,выданную задним числом,и всё сразу решится с обменом
показати весь коментар
18.04.2022 17:17 Відповісти
Який в біса обмін? Щоб та **** собі на курортах жила та далі шкоду творила? На довічне або на шибеницю (що найкраще).
показати весь коментар
18.04.2022 17:24 Відповісти
Его нужно судить
Доказать вину ,Конфисковать деньги и собственность
Иначе он завтра подаст в суд и отсудит /это проходили/
А потом обменять --- или если есть за что расстрелять
показати весь коментар
18.04.2022 17:50 Відповісти
оСрану Марченко віддати бурятам.
показати весь коментар
18.04.2022 18:20 Відповісти
На съедение бурятам Марченко, или же на растерзание.
показати весь коментар
18.04.2022 19:25 Відповісти
ЕГО НЕОБХОДИМО ПЫТАТЬ, ПЫТАТЬ И ЕЩЁ РАЗ ПЫТАТЬ !!! ПОСТОЯННО !!!
показати весь коментар
18.04.2022 18:34 Відповісти
Я думаю, що обміняють, навіть не допитавши, щоб не займатися всієюю агентурною мережею, в якій, на мою думку не мало слуг народу та інших "любих друзів"!!!
показати весь коментар
18.04.2022 18:42 Відповісти
Думаю, что из этого рая, не выйдет них#я. Клоун будет стараться, как можно быстрее его сплавить с Украины, чтоб чего лишнего не взболтнул. А ведь есть, что сказать у Медведчука - 100%.
показати весь коментар
18.04.2022 19:34 Відповісти
Какая же рожа противная стала у Марченко после пластики, ну просто - УЖАС!!!
показати весь коментар
18.04.2022 19:43 Відповісти
Это Папанов загримированный
показати весь коментар
18.04.2022 22:44 Відповісти
Медведчук, а с какой это стати, ты хочешь себя обменять на защитников, а не на пленных? Чтоб твоему куму, без всяких проблем оккупировать Мариуполь, не так ли???
показати весь коментар
18.04.2022 19:54 Відповісти
СОСКА ГУНДЯЕВА МАРЧЕНКО ЕДЕТ В МАРИУПОЛЬ И ВЫВОЗИТ ВСЕХ ДЕТЕЙ ИЗ ПОДВАЛОВ ВМЕСТЕ С МАМАМИ В ДНЕПР . А ПОТОМ БУДЕМ ГАВАРИТЬ ПРО ДОЛЮ МУДАЧУКА
показати весь коментар
18.04.2022 20:01 Відповісти
Дуже багато бажаючих негайно обміняти кума путіна Віктора Медведчука, бо якщо його притиснуть і він заговорить і виложить ФСБшні досьє на українську "ґеліту", то багатьом прийдеться втікати, ділитися "непосильною працею нажитим добром" та відбиватися в судах. Хоча хто "притисне"? - Всі в долі, а "обездолені" до цієї справи доступу не мають.
показати весь коментар
18.04.2022 20:35 Відповісти
Какая заботливая мерзота!
показати весь коментар
18.04.2022 20:51 Відповісти
В нього права рука схопила ліву. Він сигналізує в кремль що його захопили "праві" і допитують!
показати весь коментар
18.04.2022 22:31 Відповісти
Ублюдок себе цены не сложит. Отработанный материал.
показати весь коментар
18.04.2022 22:43 Відповісти
Хiба що на пуйло помIняти)
показати весь коментар
19.04.2022 03:13 Відповісти
Кончений цирк коміків: хитрозроблений бєняренигат каламой вирішив попридержать кумахуйла на випадок,як його схоплять русофашисто (що б поторгуватись)...та події стрімко розвивались,українські Воїни стоять насмерть,народ не здається навіть в проданому фірташу Херсоні (спитайте арахамло, чому воно літало в Відень до фірташа)відданого на плаху за воду....і медведчук,виявився, нафіг нікому непотрібен.....і почали ліпити уйню...Хібі, на васзрадників оборотнів,БОГА нема?
показати весь коментар
19.04.2022 07:05 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 