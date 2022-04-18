Британці, які потрапили в полон РФ, по росТБ звернулися до Джонсона з проханням обміняти їх на Медведчука
Двоє британських бійців, що перебувають у російському полоні, з'явилися на російському державному телебаченні з проханням обміняти їх на проросійського політика Віктора Медведчука, якого утримує українська влада.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.
Британців Шона Піннера та Айдена Асліна захопили в полон російські військові в Україні.
Після підказки невідомого вони обидва попросили прем’єр-міністра Британії Бориса Джонсона повернути їх додому в обмін на звільнення Віктора Медведчука. Запис вівся з кожним із них окремо і був показаний на пропагандистському каналі "Россия 24".
Неможливо встановити, чи є це звернення щирим. Є випадки, коли у російському полоні змушують записувати потрібні пропаганді звернення під тортурами або погрозами їхнього застосування.
У заяві, оприлюдненій міністерством закордонних справ, родина Піннера закликала його викрадачів поводитися з ним як з військовополоненим відповідно до міжнародних правил.
Слід зазначити, що у понеділок затриманий Службою безпеки нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук звернувся до президента України Володимира Зеленського та свого кума президента РФ Володимира Путіна з пропозицією обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.
Будь ласка, зачекайте...
І далі чекати на обмін решти медведчука на маріупольців.
хіба вєдмєдчук під юрисдикцією Британії?
новина будуть міняти на британців.А потім проаналізував реакцію суспільства Буданов та агрохімія та Єрмак думати що робити так же роблять і кацапи коли піарят щось по телебаченню а потім слідкують чи підтримає це суспільсвр.ЗСУ це наша сила! А зелений та Єрмак та Буданов та агрохімія це зрадники та всі це знають!Вони б хотіли щось напакостити але ж знають що ЗСУ з ними зробе
Британец Эйден Эслин сдался российским военным вместе с украинскими морпехами в Мариуполе. Уроженец Бедфордшира Шон Пиннер попал в плен в Луганской народной республике.
Не на базарі ж
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https://twitter.com/*********/status/1515966167621505025 4 ч
Набиуллина :
Экономика может жить на запасах временно, уже в втором - начале третьего квартала РФ войдет в период структурной трансформации.
Пожалуй лучше слово ****** не завуалируешь.
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это как понять?
https://youtu.be/WeSYvSEDDRg
За всего, а вернее - ЗА ЦЕЛОГО, всех отдавайте!
Ясно що Джонсонюк на такий ідіотизм максимум порже. І уж тим більше не буде вписіватися за якихось хмирів які здалися бо "втомилися воювати".
Їх статус може бути тільки один-заручники , у терористів.
Руководство страны должно заботиться прежде всего о своих гражданах (пленных), Джонсон поймёт, официально Великобритания воевать своих не отправляла. Да и орки в случае обмены на британцев получает отличный пропагандистский лозунг "Украина кидает своих солдат, попавших в плен". Кстати, именно ради этого данное выступление и было организовано, не исключено, что эти "британцы", вообще, фейк...
Час настає ... А з ним і наша спільна перемога
Значить можуть примітити нищівну зброю по центру Києва …
Не надо его менять и дать уйти от ответственности! Иностранные добровольцы, как и защитники Мариуполя сделали свой сознательный выбор, если попали к врагу в плен, то должны понимать, что были на войне, а не утреннике в детском саду!
Отак коротко..
гуглітє