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армія рф (16200) Маріуполь (3207) Азов (752)

Оборона Маріуполя триває. "Азов" проводить контратаку попри переважаючі сили противника. ВIДЕО

Бійці полку "Азов" попри повну облогу та переважаючі сили противника проводять контратаку в Маріуполі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення полку "Азов" у телеграм-каналі.

"Оборона Маріуполя триває. Не зважаючи на переважаючі сили противника бійці полку "Азов" проводять контратаку", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У підвалах заводу "Азовсталь" в Маріуполі під обстрілами росіян живе 4-річна Аліса, мати якої військовий медик. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+108
АЗОВ, МИ ЗНАЄМО ПРО ПОДВИГ КОЖНОГО З ВАС, МИ ПОСТІЙНО ДУМКАМИ З ВАМИ. ВИ - НАША ГОРДІСТЬ І СЛАВА!
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18.04.2022 15:12
+83
Дякую Вам...Бережіть себе!!
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18.04.2022 15:16
+45
Слава ЗСУ! Слава добровольцям окремому загону спеціального призначення "Азов"!Маріуполь встоїть і перемога над Рашкою буде за Україною!
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18.04.2022 15:19
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АЗОВ, МИ ЗНАЄМО ПРО ПОДВИГ КОЖНОГО З ВАС, МИ ПОСТІЙНО ДУМКАМИ З ВАМИ. ВИ - НАША ГОРДІСТЬ І СЛАВА!
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18.04.2022 15:12 Відповісти
Да, душа болит... Не могу думать ни о чем другом...
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18.04.2022 16:21 Відповісти
Дякую Вам...Бережіть себе!!
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18.04.2022 15:16 Відповісти
https://youtu.be/p_jhNoi9ZQk https://youtu.be/p_jhNoi9ZQk

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18.04.2022 15:38 Відповісти
Прекрасное видео, супер!
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18.04.2022 20:51 Відповісти
Це просто блискуче))
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18.04.2022 15:17 Відповісти
Хочеш повчити батька ї@атися?
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18.04.2022 15:31 Відповісти
ты о чем, шмара?
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18.04.2022 17:20 Відповісти
можливо, у цього Воїна бойового досвіду просто більше, ніж у вас)
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18.04.2022 15:36 Відповісти
там каменная стена...он бросал навесиком)))
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18.04.2022 15:39 Відповісти
Герои Украины!!!
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18.04.2022 15:19 Відповісти
Слава ЗСУ! Слава добровольцям окремому загону спеціального призначення "Азов"!Маріуполь встоїть і перемога над Рашкою буде за Україною!
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18.04.2022 15:19 Відповісти
Як гарно ! Весна... І пісня згадалася : "Рамашкі спраталісь, паніклі лютікі..." Видно погано "спраталісь", що аж "паніклі" ! Браво ! Хлопці, тисну вас в обіймах ! Щоб усі здорові та живі повернулись з перемогою ! Насипайте їм ще !!!!!
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18.04.2022 15:19 Відповісти
Ого там дохлых русаков у заборчиков прилегло на отдых
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18.04.2022 15:20 Відповісти
це не відпочинок, це процес трансформації. вони стали Краще, вони стали хорошими руськими
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18.04.2022 15:24 Відповісти
они вроде еще шевелились
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19.04.2022 02:20 Відповісти
Господь , якщо ти є - ДОПОМОЖИ !!! Всі НАШІ мають право на життя, а всі рашиссси ЗДОХНІТь....
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18.04.2022 15:22 Відповісти
Бог допомагає.співвідношення втрат 1 до 10.
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18.04.2022 15:46 Відповісти
Там нормальная такая куча дохлой свинособачатины под забором!
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18.04.2022 15:23 Відповісти
ПОКРАЩЕННЯ руських, вже сьогодні - девіз ЗСУ і Полку Азов - Робимо руських хорошими, задля всього світу!
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18.04.2022 15:25 Відповісти
Після перемоги, Герої Маріуполя обобв'язково мають запитати особисто у нашого говнокомандуючого, чому він не хотів нічого робити для Маріуполя ?
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18.04.2022 15:28 Відповісти
Тому він і не хоче робити,щоб питання ставити було нікому...
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18.04.2022 15:34 Відповісти
Угу... Якщо не посадять... Це Зє робити вміє відмінно.
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18.04.2022 15:39 Відповісти
Воїни фує...диванні
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18.04.2022 15:43 Відповісти
«Я ж не лох!» Как Зеленский разоружал «Азов» на Донбассе

Президент Украины встретился с украинскими добровольцами в Луганской области. Беседа длилась полчаса.

Владимир Зеленский потребовал от них сдать оружие

https://m.facebook.com/europalibera.org/videos/545614999607193/?locale=ne_NP&_rdr https://m.facebook.com/europalibera.org/videos/545614999607193/?locale=ne_NP&_rdr
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18.04.2022 21:29 Відповісти
ЬоNevtik forever))
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19.04.2022 02:22 Відповісти
Легенда стає ще легендарнішою.Таких не здолати,не перемогти...
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18.04.2022 15:33 Відповісти
Бережи вас Господь, хлопці.
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18.04.2022 15:35 Відповісти
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18.04.2022 15:40 Відповісти
там є зелень...
на великому екрані дуже добре видно зелену травичку и перше листячко... особливо травку

https://youtu.be/p_jhNoi9ZQk
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18.04.2022 15:41 Відповісти
Що в цей час робить ЗЕлений глист??? Піарить вчергове своє неголене огидне рило? Хамить країнам, котрі нам допомагають? Намагається зазирнути у вічко Уйла??? Це реально Верховний Головнокомандувач??? Довбаний обдристаний клоун... Якби не він (і 73%, котрі таке обрали), то такого в принципі не було б ні в Маріуполі, ні в Херсоні, ні ...
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18.04.2022 15:38 Відповісти
Без вихідних ...?
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18.04.2022 15:45 Відповісти
Не голосувала за Зєлю, але на надух не переношу гидотних провокаторів, особливо під час війни.
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18.04.2022 18:41 Відповісти
Азов ви просто неймовірні,ви просто титани.Навіть важко порівняти когось з вами.Бережіть себе!
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18.04.2022 15:39 Відповісти
РЕСПЕКТ!Красивое видео ,можно бесконечно смотреть..
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18.04.2022 15:42 Відповісти
Дай Бог вам по больше силы и боеприпасов, держитесь хлопцы и девчата... Кто знает может командование готовит какую не будь операцию по деблокированию? Седня завтра еще США и Союзники оружие подгонят и вытащат вас... Держитесь, вся Украина и все не равнодушные люди молятся и переживают за вас...
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18.04.2022 15:53 Відповісти
сегодня завтра не получится через неделю-две дай бог
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19.04.2022 02:24 Відповісти
Немає до сьогодні міцнішого воїна за АЗОВ , навіть 300 спартанців блідніють на фоні цих людей ...
моліться люде всі моліться за них
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18.04.2022 15:54 Відповісти
Нужна поддержка с воздуха американскими беспилотниками которые недавно передали. Я надеюсь что так и есть.
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18.04.2022 15:59 Відповісти
особо понравился момент как один свинособакен из под Газели отшвырнул гранату прямо своим же в кучу)) так держать
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18.04.2022 16:04 Відповісти
НАТО, а вам слабо?
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18.04.2022 16:08 Відповісти
не надо НАТО. У кацапни тогда появится повод глаголить что это их НАТО бьет и они с НАТО воюют. Возгордятся еще, надо же, с натовцами воюем! Сбудется давняя мечта этих идиотов. А оттого что их мочит ВСУ и народ Украины, у них пердаки горят даже намного сильнее. Освободители хреновы.
Похоже, на видео не всех в 200-е определили, кое кто еще шевелился. Гранат надо было побольше накидать, затем еще из автоматов очередей накидать, или по контрольному каждому. Ну, надеюсь, те кто выжил, получили такие ранения что надолго запомнят.
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18.04.2022 17:50 Відповісти
У хлопців проблема з ************, тому просто спалити чимось по можливості ...
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18.04.2022 18:24 Відповісти
а пусть кацапы рыпнуться на НАТО слабо?
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19.04.2022 02:25 Відповісти
На жодну країні НАТО ніхто не напав - а нам слабо бути в НАТО? Те, що азовці воїни, подвиг котрих залишиться у віках - це навіть не викликає суперечок, але до чого тут НАТО?
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19.04.2022 13:44 Відповісти
залізобетонна відвага ..азовець підійшов притул до орків і кинув через паркан їм гранату .....Просто немає слів
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18.04.2022 16:14 Відповісти
Красава! Навісом закинув! Досвідчені військові.
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18.04.2022 16:17 Відповісти
Кацапські боти продовжують срати: чого не деблокують Маріуполь, все зрада. Нема можливості зараз наразити на знищення з повітря та моря наші війська в степах. Так що, рашики, за порєбрік нах ! Українці єдині і неподільні як один! Переможемо, народ вирішить, кого вибрати або залишити
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18.04.2022 16:24 Відповісти
КОЖНОГО захисника Маріуполя треба записати золотими літерами в історію
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18.04.2022 16:26 Відповісти
Помогать нужно нашим всеми силами.Все беспилотники должны там работать.Наши байрактары.Я уже писал,что можно беспилотниками забрасывать туда боеприпасы в Марик.Нужно помогать.Вплоть до того,что атаковать в другом направлении в качестве отвлечения сил противника.Там,где они нас не ждут.
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18.04.2022 16:27 Відповісти
увы, но именно на юге у них наиболее плотная ПВО. И беспилотникам там придется туго.
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18.04.2022 17:51 Відповісти
Накрошили срусні! Браво, просто красені!
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18.04.2022 16:28 Відповісти
Весь світ. що спостерігає за знищенням Маріуполя. весь світ - це співучасник злочину росії !!!
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18.04.2022 16:29 Відповісти
Жалко что не добили их ) Вторая армия мира лежит под машинами и вдоль забора. Колона из 5 машин расстреляна 8-10 бойцами ВСУ, после расстрела они еще подошли и гранатами их закидали, а эти черти лежат и даже выстрела не сделали. Жалко что на этом дроне не оказалось одного снаряда, что бы скинуть и покончить с этими двумя орками которые остались.
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18.04.2022 16:32 Відповісти
Підтримую Алекс Меркурій щодо любої можливої військової .гуманітарної допомоги захисникам \жителям Міста-Фортеці. Але цього у зеленої влади і преза. навіть. в планах немає. окрім нікому непотрібних відосіків !!!
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18.04.2022 16:43 Відповісти
За цей час можна було долучити до розробки плану деблокації зарубіжних спеціалістів \ зовнішньої розвідки і т.д. \. які мають досвід таких військових операцій. Вихід повинен бути знайдений. головне - політична воля та бажання !
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18.04.2022 16:49 Відповісти
не пишите ерунды в чем не разбираетесь - посмотрите карту и включите мозги
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19.04.2022 02:28 Відповісти
Почему русским в тыл не ударят ВСУ???
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18.04.2022 17:04 Відповісти
далеко и их больше раз в 3-5-ть (+техника пво самолеты) - нашим пока бы отбиться на других участках
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19.04.2022 02:29 Відповісти
ХТО ХОЧЕ І ВМІЄ, шукає можливості. Захисникам Маріуполя СЛАВА, СЛАВА, СЛАВА. ПО
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18.04.2022 17:31 Відповісти
Там в кучу еще две-три гранаты чтобы наверняка нужно было добавить
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18.04.2022 17:40 Відповісти
Добре, що ви знаєте, скільки в них тих гранат було і як їх потрібно було застосувати. Але вийшло вже як вийшло.
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18.04.2022 17:48 Відповісти
наш боец с гранатми жаль не видел что они все в кучке затихарились пару метров левее
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19.04.2022 02:31 Відповісти
это видео не новое , боле недели точно

есть другой ракурс где наши Азовцы идут вдоль этого забора и русских трупаков и говорят "повоевали и хватит , хорошего по-немногу"
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18.04.2022 17:43 Відповісти
там інша локація, інший забор
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18.04.2022 17:54 Відповісти
То виде, о котором ты говоришь - совершенно другое... Там частный сектор.
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18.04.2022 19:56 Відповісти
То видео было возле свято-успенского храма, по улице станиславского.
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19.04.2022 16:50 Відповісти
сегодня БПЛА возможно если не все то очень многое. Надеюсь, можно как то организовать доставку боеприпасов и медицины дронами?
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18.04.2022 17:56 Відповісти
бред там пво кацапов в три кольца
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19.04.2022 02:33 Відповісти
Ответ прост: народ боготворит Азов, они Герои, настоящие патриоты своей страны, легенда!
Извините, это обыкновенная зависть: их слава мешает.
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18.04.2022 18:16 Відповісти
«Я Ж НЕ ЛОХ!» КАК ЗЕЛЕНСКИЙ РАЗОРУЖАЛ «АЗОВ» НА ДОНБАССЕ

Президент Украины встретился с украинскими добровольцами в Луганской области. Беседа длилась полчаса.

Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ ПОТРЕБОВАЛ ОТ НИХ СДАТЬ ОРУЖИЕ

https://m.facebook.com/europalibera.org/videos/545614999607193/?locale=ne_NP&_rdr https://m.facebook.com/europalibera.org/videos/545614999607193/?locale=ne_NP&_rdr
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18.04.2022 21:35 Відповісти
це обсирун, як бандит на районі, щось подібне до гопника.. тільки дещо інше... перебиває, не дає слова сказати, бикує, розмова не предметна, не конструктивна, сварлива.. ну, як із підворотні, але не гопнік.. хто знає, скажить описове слово для цього "дипломата" зі статусом Президент, бо щось не можу підібрати
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18.04.2022 21:42 Відповісти
Блестяще!
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18.04.2022 20:03 Відповісти
Очень красивое и веселое видео
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18.04.2022 20:05 Відповісти
Так и хочется сказать в конце видео: "Сounter terrorist win!"
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18.04.2022 20:07 Відповісти
не перестаю дивуватися мужносты та професыйносты азовцыв.
просто безстрашны люди.
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18.04.2022 20:12 Відповісти
руссофашистких тараканов нормально там под заборчиком отдыхнуло
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18.04.2022 20:28 Відповісти
 
 