Серед військових РФ зростає кількість офіційних "відмовників", їм погрожують розправою над родичами, - ГУР

У збройних силах Російської Федерації зростає кількість відмов брати участь у війні проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України у соціальній мережі Facebook.

"В армії РФ продовжується хвиля відмов від участі у війні проти України. Так підтверджено, що серед "контрактників" у підрозділах 150 мотострілкової дивізії 8 армії південного військового округу ЗС РФ кількість відмов сягнула 60-70% від загальної кількості особового складу", – йдеться у повідомленні.

При цьому, з військовослужбовцями, які відмовилися їхати в Україну, "працюють" заступники командирів підрозділів з воєнно-політичної роботи та співробітники ФСБ.

"Людей переконують взяти участь у наступальних діях. В разі повторної відмови – погрожують розправами над родичами", – наголошується у повідомленні.

"Тим, кого таки не вдалося переконати, заносять запис в особову справу: "Відмовився від участі у спеціальній воєнній операції на території ЛНР, ДНР та України". Аналогічний запис отримують ті, хто досі не брав участі у війні проти України, а залишились у так званому "стратегічному резерві" в пунктах постійної дислокації. Тим, хто прибув у частини в ході ротації, але відмовився від участі в бойових діях, у військовий квиток ставлять штамп: "Здійснив ухилення від виконання обов'язків військової служби та службово-бойових завдань під час проведення спеціальної військової операції на території України", – додали в ГУР.

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Також зазначається, що застосовуються "специфічні" методи переконання: зокрема, обіцяна виплата за поранення чи контузію у сумі 3 млн руб. здійснюється лише у випадку повернення військовослужбовця в підрозділ для подальшої участі у бойових діях. В іншому випадку, у російських військовослужбовців виникають критичні проблеми з оформленням документів та навіть отриманням належних медичних послуг та довідок щодо самої наявності поранення.

"Одночасно російське командування здійснює заходи щодо приховування реальної кількості вбитих військових. Їхні тіла накопичуються в моргах населених пунктів Ростовської області. Багато тіл перебувають в моргах вже понад місяць", – йдеться у повідомленні.

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