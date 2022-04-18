Медведчук звернувся до Зеленського і Путіна з проханням обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя. ВIДЕО
Затриманий Службою безпеки нардеп Віктор Медведчук звернувся до Президента України Володимира Зеленського та Президента РФ Володимира Путіна з пропозицією обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у СБУ.
Він зазначив, що ті перебувають у заблокованому місті, не маючи безпечного виходу через гуманітарні коридори.
"Агресія Росії спричинила у Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Загарбники бомблять мирне населення, блокують доставку в місто гуманітарної допомоги, примусово вивозять українців на територію рф та свідомо руйнують місто.При цьому у заблокованому Маріуполі залишаються, за різними оцінками, близько 120 тисяч мирних жителів, а місто продовжують боронити бійці полку "Азов" та 36ої бригади морської піхоти", - повідомляють у СБУ.
Нагадаємо, що СБУ затримала Медведчука 12 квітня. Згодом Голова СБУ Іван Баканов розповів деталі спецоперації із затримання нардепа-втікача. Він повідомив, що ФСБ РФ намагалась вивезти його спочатку до Придністров’я, а згодом – до Москви. СБУ затримала Медведчука по дорозі – на виїзді з Київської області.
Будь ласка, зачекайте...
Легалізація медведчука після ніби то (організованою владою) втечі та затримання була зроблена через дуже серйозну вимогу суспільства врятувати захисників Маріуполя та залишки місцевих цивільних громадян. Його не мали показувати до кінця війни й планували використати у внутрішніх політичних авантюрах. Але питання Маріуполя, який зараз в умовах загострення на півночі Донбасу й Слобожанщині неможливо деблокувати військовим шляхом, змушує владу шукати будь-які виходи. Пропозиція поміняти медведчука на тих, хто зараз у Маріуполі, це добрий намір, але, як на мене, наївний та не реалістичний. Проте, нехай пробують. Тут доречно й за соломинку хапатися.
Ні що не заважає використати його в політичних авантюрах зараз.
Зараз Герої маріка відтягнули на себе багатотисячне рашистське угрупування, і здача міста буде означати, що це угрупування піде на оточення ЗСУ у зоні ООС.
Зеленський, якщо обміняєш цю падлюку, на твоїх руках також опиниться кров Стуса, як і тисячі інших, до вбивства яких "рускім міром" дотична ця тварюка!
Мертвеччук конечно весомая обезьянка в лукьяновском зоопарке, но, ****, пацанов и людей с Марика таки надо вытягивать...
обменять Мариуполь сейчас можно на Приднестровье либо на руководство гундяйской секты.
Щоб )(.йло поквапилося, потрібно цей непотріб десантувати на Азовсталь у ніжні рученята "Азову".
Почему Зеленский предлагает обменять главного оппозиционера Украины Виктора Медведчука на своих «патриотов»
Эксперт Руслан Бортник оценил предложение Зеленского об обмене Медведчука в Россию
- Ваш прогноз на развитие ситуации?
- Думаю, что Медведчука пытаются заставить дать показания на Порошенко, или уехать в России.
https://www.kp.ru/daily/28344/4490947/
Президент напомнил, что Медведчук - гражданин Украины и поэтому к нему будет применяться украинское законодательство.
"С другой стороны, если бы Россия подтвердила, что у господина Медведчука есть российское гражданство - к примеру, вполне возможно, -
то тогда бы мы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели бы возможности обмена Медведчука
https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-dopustil-obmen-medvedchuka-na-uderzhivaemyh-v-rf-ukraincev-1576890.html
Либо выдавить что-то по Порошенку.
Кстати как там поживает Чаус?
Крику ж было на всю Украину, на всю Молдавию, на весь мир.
Эту мразь сначала надо допросить с пристрастием , выгнать из депутатов , потом судить !
Суд должен быть обязательно❗️, чтоб потом по правовой ветки он не имел никаких прав в Украине .
Его можно легко сплавить в Америку. Его там ждут...
🙁Озвученное Медведчуком предложение обменять его на защитников и жителей Мариуполя, это явно трансляция переданной ему адвокатами просьбы российских генералов. Дело в том, что если Москва согласится на такой обмен, Зеленский отказаться не сможет никак. Общественное мнение будет полностью на стороне обмена.
♣️Это сильно испортит настроение украинскому командованию. Дело в том, что защитники Мариуполя сейчас стягивают на себя крупные силы российской армии. Как только Маруполь перейдет под контроль россиян, эти силы будут переброшены на другие участки фронта, в первую очередь авиация. Россиянам это сильно упростит наступление на востоке страны.
🤔Кроме того. С падением Мариуполя Россия получает реальный успех, который можно будет предъявить своему населению как успешный результат всей военной операции. Россия получит сухопутный коридор на Крым. Дальше можно приказывать армии переходит к обороне, и призывать Украину к долгим и безрезультатным переговорам. И теперь уже украинская армия будет вынуждена атаковать позиции россиян."https://t.me/pecherhill
Вам, вероятно, за кораблем....
https://www.youtube.com/watch?v=xpYXvhLfs0M
Доказать вину ,Конфисковать деньги и собственность
Иначе он завтра подаст в суд и отсудит /это проходили/
А потом обменять --- или если есть за что расстрелять