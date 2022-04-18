Оборона Маріуполя триває. "Азов" проводить контратаку попри переважаючі сили противника. ВIДЕО

Бійці полку "Азов" попри повну облогу та переважаючі сили противника проводять контратаку в Маріуполі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення полку "Азов" у телеграм-каналі.

"Оборона Маріуполя триває. Не зважаючи на переважаючі сили противника бійці полку "Азов" проводять контратаку", - йдеться у повідомленні.

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