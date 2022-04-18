У Одесі викрили схему продажу конфіскованих цигарок, які мали бути передані Збройним силам України, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР викрили масштабну схему незаконної реалізації тютюнових виробів, які начебто передавали на потреби Збройних сил України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Державному бюро розслідувань.







За оперативними даними, підакцизні товари раніше були вилучені одеською прокуратурою у межах різних кримінальних проваджень та відправлялись на відповідальне зберігання до спеціального складу.

"Зловмисники зімітували примусове вилучення понад 1,5 тисячі коробів цигарок, вартістю півмільйона доларів США та передачу їх військовим. Насправді цигарки були продані організаторами оборудки за 100 тис доларів США.ДБР затримало учасників протиправної схеми під час передачі чергового траншу у розмірі 50 тис доларів США", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі перевіряється причетність до даної оборудки посадових осіб правоохоронних органів та інших зацікавлених осіб. Тривають слідчі дії у межах порушеного кримінального провадження за зловживання владою.

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