Британці, які потрапили в полон РФ, по росТБ звернулися до Джонсона з проханням обміняти їх на Медведчука

Двоє британських бійців, що перебувають у російському полоні, з'явилися на російському державному телебаченні з проханням обміняти їх на проросійського політика Віктора Медведчука, якого утримує українська влада.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Британців Шона Піннера та Айдена Асліна захопили в полон російські військові в Україні.

Після підказки невідомого вони обидва попросили прем’єр-міністра Британії Бориса Джонсона повернути їх додому в обмін на звільнення Віктора Медведчука. Запис вівся з кожним із них окремо і був показаний на пропагандистському каналі "Россия 24".

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Неможливо встановити, чи є це звернення щирим. Є випадки, коли у російському полоні змушують записувати потрібні пропаганді звернення під тортурами або погрозами їхнього застосування.

У заяві, оприлюдненій міністерством закордонних справ, родина Піннера закликала його викрадачів поводитися з ним як з військовополоненим відповідно до міжнародних правил.

Слід зазначити, що у понеділок затриманий Службою безпеки нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук звернувся до президента України Володимира Зеленського та свого кума президента РФ Володимира Путіна з пропозицією обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.