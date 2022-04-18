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Росія обіцяє провокації із численними жертвами у великодню ніч у церквах півдня та сходу України

церква,чернігівщина

Війська РФ обіцяють провокації у церквах під час святкування українцями Пасхи. Втім, традиційно, російська сторона звинувачує у підготовці таких провокацій Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на брифінг Міноборони РФ.

Сьогодні на ранковому брифінгу Міноборони РФ повідомило, що за наявною інформацією нібито "київський режим за підтримки Заходу завершує підготовку витончених жахливих провокацій із численними жертвами у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській та Харківській областях".

Російська сторона запевняє, що з цією метою з числа націоналістичних батальйонів нібито "сформовано понад 70 мобільних груп на автомобілях, оснащених мінометами (так звані "блукаючі міномети"), із завданням обстріляти православні храми та церкви у Великодню ніч (з 23 на 24 квітня) і потім звинуватити російських військових".

"Для зйомок та негайного розкручування фейків Київ планує залучити велику кількість західних репортерів", - додають у Міноборони РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти готують провокацію в Херсоні - готують обстріл міста з ГРАДів, - речник штабу Одеської ОВА Братчук

Традиційно, ніяких підтверджень голослівним звинуваченням російська сторона не надає. Втім, це може свідчити саме про підготовку таких провокацій військами РФ.

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Топ коментарі
+58
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18.04.2022 15:03
+22
Для уникнення таких провокацій з боку мордора наші Великдень, Різдво та інші релігійні свята мають святкуватися разом з більшістю країн заходу.
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18.04.2022 15:12
+15
Вполне ожидаемо. Церкви - одни из главных целей РПЦэшных сатанистов. Кацапы знают, что украинцы верующий народ и в церквях будет много людей, поэтому и готовятся к нанесению ракетных ударов.
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18.04.2022 15:11
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18.04.2022 15:03 Відповісти
Так таліби мали в середині квітня в Таджикистан вторгатися вроді?
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18.04.2022 15:06 Відповісти
а Ізраїль?
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18.04.2022 15:13 Відповісти
В Израиле теракты происходят после очередного антизасРашкинского заявления правительства.
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18.04.2022 15:40 Відповісти
Только ленивые не знали, что во всех "горячих точках " от Ливии до Катара торчат рога и копыта кацапов.
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18.04.2022 21:02 Відповісти
і на Заході країни теж.можуть бути провокації.вчора купа з автоматами хлопців було...бо народ до церкви йшов..а тут різні "біженці".любе скупчення людей то небезпека
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18.04.2022 15:06 Відповісти
Кацапье іпуче, весь світ знатиме, що якщо це станеться, то це буде ваша робота. Вам, за винятком десятків недорозвинутих країн у світі, більше ніхто не вірить.
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18.04.2022 15:07 Відповісти
Вполне ожидаемо. Церкви - одни из главных целей РПЦэшных сатанистов. Кацапы знают, что украинцы верующий народ и в церквях будет много людей, поэтому и готовятся к нанесению ракетных ударов.
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18.04.2022 15:11 Відповісти
Для уникнення таких провокацій з боку мордора наші Великдень, Різдво та інші релігійні свята мають святкуватися разом з більшістю країн заходу.
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18.04.2022 15:12 Відповісти
і яким чином це убезпечить від кацапських провокацій, ну були б на тиждень раніше, на свята разом із усім світом. Ти мабуть ще не доганяєш, що таке кацапи, якщо думаєш, що щось крім кулі може його переконати в хибності його думок і дій.
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18.04.2022 16:42 Відповісти
На рахунок святкування з усім християнським світом-підтримую!
А на рахунок убезпечити-тільки кінець Мордора!
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18.04.2022 19:08 Відповісти
А чого можна очікувати від цих тварюк та антихристів! У них немає нічого святого.
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18.04.2022 15:16 Відповісти
Цього року взагалі небезпечно буде не тільки там, може бути ще більш небезпечно на заході України, де народу буде дуже багато і не треба забувати, що можуть бути коригувальники, бо вони ніде не поділись і є під виглядом переселенців (нікого не хочу образити) але це зараз реалії нашого життя. БУДЬТЕ ОБАЧНІ.
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18.04.2022 15:17 Відповісти
не толпитесь,это главное,нужно смотреть по сторонам,куда можно будет убежать это сохранит жизнь
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18.04.2022 15:17 Відповісти
Не ходите , на зло врагам рашистам
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18.04.2022 15:41 Відповісти
"Витончених жахливих провокацій" - це кацапський самолайк на рівні теперішньої позиції "мацкви". Потвори. "Витончених", Карл!
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18.04.2022 15:18 Відповісти
завершает подготовку изощренных чудовищных провокаций Источник:

Это тут переводчики такие - рус.источник=>Ctrl+c => Google translate + Ctrl+v => перевод + Ctrl+c => укрЦензор + Ctrl+v - фсё, дело сделано. Читать они не умеют, поэтому проверкой текстов не заморачиваются
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18.04.2022 15:49 Відповісти
вони і не читають, вони спочатку статті пишуть кацапською, а потім, не вичитуючи і без правок, так через перекладач і викладають. Он сьогодні вже було, замість "підписки про нерозголошення" напейсали "передплата про нерозглошення".
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18.04.2022 16:45 Відповісти
Пропоную не забороняти віруючим йти на пєсах у церкви. Побачимо скільки насправді вірить в те, що бог і їхня віра в нього вбереже від праваславних орків
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18.04.2022 15:21 Відповісти
Песах вже пройшов.
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18.04.2022 16:08 Відповісти
Просто не идите в церковь, вот и все. И останетесь невредимы. Бог еще никого не спас и не защитил. Не создавайте лишних проблем.
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18.04.2022 15:22 Відповісти
Активізують попівську агентуру, яка до цього часу "дрімала" і обмежувала пропагандою і мобілізують всю вату - зі сторони Кремля.

А наші полєзні ідіоти допоможуть Кремлю зі своєї сторони...

Ініціативою полєзних ідіотів у ВР України - законопроект про заборону Московського патріархату на території України у ВР - провокація ніби заказана Кремлем для збурення в суспільстві.

Замість того щоб рятувати Україну частина мирян стане рятувати РПЦ.

Чи не такої "мобілізації" прагне Москва...

"Проєкт закону викликає занепокоєння через спробу повністю заборонити велику релігійну організацію - велику структуру, що представлена різними людьми.

Безумовно, всередині її існує проросійська група впливу, яка має зв'язки з Москвою, Кремлем, ФСБ РФ тощо.

Водночас там є люди, яких у політтехнологічній думці називають "болото без сталої ідентичності".
Проте в цій організації є й доволі проукраїнські елементи, україномовні, вони підтримують Україну проти РФ у війні, волонтерять.

І водночас в силу релігійної, церковної пропаганди перебувають в складі Московського патріархату. Але це не означає, що вони є колаборантами.

Гребти їх усіх, умовно кажучи, під одну гребінку, на мою думку, некоректно. РПЦ - велика кількість, щонайменше пів мільйона людей: священники, віряни. Навіщо нам ці пів мільйона зараз оголошувати внутрішніми ворогами?

На мою думку, має працювати не колективна відповідальність, а персональна. Якщо людина порушила чинне законодавство України, і є докази цього, її повинні засудити відповідно до чинного законодавства."
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18.04.2022 15:26 Відповісти
Журналист Олег Пшеничный:
«Генералы и адмиралы гибнут, министр обороны то ли в инсульте, то ли в инфаркте, олигархи и эстрадные звёзды разбежались, главнокомандующий шарашится где-то за Уралом. Обсуждается отсутствие гвоздей и запчастей для хлебопекарен.
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18.04.2022 15:41 Відповісти
підорас і барига гундяєв погодив.
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18.04.2022 15:49 Відповісти
У Харкові усі курники з хрестами УПЦ МП. На Донецькому напрямку-теж. І хто у здоровому глузді туди попреться?
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18.04.2022 16:05 Відповісти
Ви ординці, безбожники. Хоч кричете про якесь там саме правильне, канонічне православя. Від вас все можна чекати. Вам краще бісу поклонятися.
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18.04.2022 16:21 Відповісти
А це як вяжеться з доктриною захисту "самої благодатної церкви" якою є УПЦ московського пархату? "Асвабадітєлі" ж прийшли цю секту визволяти,то як вони замахнуться на неї?
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18.04.2022 16:26 Відповісти
Замахиваться на нее поручат асадовским добровольцам. А им что московского, что киевского, что римского, что иерусалимского патриархота - одинаково фиолетово
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18.04.2022 16:52 Відповісти
Пугалки. В открытую раз заявляют.
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18.04.2022 17:35 Відповісти
Весь час КисільТБ талдиче про якісь націоналістичні батальйони, яких в структурі правоохоронної чи системи оборони України взагалі немає. То з ким вони воюють? Бо якщо подивитися на наслідки діяльності московсько-нацистських Zондер-команд, в "нацбатах" перебувають пограбовані, згвалтовані, закатовані і вбиті мирні мешканці, до того ж ще й російськомовні.
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18.04.2022 19:14 Відповісти
Росія обіцяє провокації із численними жертвами у великодню ніч у церквах півдня та сходу України
Не бывает Господь Бог поругаем никогда, да ещё на такой праздник.
каЦАПНЯ, получите - БУМЕРАНГ от Господа Который с Украиной в борьбе против кремлёвского исчадия ада.

АМИНЬ.
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18.04.2022 19:22 Відповісти
везде, куда добираются кацапофашисты, стоит ожидать провокаций, убийств и разрушений.
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18.04.2022 19:24 Відповісти
Не ходите тогда в церкву пасху святить. Чтобы не попасть под массовый обстрел. От орков всего можно ожидать
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18.04.2022 19:33 Відповісти
Я так розумію що мова йде про так звані РПЦешні церкви які "збираються громити нацики". Чекаємо на знищення ерпецешних сектантів кірюши агентами кірюші. Вони загинуть не даремно - "так нужно руzкому міру". Амінь
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18.04.2022 20:48 Відповісти
Президенту надо обратиться к народу не идти в церкви на Пасхальные праздники
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18.04.2022 21:26 Відповісти
Раз уж они так твердят, что мол украинцы готовят теракт на пасхальную ночь, то это 100%, что они сами сделают такую подлянку. Так что, лучше поберечь себя и близких, и по возможности, не ходить в церковь, для личной безопасности.
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18.04.2022 22:21 Відповісти
нет такой подлости на которую не способен кацап.
будут бомбить Московского патр с украинцами внутри.
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19.04.2022 06:48 Відповісти
 
 