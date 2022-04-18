Серед військових РФ зростає кількість офіційних "відмовників", їм погрожують розправою над родичами, - ГУР
У збройних силах Російської Федерації зростає кількість відмов брати участь у війні проти України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України у соціальній мережі Facebook.
"В армії РФ продовжується хвиля відмов від участі у війні проти України. Так підтверджено, що серед "контрактників" у підрозділах 150 мотострілкової дивізії 8 армії південного військового округу ЗС РФ кількість відмов сягнула 60-70% від загальної кількості особового складу", – йдеться у повідомленні.
При цьому, з військовослужбовцями, які відмовилися їхати в Україну, "працюють" заступники командирів підрозділів з воєнно-політичної роботи та співробітники ФСБ.
"Людей переконують взяти участь у наступальних діях. В разі повторної відмови – погрожують розправами над родичами", – наголошується у повідомленні.
"Тим, кого таки не вдалося переконати, заносять запис в особову справу: "Відмовився від участі у спеціальній воєнній операції на території ЛНР, ДНР та України". Аналогічний запис отримують ті, хто досі не брав участі у війні проти України, а залишились у так званому "стратегічному резерві" в пунктах постійної дислокації. Тим, хто прибув у частини в ході ротації, але відмовився від участі в бойових діях, у військовий квиток ставлять штамп: "Здійснив ухилення від виконання обов'язків військової служби та службово-бойових завдань під час проведення спеціальної військової операції на території України", – додали в ГУР.
Також зазначається, що застосовуються "специфічні" методи переконання: зокрема, обіцяна виплата за поранення чи контузію у сумі 3 млн руб. здійснюється лише у випадку повернення військовослужбовця в підрозділ для подальшої участі у бойових діях. В іншому випадку, у російських військовослужбовців виникають критичні проблеми з оформленням документів та навіть отриманням належних медичних послуг та довідок щодо самої наявності поранення.
"Одночасно російське командування здійснює заходи щодо приховування реальної кількості вбитих військових. Їхні тіла накопичуються в моргах населених пунктів Ростовської області. Багато тіл перебувають в моргах вже понад місяць", – йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Когда то маршал Жорик в октябре 1941 издал приказ по фронту (Ленинград) семьи сдавшихся врагу считаются изменниками Родины и подлежат уголовному преследованию. Потом, после войны, когда начал врать причем письменно, пояснял, что это он для поднятия боевого духа бойцов. А стало известно, когда зам наркома ВМФ (это разные тогда были наркоматы) опротестовал этот приказ у сталина.
Потом, опять впадаэ в буйство, в июле 1944 вместе с тогдашним корифаном Ванькой Серовым, вообще хотели виселить в отдаленные районы, всех Украинцев, пребывавших в окуппации.
їдбте вбивати Українців......
ми не хочемо....
тоді ми будемо вбивати ваших родичів.
кого небудь, але будемо вбивати.
ось такий він, оркостан
якщо сказати "не підеш під кулі та снаряди ми вб"ємо твоїх батьків" то будеш воювати їз натхненням, точно
хробаки
Но ***** как обычно кинул лохов, подохли/подохнут за хер собачий.