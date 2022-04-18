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конфіскація (806) цигарки (959) ДБР (3303)

У Одесі викрили схему продажу конфіскованих цигарок, які мали бути передані Збройним силам України, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР викрили масштабну схему незаконної реалізації тютюнових виробів, які начебто передавали на потреби Збройних сил України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Державному бюро розслідувань.

У Одесі викрили схему продажу конфіскованих цигарок, які мали бути передані Збройним силам України, - ДБР 01
У Одесі викрили схему продажу конфіскованих цигарок, які мали бути передані Збройним силам України, - ДБР 02
У Одесі викрили схему продажу конфіскованих цигарок, які мали бути передані Збройним силам України, - ДБР 03

За оперативними даними, підакцизні товари раніше були вилучені одеською прокуратурою у межах різних кримінальних проваджень та відправлялись на відповідальне зберігання до спеціального складу.

"Зловмисники зімітували примусове вилучення понад 1,5 тисячі коробів цигарок, вартістю півмільйона доларів США та передачу їх військовим. Насправді цигарки були продані організаторами оборудки за 100 тис доларів США.ДБР затримало учасників протиправної схеми під час передачі чергового траншу у розмірі 50 тис доларів США", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі перевіряється причетність до даної оборудки посадових осіб правоохоронних органів та інших зацікавлених осіб. Тривають слідчі дії у межах порушеного кримінального провадження за зловживання владою.

Також читайте: ДБР викрило масштабне відмивання коштів російським генералом Капашиним через бізнес-партнера Киви на Полтавщині. ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+20
за такі штуки, в воєнний час, розстріл... якого біса...
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18.04.2022 13:30
+10
...наразі перевіряється причетність до даної оборудки посадових осіб правоохоронних органів та інших зацікавлених осіб....
Так само перевіряється, як був Трухін за кермом авто чи не був.
Не вірю, що ця бидлота в погонах змінилась.
"Кому війна, а кому мати рідна" це саме про них...
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18.04.2022 13:36
+7
На фронт, цих пацюків, окопи рить.
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18.04.2022 13:37
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за такі штуки, в воєнний час, розстріл... якого біса...
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18.04.2022 13:30 Відповісти
Мама , ша деребанить , усмири урок
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18.04.2022 13:36 Відповісти
...наразі перевіряється причетність до даної оборудки посадових осіб правоохоронних органів та інших зацікавлених осіб....
Так само перевіряється, як був Трухін за кермом авто чи не був.
Не вірю, що ця бидлота в погонах змінилась.
"Кому війна, а кому мати рідна" це саме про них...
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18.04.2022 13:36 Відповісти
На фронт, цих пацюків, окопи рить.
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18.04.2022 13:37 Відповісти
ти про гбр?
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18.04.2022 14:02 Відповісти
цих мінні поля розміновувати
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18.04.2022 23:48 Відповісти
бггг, одесситы своего не упустят, если бы десант таки высадился на побережье, они б его разули, раздели, забрали оружие и обязательно бы перепродали с неплохим гешефтом
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18.04.2022 13:41 Відповісти
Може, ці "люди" дуже курити *******. Значить, заставити їх скурити всі ті цигарки, одночасно, зараз. І ніяких поблажок. А коли здохнуть - прикопати. Можна з родичами.
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18.04.2022 13:53 Відповісти
Саме так - навіть в контейнерах на Привозі в цю суботу був шухер з конфіскацією цигарок.
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18.04.2022 13:54 Відповісти
це ви ще на ринок у херсоні не можете заїхать.тут клондайк контрабасу.
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18.04.2022 13:58 Відповісти
А ще треба пов'язати тих мусорів і прикордонників, що що проганяли віп-рила по дорогам та через кордон!
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18.04.2022 14:07 Відповісти
А інші конфісковані наркотики не збираються ЗСУ передавати, або бухло там, чи шансончік?
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18.04.2022 14:11 Відповісти
Как там сумочки Louis Vuitton, по прежнему на передовой воюют, вместе с брюками Giorgio Armani
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18.04.2022 14:20 Відповісти
Все это аферистичные махинации начиная с конфискации майна у бизнеса,всем этим занимаются госслужащие на гигантских зарплатах ради взяток и левых доходов,и вся эта шваль имеет бронь от призыва в армию.
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18.04.2022 18:55 Відповісти
 
 