"Укрпошта" запровадила обмеження на продаж марок "Русскій воєнний корабль, іді … !"
В одні руки продаватимуть не більше 30 таких марок, адже спекулянти виставляють їх на eBay по $1000 доларів за штуку.
Про це повідомляє пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.
В "Укрпошті" розповіли, що за 5 днів продали близько 500 тис. таких марок - це половина всього тиражу.
"Деякі люди починають продавати куплене за спекуляційними цінами. Наприклад, на Ebay вже можна купити конверт з маркою за $1000. Але Укрпошта не підтримує це та будь-які благодійні або інші ініціативи з маркою (за винятком аукціону на Prozorro: bit.ly/auktsion-marka). Адже простежити, куди йдуть кошти з продажу марок, неможливо", - йдеться у повідомленні.
Тепер одна людина зможе купити не більше ніж 5 листів марок (на кожному листі їх 6 штук) будь-якого номіналу. Всі замовлення в інтернет-магазині "Укрпошта" скасувала. Деякі з них були на понад 30 тис. марок.
Цього тижня компанія обіцяє запустити оновлений поштовий маркет. В ньому покупку можна буде оформити повторно, проте не більше ніж 3 листи на одне замовлення.
"Ми вже маємо ідеї й готуємо нові випуски, але поки просимо зберігати холодний розум при покупці марок з кораблем. Нехай вони дістануться якомога більшій кількості людей, а не якомога більше листів одній людині", - підсумували в "Укрпошті".
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це корупція вищих чиновників.
зараз у кожного з них тисячі штук і вони все роблять спеціально.
випусти 50 мільйонів
і продасиш всі і попиту не буде бо немає стільки філотелістів.
все продумано. ****** рубають бабло.
я б на місці того пацана, виставивби позов на мільярд гривень
Взагалі непоганий гешефт - продавати кусок паперу з клеєм і дріб'язком фарби за 23 чи 44 - здається - гривні! Навіть ФРС б'ється в істериці - там і паперу більше, і спеціальні фарби, і багато ступенів захисту, і індивідуальний номер, а коштує лише крапельку дорожче!
БРЕХУНИ МЕРЗЕННІ