УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9550 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
8 733 19
армія рф (16200) розвідка (3805)

Серед військових РФ зростає кількість офіційних "відмовників", їм погрожують розправою над родичами, - ГУР

москаль,рф,ворог,враг,кацап,свинособаки,русня

У збройних силах Російської Федерації зростає кількість відмов брати участь у війні проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України у соціальній мережі Facebook.

"В армії РФ продовжується хвиля відмов від участі у війні проти України. Так підтверджено, що серед "контрактників" у підрозділах 150 мотострілкової дивізії 8 армії південного військового округу ЗС РФ кількість відмов сягнула 60-70% від загальної кількості особового складу", – йдеться у повідомленні.

При цьому, з військовослужбовцями, які відмовилися їхати в Україну, "працюють" заступники командирів підрозділів з воєнно-політичної роботи та співробітники ФСБ.

"Людей переконують взяти участь у наступальних діях. В разі повторної відмови – погрожують розправами над родичами", – наголошується у повідомленні.

"Тим, кого таки не вдалося переконати, заносять запис в особову справу: "Відмовився від участі у спеціальній воєнній операції на території ЛНР, ДНР та України". Аналогічний запис отримують ті, хто досі не брав участі у війні проти України, а залишились у так званому "стратегічному резерві" в пунктах постійної дислокації. Тим, хто прибув у частини в ході ротації, але відмовився від участі в бойових діях, у військовий квиток ставлять штамп: "Здійснив ухилення від виконання обов'язків військової служби та службово-бойових завдань під час проведення спеціальної військової операції на території України", – додали в ГУР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГУР МО здобуло список росіян з центру радіоелектронної розвідки, що скоюють воєнні злочини в Україні

Також зазначається, що застосовуються "специфічні" методи переконання: зокрема, обіцяна виплата за поранення чи контузію у сумі 3 млн руб. здійснюється лише у випадку повернення військовослужбовця в підрозділ для подальшої участі у бойових діях. В іншому випадку, у російських військовослужбовців виникають критичні проблеми з оформленням документів та навіть отриманням належних медичних послуг та довідок щодо самої наявності поранення.

"Одночасно російське командування здійснює заходи щодо приховування реальної кількості вбитих військових. Їхні тіла накопичуються в моргах населених пунктів Ростовської області. Багато тіл перебувають в моргах вже понад місяць", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Україні потрібне важке озброєння, щоб звільнити території. Крим теж, - Буданов

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
Без вести пропал в морге - звучит убедительно.
показати весь коментар
18.04.2022 14:34
+6
Розкажіть краще достименно, що там в луганській і дон обл. робиться, з Кремінною і тд, а то вчора ворога відкидають, сьогодні він уже в місті закріплюється, що за "ПРОСАКИ" в інформації, що за різнобой!???
показати весь коментар
18.04.2022 14:35
+4
Нерозповідайте людям оцю муйню, із 1000 чол. 10 та хоть і 100 у відказ, це муйня, орківській навалі це не зашкодить!
показати весь коментар
18.04.2022 14:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
... бред.. маму в школу вызову.
показати весь коментар
18.04.2022 14:32 Відповісти
Лукашенко сообщил о задержании за взятки своего личного врача и еще 35 белорусских медиков
показати весь коментар
18.04.2022 14:32 Відповісти
показати весь коментар
18.04.2022 14:37 Відповісти
Де жа вю!
показати весь коментар
18.04.2022 14:42 Відповісти
шпіони взятак нє бєрут!
показати весь коментар
18.04.2022 14:59 Відповісти
Нерозповідайте людям оцю муйню, із 1000 чол. 10 та хоть і 100 у відказ, це муйня, орківській навалі це не зашкодить!
показати весь коментар
18.04.2022 14:34 Відповісти
Без вести пропал в морге - звучит убедительно.
показати весь коментар
18.04.2022 14:34 Відповісти
Розкажіть краще достименно, що там в луганській і дон обл. робиться, з Кремінною і тд, а то вчора ворога відкидають, сьогодні він уже в місті закріплюється, що за "ПРОСАКИ" в інформації, що за різнобой!???
показати весь коментар
18.04.2022 14:35 Відповісти
Ага зранку всі "говоруни" мовчать!
показати весь коментар
18.04.2022 15:09 Відповісти
Идут бои, однако. Ужо со всех сторон заходили, хотя ужо только выдавливанием "решают план Б", на окружение силенок не хватает, а тут племена Верхней,Средней и Нижней Волги и Сибирские орды стают в "позу" -деньги вперед, тогда пойдем. Отказываются, еще и как. Треть точно откажется.
Когда то маршал Жорик в октябре 1941 издал приказ по фронту (Ленинград) семьи сдавшихся врагу считаются изменниками Родины и подлежат уголовному преследованию. Потом, после войны, когда начал врать причем письменно, пояснял, что это он для поднятия боевого духа бойцов. А стало известно, когда зам наркома ВМФ (это разные тогда были наркоматы) опротестовал этот приказ у сталина.
Потом, опять впадаэ в буйство, в июле 1944 вместе с тогдашним корифаном Ванькой Серовым, вообще хотели виселить в отдаленные районы, всех Украинцев, пребывавших в окуппации.
показати весь коментар
18.04.2022 15:45 Відповісти
Христо Грозев считает, что на Львов сегодня запустили последние 4 ракеты. Больше ракет у путина нет
показати весь коментар
18.04.2022 14:39 Відповісти
Пентагон сообщал 24 марта о 1200 выпущенных ракетах и сказал, что это меньше 50 % от всего числа, но близко к половине. Ну пусть даже треть. То есть при такой интенсивности ракет останется до конца мая максимум. А дальше уже в рукопашную кацапы пойдут
показати весь коментар
18.04.2022 14:48 Відповісти
Ти , ще б л я одного балабола, менше слухай! П и з д у н ще той!
показати весь коментар
18.04.2022 14:49 Відповісти
Як ванга!
показати весь коментар
18.04.2022 14:49 Відповісти
в орскій владі, аби вбивати.
їдбте вбивати Українців......
ми не хочемо....
тоді ми будемо вбивати ваших родичів.
кого небудь, але будемо вбивати.
ось такий він, оркостан
показати весь коментар
18.04.2022 14:41 Відповісти
Дійсно ці переможні реляції вже всі межі переходять!Як ворог взяв і просто вїхав в місто КАмінне
показати весь коментар
18.04.2022 14:46 Відповісти
це напевно дуже підвищує бойовий дух рашанських хробаків
якщо сказати "не підеш під кулі та снаряди ми вб"ємо твоїх батьків" то будеш воювати їз натхненням, точно

хробаки
показати весь коментар
18.04.2022 14:51 Відповісти
Да, это им не против безоружных папуасов воевать.
Но ***** как обычно кинул лохов, подохли/подохнут за хер собачий.
показати весь коментар
18.04.2022 15:09 Відповісти
Такої мерзоти як рашкомамки та інші родичи рашкополонених навіть важко уявити. Якби сам не слухав, те що викладає у доступ СБУ, то не повірив би що серед Homo Sapiens може зустрічатися така гидота.
показати весь коментар
18.04.2022 15:18 Відповісти
 
 