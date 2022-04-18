В результаті обстрілу окупантами дитячих майданчиків у Харкові загинули дві особи, - прокуратура

18 квітня внаслідок обстрілу окупантами жилих масивів Харкова загинули дві цивільні особи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської облпрокуратури.

"18 квітня 2022 року близько 11:50 російські окупанти обстріляли Основ'янський район Харкова. Снаряди впали на території дитячих майданчиків біля житлових будинків. Унаслідок обстрілу загинули чоловік і жінка. Також пошкоджено низку житлових будинків", - йдеться у повідемленні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) КК України.

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