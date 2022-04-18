Росія обіцяє провокації із численними жертвами у великодню ніч у церквах півдня та сходу України
Війська РФ обіцяють провокації у церквах під час святкування українцями Пасхи. Втім, традиційно, російська сторона звинувачує у підготовці таких провокацій Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на брифінг Міноборони РФ.
Сьогодні на ранковому брифінгу Міноборони РФ повідомило, що за наявною інформацією нібито "київський режим за підтримки Заходу завершує підготовку витончених жахливих провокацій із численними жертвами у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській та Харківській областях".
Російська сторона запевняє, що з цією метою з числа націоналістичних батальйонів нібито "сформовано понад 70 мобільних груп на автомобілях, оснащених мінометами (так звані "блукаючі міномети"), із завданням обстріляти православні храми та церкви у Великодню ніч (з 23 на 24 квітня) і потім звинуватити російських військових".
"Для зйомок та негайного розкручування фейків Київ планує залучити велику кількість західних репортерів", - додають у Міноборони РФ.
Традиційно, ніяких підтверджень голослівним звинуваченням російська сторона не надає. Втім, це може свідчити саме про підготовку таких провокацій військами РФ.
Будь ласка, зачекайте...
А на рахунок убезпечити-тільки кінець Мордора!
Это тут переводчики такие - рус.источник=>Ctrl+c => Google translate + Ctrl+v => перевод + Ctrl+c => укрЦензор + Ctrl+v - фсё, дело сделано. Читать они не умеют, поэтому проверкой текстов не заморачиваются
А наші полєзні ідіоти допоможуть Кремлю зі своєї сторони...
Ініціативою полєзних ідіотів у ВР України - законопроект про заборону Московського патріархату на території України у ВР - провокація ніби заказана Кремлем для збурення в суспільстві.
Замість того щоб рятувати Україну частина мирян стане рятувати РПЦ.
Чи не такої "мобілізації" прагне Москва...
"Проєкт закону викликає занепокоєння через спробу повністю заборонити велику релігійну організацію - велику структуру, що представлена різними людьми.
Безумовно, всередині її існує проросійська група впливу, яка має зв'язки з Москвою, Кремлем, ФСБ РФ тощо.
Водночас там є люди, яких у політтехнологічній думці називають "болото без сталої ідентичності".
Проте в цій організації є й доволі проукраїнські елементи, україномовні, вони підтримують Україну проти РФ у війні, волонтерять.
І водночас в силу релігійної, церковної пропаганди перебувають в складі Московського патріархату. Але це не означає, що вони є колаборантами.
Гребти їх усіх, умовно кажучи, під одну гребінку, на мою думку, некоректно. РПЦ - велика кількість, щонайменше пів мільйона людей: священники, віряни. Навіщо нам ці пів мільйона зараз оголошувати внутрішніми ворогами?
На мою думку, має працювати не колективна відповідальність, а персональна. Якщо людина порушила чинне законодавство України, і є докази цього, її повинні засудити відповідно до чинного законодавства."
«Генералы и адмиралы гибнут, министр обороны то ли в инсульте, то ли в инфаркте, олигархи и эстрадные звёзды разбежались, главнокомандующий шарашится где-то за Уралом. Обсуждается отсутствие гвоздей и запчастей для хлебопекарен.
Не бывает Господь Бог поругаем никогда, да ещё на такой праздник.
каЦАПНЯ, получите - БУМЕРАНГ от Господа Который с Украиной в борьбе против кремлёвского исчадия ада.
АМИНЬ.
будут бомбить Московского патр с украинцами внутри.