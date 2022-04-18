Оборона Маріуполя триває. "Азов" проводить контратаку попри переважаючі сили противника. ВIДЕО
Бійці полку "Азов" попри повну облогу та переважаючі сили противника проводять контратаку в Маріуполі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення полку "Азов" у телеграм-каналі.
"Оборона Маріуполя триває. Не зважаючи на переважаючі сили противника бійці полку "Азов" проводять контратаку", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+108 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
показати весь коментар18.04.2022 15:12
+83 Mordor must die
показати весь коментар18.04.2022 15:16
+45 Артемій Золотарь
показати весь коментар18.04.2022 15:19
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Президент Украины встретился с украинскими добровольцами в Луганской области. Беседа длилась полчаса.
Владимир Зеленский потребовал от них сдать оружие
https://m.facebook.com/europalibera.org/videos/545614999607193/?locale=ne_NP&_rdr https://m.facebook.com/europalibera.org/videos/545614999607193/?locale=ne_NP&_rdr
на великому екрані дуже добре видно зелену травичку и перше листячко... особливо травку
https://youtu.be/p_jhNoi9ZQk
моліться люде всі моліться за них
Похоже, на видео не всех в 200-е определили, кое кто еще шевелился. Гранат надо было побольше накидать, затем еще из автоматов очередей накидать, или по контрольному каждому. Ну, надеюсь, те кто выжил, получили такие ранения что надолго запомнят.
есть другой ракурс где наши Азовцы идут вдоль этого забора и русских трупаков и говорят "повоевали и хватит , хорошего по-немногу"
Извините, это обыкновенная зависть: их слава мешает.
Президент Украины встретился с украинскими добровольцами в Луганской области. Беседа длилась полчаса.
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ ПОТРЕБОВАЛ ОТ НИХ СДАТЬ ОРУЖИЕ
https://m.facebook.com/europalibera.org/videos/545614999607193/?locale=ne_NP&_rdr https://m.facebook.com/europalibera.org/videos/545614999607193/?locale=ne_NP&_rdr
просто безстрашны люди.