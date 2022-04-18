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Зміїний (164) Укрпошта (1055)

"Укрпошта" запровадила обмеження на продаж марок "Русскій воєнний корабль, іді … !"

марка

В одні руки продаватимуть не більше 30 таких марок, адже спекулянти виставляють їх на eBay по $1000 доларів за штуку.

Про це повідомляє пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.

В "Укрпошті" розповіли, що за 5 днів продали близько 500 тис. таких марок - це половина всього тиражу.

"Деякі люди починають продавати куплене за спекуляційними цінами. Наприклад, на Ebay вже можна купити конверт з маркою за $1000. Але Укрпошта не підтримує це та будь-які благодійні або інші ініціативи з маркою (за винятком аукціону на Prozorro: bit.ly/auktsion-marka). Адже простежити, куди йдуть кошти з продажу марок, неможливо", - йдеться у повідомленні.

Тепер одна людина зможе купити не більше ніж 5 листів марок (на кожному листі їх 6 штук) будь-якого номіналу. Всі замовлення в інтернет-магазині "Укрпошта" скасувала. Деякі з них були на понад 30 тис. марок.

Читайте: "Мабуть, вперше в історії, коли черга по поштову марку більша, ніж по айфон": в Києві люди стоять у черзі по марку "Русскій воєнний корабль, іді ... !". ФОТО

Цього тижня компанія обіцяє запустити оновлений поштовий маркет. В ньому покупку можна буде оформити повторно, проте не більше ніж 3 листи на одне замовлення.

"Ми вже маємо ідеї й готуємо нові випуски, але поки просимо зберігати холодний розум при покупці марок з кораблем. Нехай вони дістануться якомога більшій кількості людей, а не якомога більше листів одній людині", - підсумували в "Укрпошті".

Також читайте: "Укрпошта" планує випустити футболки "Русский военный корабль, иди нах#й", - Смілянський

Автор: 
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Топ коментарі
+13
А чому не надрукувати ще 1 млн.?
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18.04.2022 13:41
+12
Краще би монету випустили. Я б собі купив.
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18.04.2022 13:44
+8
стоимость марки на рынке - это фигня по сравнению со стоимостью у коллекционеров конверта первого дня с этой маркой )))
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18.04.2022 13:44
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18.04.2022 13:40 Відповісти
А чому не надрукувати ще 1 млн.?
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18.04.2022 13:41 Відповісти
она же коллекционная как бы. и, по сути, люди сами могут выбрать, что с этой маркой делать. заявления почты .. такое себе.
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18.04.2022 13:45 Відповісти
Что сабака ,сам хочешь спекулировать?
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19.04.2022 10:57 Відповісти
а тому щоб зробити ажіотаж.
це корупція вищих чиновників.
зараз у кожного з них тисячі штук і вони все роблять спеціально.
випусти 50 мільйонів
і продасиш всі і попиту не буде бо немає стільки філотелістів.
все продумано. ****** рубають бабло.
я б на місці того пацана, виставивби позов на мільярд гривень
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18.04.2022 14:51 Відповісти
Краще би монету випустили. Я б собі купив.
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18.04.2022 13:44 Відповісти
будет и монета, - будет и банкнота... Все будет =)
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18.04.2022 14:13 Відповісти
Це до Нацбанку.
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18.04.2022 15:38 Відповісти
стоимость марки на рынке - это фигня по сравнению со стоимостью у коллекционеров конверта первого дня с этой маркой )))
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18.04.2022 13:44 Відповісти
С адресом получателя - москва. кремль
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18.04.2022 14:06 Відповісти
Кому война , а кому - мать родная
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18.04.2022 13:45 Відповісти
З паршивої вівці хоч вовни жмут, а з кацапських потопельників непоганий бізнес.
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18.04.2022 14:40 Відповісти
жаль что в Израиле таких марок не продают,я бы обязательно купил!
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18.04.2022 13:51 Відповісти
зато в израиле есть маца, хумус и антиракетный зонтик !
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18.04.2022 14:46 Відповісти
На марці треба змінити корабль,він має бути,носом або кормою погружений в море.
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18.04.2022 13:53 Відповісти
Ні, не змінити, а друкувати другу як димить підбитий, а потім третю як тоне, тобто то робити серію
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18.04.2022 14:53 Відповісти
Нехай іде продаж за 1000 зелених, але гроші на користь ЗСУ! Марки на танки!
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18.04.2022 13:56 Відповісти
Хлопцю треба зареєструвати ліцензію на цей мем-вислів! Отже після "она утонула" ....
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18.04.2022 13:58 Відповісти
А що паганого в тому, що хтось намагається продати марки на eBay і на цьому заробити. Тим більше в такий складний час, він же їх не вкрав.
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18.04.2022 13:58 Відповісти
Справа в тому, що марки не можливо так просто придбати. Через дирекцію пошти викупляють спекулянти оптом , а в роздріб не доходить до покупців.
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18.04.2022 14:36 Відповісти
Укрпочта вообще помнит что она в первую очередь почта? Уже 2 недели посылку тупо не отправляют с отделения (отделение рабочее)
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18.04.2022 14:07 Відповісти
Ще б не вистачало щоб кацапи викупили увесь тіраж - на таке вони ніколи не скупляться. Багато оригіналів по справжньої історії Московії вони за декілька сторісь повикупали і знищтли з багатьох європейських бібліотек. Деякі труди були перероблені і відцензуровані перед повернення в бібліотеки. Це стосуєтья і англійського труда Флетчера про Московію і побут московитів.
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18.04.2022 14:38 Відповісти
Напечатайте миллиард, в чём проблема?
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18.04.2022 14:53 Відповісти
Тоді точно в кожного бажаючого буде така марка, як Укрпошта і хотіла!

Взагалі непоганий гешефт - продавати кусок паперу з клеєм і дріб'язком фарби за 23 чи 44 - здається - гривні! Навіть ФРС б'ється в істериці - там і паперу більше, і спеціальні фарби, і багато ступенів захисту, і індивідуальний номер, а коштує лише крапельку дорожче!
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18.04.2022 15:44 Відповісти
Надо выпускать новую марку:

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18.04.2022 15:01 Відповісти
Смілянський БРЕХУН каких пошукати, НЕ МОЖНА УВІЙТИ ТА ЗАМОВИТИ, НІ ЯК , по телефону вибачайте і чекайте, почав о 05:00 ранку досі неможливо увійти , особистий кабінет не мае опціі поштовий маркет
БРЕХУНИ МЕРЗЕННІ
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01.05.2022 11:04 Відповісти
 
 