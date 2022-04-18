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Щоб не мобілізували на окупованих територіях, треба або виїжджати, або ховатись, - Гайдай

ворог,враг,русня

Окупанти проводять на тимчасово захоплених територіях України примусову мобілізацію. Уникнути її можна, лише виїхавши або заховавшись.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо, що хапають чоловіків, кидають їх одразу на фронт, воювати проти України. Вони не підготовлені, взагалі не володіють зброєю, не вміють нею користуватись. Захисту як такого немає. Їх кидають як гарматне м’ясо прямо в жерло боїв, там просто пекло, - сказав Гайдай.

"Єдині можливості вберегтися: або виїжджати, навіть через Білорусь намагатися кудись виїжджати, або ховатись. Іншого варіанту немає", - додав він.

Дивіться: Окупанти продовжують силову мобілізацію в "Л/ДНР": чоловіків ловлять на вулицях, забирають з роботи, витягують із квартир та просто знімають з автобусів. ВIДЕО

Нагадаємо, 7 квітня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що у містах, які повністю чи частково захоплені російськими військовими, починається примусова мобілізація у збройні сили країни-агресора.

12 квітня вона заявила, що на Луганщині чоловіків ловлять просто на вулицях, забирають чоловіків із робочих місць, щоби примусово відправити до військкоматів. Денісова наголосила, що примусова мобілізація на захоплених Росією територіях є порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Також читайте: В ОРДЛО мобілізують на війну 16-річну молодь, яка бере участь у "патріотичних клубах", – правозахисники

14 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що в окупованих районах Донецької та Луганської областей триває примусова мобілізація. У Горлівці проводяться обходи приватних та багатоквартирних кварталів.

За даними штабу, російське командування поставило завдання мобілізувати 60-70 тисяч осіб на території так званої "ДНР", однак вказані показники були виконані лише на 20 відсотків.

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Топ коментарі
+7
а вот нет ружжа. ничего нет. тероборона как ходила в своих шмотках - так и ходит. на блок-постах ещё так себе - кому купили, кто сам оделся. а оружия как не было, так и нет.
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18.04.2022 14:03
+6
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18.04.2022 14:13
+5
у нас полиция по 5-6 экипажей стоит по часу кофе пьют возле одного кофейника. а это, минимум 15 человек. которые получают зарплату. одни уехали, другая партия приехала. так и работают.
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18.04.2022 14:13
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выезжать - понятно. главное - успеть. а вот второе - из разряда - бред-бредовый. куда прятаться? в городе, к примеру, небольшому?
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18.04.2022 14:00 Відповісти
подвал, сарай , схрон какой то. хоть в кучу дров хоть в свинарник. координироваться и помогать друг другу! да, не все спрячаться - это результат полного бездействия "правительства" и НЕ понимания ситуации теми кто устал от вайны и какая разница. а война уже то 8 лет идет, епана врот!!!!!! это не шутки плять!! или ты за Украину или умрешь как шакал гарантированно - Выгребная фидерация даже своих поданых не жалеет!! тем более день дидов скоро - нада показать репортаж хоть каких то захваченых руин
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18.04.2022 17:01 Відповісти
а взять в руки ружо и мочить свинособак не
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18.04.2022 14:00 Відповісти
а вот нет ружжа. ничего нет. тероборона как ходила в своих шмотках - так и ходит. на блок-постах ещё так себе - кому купили, кто сам оделся. а оружия как не было, так и нет.
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18.04.2022 14:03 Відповісти
Так зачем украинцам оружие - полиция их защитит. Ах стоп. Полиция же первой бежит всегда. Не в обиду полицейским, они тоже никак не могут противостоять, но суть в том что политика у нас была такая как будто опасности нет для людей. А теперь пожинаем плоды.
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18.04.2022 14:07 Відповісти
у нас полиция по 5-6 экипажей стоит по часу кофе пьют возле одного кофейника. а это, минимум 15 человек. которые получают зарплату. одни уехали, другая партия приехала. так и работают.
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18.04.2022 14:13 Відповісти
Он тут полностью прав. При оккупации под угрозой расстрела могут погнать на мины или под работу снайперов. Таких случаев тьма уже под Киевом было. Вообще сейчас меры и губеры дуют на холодное - им не хочется тех зверств, которых они видели по ТВ снова. Мне кажется они часто перестраховываются, но суть в том что такая опасность действительно есть.
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18.04.2022 14:06 Відповісти
а если Выгребная ********* опять пойдет как жуков-сралин, опять массами полезет - то фронт на несколько дней прорвать могут, нужно людей эвакуировать/вооружаь!! это не перерестарховка. это необходимость!!! ЗЭ-йо**ная псевдовласть три года(!) шары гоняла бездействие полное, нород и активисты сами должны включать инициативу!!!
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18.04.2022 16:56 Відповісти
У них наверное запрет на выезд мужчин призывного возраста.
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18.04.2022 14:09 Відповісти
Я не розумію, про яку мобілізацію можна писати....Невже можна дати зброю невільникам. Задаю питання без відповіді
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18.04.2022 14:10 Відповісти
Можно. Под угрозой смерти.
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18.04.2022 14:12 Відповісти
Это ватники и любители русского мира.
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18.04.2022 14:43 Відповісти
А якщо зброю не давать?
Дадуть держак від лопати, або цеглину і вперед...
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18.04.2022 17:09 Відповісти
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18.04.2022 14:13 Відповісти
Без официальных подтверждений это очередной фейк, который постят в каждой новости. Вот зачем?
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18.04.2022 22:03 Відповісти
Пан Турчинов пояснив цю ситуацію мобілізації досить просто.
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18.04.2022 14:13 Відповісти
Я ЩОСЬ НЕ ЗРОЗУМІВ: ТО НАМ ТРЕБА РИДАТИ ВІД ТОГО,ЩО «ВОНИ НЕ ПІДГОТОВЛЕНІ» ? ЩО ЗА ХЄРНЮ Я ЗАРАЗ ПРОЧИТАВ? ПІШЛИ ПРОТИ ВЛАСНОГО НАРОДУ-ЗДОХНІТЬ,СУКИ !
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18.04.2022 14:15 Відповісти
Наши граждане. Это военное преступление использование граждан с оккупированных территорий против своего государства.
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18.04.2022 14:20 Відповісти
***** вже наробив стільки військових злочинів, що йому байдуже, одним більше чи менше, яка різниця. Він тільки "во вкус вошел".
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18.04.2022 14:34 Відповісти
Обратись в спортлото с жалобой.
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18.04.2022 14:41 Відповісти
треба партизанити
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18.04.2022 14:23 Відповісти
А еще на оккупированных территориях полно ватных коллаборантов, ждавших русский мир и готовых убивать всу и даже своих бывших соседей.
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18.04.2022 14:40 Відповісти
Тобто війна в нас не мобілізували, а там зосталися його окупанти мобілізують.Втрата людского ресурсу.
Давайте людям зброю.Готуйте всіх хто може тримати зброю поки є час.Тер оборона в містах повинна бути збільшенна в рази.Вчить людей ! Кожна людина має право на захист.Всіх чоловіків призовного віку до воєнкоматів хто євакуйований,а не пиво пити по барах і чекати що хтось щось зробе.ЯКОГО ДІДЬКА ТРАПИЛОСЯ ???! Ми воюємо чи бігаємо з міста в місто.
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18.04.2022 16:08 Відповісти
ты гай-дай епнулся?? не возмущайся, ЗАЧЕМ им защита и умение обращаться с оружием... что б больше убили на фронте и способствовали геноциду захваченых сел? пусть так идут - больше будет мотивации слиянять, подезертировать или перейти на сторону власти с трофейной техникой! а зеленым Zукам передай, что нада вооружать И терроборону и мирняк. кто не выедет - шоб Буча не повторилась опять!!
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18.04.2022 16:52 Відповісти
 
 