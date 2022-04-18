УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9531 відвідувач онлайн
Новини Війна
5 646 3
обстріл (27098) Харків (5429) жертви (1711)

В результаті обстрілу окупантами дитячих майданчиків у Харкові загинули дві особи, - прокуратура

війна

18 квітня внаслідок обстрілу окупантами жилих масивів Харкова загинули дві цивільні особи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської облпрокуратури.

"18 квітня 2022 року близько 11:50 російські окупанти обстріляли Основ'янський район Харкова. Снаряди впали на території дитячих майданчиків біля житлових будинків. Унаслідок обстрілу загинули чоловік і жінка. Також пошкоджено низку житлових будинків", - йдеться у повідемленні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) КК України.

Також дивіться: Харківський медик під вогнем окупантів намагається надавати допомогу пораненим містянам: "Лежите! Не вставать!". ВIДЕО

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
восхищённый болгарин™

@*********

https://twitter.com/*********/status/1515966167621505025 4 ч

Набиуллина :
Экономика может жить на запасах временно, уже в втором - начале третьего квартала РФ войдет в период структурной трансформации.
Пожалуй лучше слово ****** не завуалируешь.
показати весь коментар
18.04.2022 15:26 Відповісти
показати весь коментар
18.04.2022 15:36 Відповісти
Не особи загинули , а люди .
показати весь коментар
18.04.2022 15:41 Відповісти
 
 