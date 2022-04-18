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Чорноморський флот рф (618)

Знищений крейсер "Москва" - це 10% флоту РФ у Чорному морі, - американський генерал Раян

москва

Бригадний генерал у відставці, старший науковий співробітник Центру Белфер при Гарвардській школі Кеннеді Кевін Раян розповів, що стратегічно втрата "Москви" для РФ дуже велика.

Про це він сказав в інтерв’ю ТСН, повідомляє Цензор.НЕТ.

З його слів, звичайно, затоплення "Москви" було важливим символічно, бо це, мабуть, був найбільший російський корабель Чорноморського флоту.

"Це був флагман. Але найбільш важливим за символізм є те, що це мало реальний вплив на російський флот у Чорному морі і можливості досягнення Росією своїх стратегічних цілей у Чорноморському регіоні", - каже Кевін Раян.

Читайте: Море дозволяло врятувати крейсер, але "Нептуни" знищили "Москву" зсередини та не залишили шансів, - Бутусов. ФОТО

Втрата "Москви", за оцінкою експерта, ймовірно становила близько 10% військово-морської бойової потужності Росії в Чорному морі.

"Отож 10% було втрачено. Це був координаційний корабель і вузол зв'язку, яким вони прикривали або могли б прикривати, наприклад, висадку десанту в Одесі. Цієї можливості більше немає. І Росія явно хоче більше контролювати Чорноморський регіон. І тому вони намагаються захопити так багато землі на півдні України, щоб відрізати Україну від Чорного моря. Але це не буде перемогою Росії, якщо їхнього Чорноморського флоту там не буде, щоб контролювати море та океан", - пояснює Кевін Раян.

Дивіться: Російський крейсер "Москва" після ураження українською ракетою "Нептун". ВIДЕО

Автор: 
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Топ коментарі
+31
Дякую тому, за чийого Президентства були розроблені і виготовлені протикорабельні ракети "Нептун", котрими був знищений флагман рашистського флоту крейсер "Москва".
І ганьба тому, за чийого Презедентства зривалися і саботувалися оборонні замовлення, у т ч. і ракет "Нептун".
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18.04.2022 15:01
+13
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18.04.2022 15:05
+9
The defense continues. Soldiers of Azov Regiment ambushed a Russian convoy in
https://twitter.com/Polk_Azov/status/1516025387779825668
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18.04.2022 15:10
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Дякую тому, за чийого Президентства були розроблені і виготовлені протикорабельні ракети "Нептун", котрими був знищений флагман рашистського флоту крейсер "Москва".
І ганьба тому, за чийого Презедентства зривалися і саботувалися оборонні замовлення, у т ч. і ракет "Нептун".
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18.04.2022 15:01 Відповісти
Хе хе, оОк...
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18.04.2022 15:02 Відповісти
Не долетить Нептун туди.
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18.04.2022 15:09 Відповісти
На жаль, відстань від Одеси до Севастополя 550 км. Операційна дальність Нептуна 280 км.
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18.04.2022 15:23 Відповісти
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18.04.2022 15:31 Відповісти
Ну скільки можна про ту Москву вже! Що там на Донбасі?
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18.04.2022 15:05 Відповісти
The defense continues. Soldiers of Azov Regiment ambushed a Russian convoy in
https://twitter.com/Polk_Azov/status/1516025387779825668
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18.04.2022 15:10 Відповісти
Без тебе там важко
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18.04.2022 15:13 Відповісти
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18.04.2022 15:05 Відповісти
Дуже поверхова оцінка ситуації. Зовсім не враховані можливості по закриттю рашкомамками кредитів, іпотек, отримання продуктових наборів, цибулі, картоплі та різних медльок.
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18.04.2022 15:06 Відповісти
- Шо тибе сницца, крейсер Аврора? ))
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18.04.2022 15:09 Відповісти
Что тебе снится крейсер Аврора
В час, когда рыбки плывут над "Москвой"?
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18.04.2022 15:29 Відповісти
Намйок пОнялі ! Приступаєм к "уміротворєнію " остальних 90 % консєрвов !!!
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18.04.2022 15:10 Відповісти
Можна скільки завгодно скиглити, брязкати орденами, трусити погонами, займатися софістикою, але факт залишається фактом - командуючий флотом не той, хто натягнув на себе адміральські труси, а той чиї накази безумовно виконуються.

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18.04.2022 15:10 Відповісти
Решту теж треба добити.
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18.04.2022 15:37 Відповісти
Нагадаю, що мусолити внутрішню політику під час воєнного стану - злочин. Тому всі зоофіли та порохофіли - ви злочинці. Зара ми всі - українці!
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18.04.2022 15:46 Відповісти
Ты от люсички?
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18.04.2022 16:09 Відповісти
Погоджуюсь, але при одній умові, що робити і як мовчати, коли одна з сторін почирає цим безсоромно користуватися ...
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18.04.2022 18:17 Відповісти
лизати сраку я бачу можна завжди так виходить?а після війни ********* на заробітки чи на трасу? бо не на часі було а рабиха,а чого ж такого не ******* під час ато чи тоді можна було а рабиха?фк ви худоба лижете аж тошнить
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18.04.2022 22:12 Відповісти
Потеряли свое я два военных корабля
Позабыли свой фарватер и не помнят, где их цель
И осталась в их мозгах только сила и тоска
Непонятная свобода обручем сдавила грудь
И неясно, что им делать - или плыть, или тонуть
Корабли без капитанов, капитан без корабля
Надо заново придумать некий смысл бытия
Нафига?
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18.04.2022 15:57 Відповісти
 
 