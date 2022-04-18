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Маріуполь (3207) росія (63594) евакуація (2246) Азовсталь (437) Верещук (674) гуманітарний коридор (177)

Верещук - військово-політичному керівництву РФ: Вимагаємо гумкоридору для евакуації цивільних з Маріуполя та "Азовсталі"

азовсталь

Українська влада закликає військово-політичне керівництво Російської Федерації відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних осіб із Маріуполя, а також - для жінок та дітей, які наразі ховаються від обстрілів на території комбінату "Азовсталь".

Про це повідомила у телеграм-каналі віце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з загостренням ситуації у Маріуполі звертаюся до військово-політичного керівництва Російської Федерації: Ми вимагаємо відкриття гуманітарного коридору з Маріуполя до Бердянська для цивільних осіб", - зазначила вона.

Окремо українська сторона вимагаємо термінового гуманітарного коридору з території комбінату "Азовсталь" для жінок, дітей та інших цивільних осіб.

"Ваша відмова відкривати зазначені гуманітарні коридори буде у майбутньому підставою для притягнення всіх причетних осіб до кримінальної відповідальності за воєнні злочини", - додає Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На "Азовсталі" у Маріуполі від обстрілів окупантами ховаються багато цивільних, зокрема немовлята та жінки, - очільник патрульної поліції міста Вершинін

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Топ коментарі
+14
Новый представительКабмина в Раде ИРИНА ВЕРЕЩУК попала в список Слуги народа по квоте СУРКОВА.

В 2014-2015 году у Суркова ее использовали как голос западноукраинской громады, которая за мир, за то, что « на Донбассе война между США и Россией»

Продвигали ВЕРЕЩУК близкий к Суркову редактор Русского репортера Лейбин и его журналистка Ахмедова. Они делали с ней статьи, возили на пророссийские форумы, устраивали интервью с другими российскими СМИ.

Перед вхождением в список ВЕРЕЩУК СЕРЬЕЗНО ПОЧИСТИЛА ИНТЕРНЕТ ОТ СВОИХ ПРОРОССИЙСКИХ ИНТЕРВЬЮ, удалила фотографии из Facebook, где она с Ахмедовой.

Ссылка на одно из немногих оставшихся незащищенных интервью:

http: //geworld. ge/ru/5096/
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18.04.2022 15:47
+11
Требование в никуда. Кацапы принципиально будут ровнять Мариуполь с землей, чтобы уничтожить защитников.
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18.04.2022 15:46
+8
Може аптечний кіоск на КПВВ на Чонгарі зафігачимо? Навіщо нам мінні поля? А, Верещучка?
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18.04.2022 15:49
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Требование в никуда. Кацапы принципиально будут ровнять Мариуполь с землей, чтобы уничтожить защитников.
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18.04.2022 15:46 Відповісти
Верещук, это та которая бы голосовала за путина?
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18.04.2022 16:22 Відповісти
Новый представительКабмина в Раде ИРИНА ВЕРЕЩУК попала в список Слуги народа по квоте СУРКОВА.

В 2014-2015 году у Суркова ее использовали как голос западноукраинской громады, которая за мир, за то, что « на Донбассе война между США и Россией»

Продвигали ВЕРЕЩУК близкий к Суркову редактор Русского репортера Лейбин и его журналистка Ахмедова. Они делали с ней статьи, возили на пророссийские форумы, устраивали интервью с другими российскими СМИ.

Перед вхождением в список ВЕРЕЩУК СЕРЬЕЗНО ПОЧИСТИЛА ИНТЕРНЕТ ОТ СВОИХ ПРОРОССИЙСКИХ ИНТЕРВЬЮ, удалила фотографии из Facebook, где она с Ахмедовой.

Ссылка на одно из немногих оставшихся незащищенных интервью:

http: //geworld. ge/ru/5096/
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18.04.2022 15:47 Відповісти
Вообще не понимаю, как можно держать эту конченную шалаву, воровку , продажную скотину и путинскую хвойду еще и на такой должности. По моему со своими объявленными коридорами у нас людей убили намного больше , чем без них. Какого черта вообще объявлять про то, откуда и когда будут людей вывозить???? Чтобы людей больше русня убила? Как и о чем можно договариваться с людоедом в принципе? Имитация этой шалавой бурной деятельности угробит кучу народа для "красивой" картинки для сук урода. Наверно этой мразине это и нужно, судя по всему. Укантропупте эту гниду кто- нибудь!!!!
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18.04.2022 16:44 Відповісти
да там вся зекоманда така. єрмак, буданов, татаров, демченко, подоляк, арахамія, стефанчук
проби нема, де ставить((
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18.04.2022 19:38 Відповісти
иба*ити по Белгороду для сговорчивости ,так им дойдёт
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18.04.2022 15:48 Відповісти
Може аптечний кіоск на КПВВ на Чонгарі зафігачимо? Навіщо нам мінні поля? А, Верещучка?
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18.04.2022 15:49 Відповісти
Мери Поппинс, обращайся к зеледенту. Он мастер на переговоры с "той стороной".
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18.04.2022 15:49 Відповісти
Andrei Piontkovsky


@apiontkovsky

·
https://twitter.com/apiontkovsky/status/1515752031335632900 18 ч



Конфликт вермахта и фюрера переходит из личностного в институциональный. Вермахт считает свои задачи выполненными и категорически не желает участвовать в "денацификации". Пусть этим занимается гестапо. Или кадыровцы.
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18.04.2022 15:50 Відповісти
вже один коридор з Криму Верещук відкрила, напередодні війни
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18.04.2022 15:51 Відповісти
Там не одна верещучка "пахала"! Вона отримала наказ..
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18.04.2022 15:53 Відповісти
Интересно, сколько ДРГ русни этими шатлами от Ирки Жопинс заехало в Херсон и т.д.? Ирка свою задачу по логистике для русни выполнила?
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18.04.2022 16:42 Відповісти
И КТО ЖЕ РАЗМИНИРОВАЛ ДЛРОГУ С КРЫМА ? ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ
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18.04.2022 15:58 Відповісти
КИЕВ. 14 февраля. УНН. На КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" начали курсировать шаттлы от пункта пропуска к админчерте. Об этом на своей странице в https://www.facebook.com/vereschuk.iryna/posts/1842337879286060 Facebook рассказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает УНН.

Цитата

"23 ноября 2021 года https://www.unn.com.ua/uk/news/1953620-vereschuk-dlya-kpvv-chongar-ta-kalanchak-planuyut-zakupiti-elektrokari пообещала , что на протяжении трех месяцев команда Минреинтеграции запустит шаттлы на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак": от пункта пропуска к админчерте.

Сегодня шаттлы поехали. Задание выполнено. На неделю раньше дедлайна. Отдельная благодарность губернатору Херсонской области Геннадию Лагуте, заместителю министра реинтеграции Алексею Бородаю и директору ГП "Реинтеграция и восстановление".

Шаг за шагом, меняем реальность!" - написала она.

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18.04.2022 15:59 Відповісти
Вот первые фамилии деятелей из-за которых сегодня колоссальное количество жертв в Мариуполе, из-за которых Херсон и весь юг в оккупации
- ВЕРЕЩУК
-ЛАГУТА
- БОРОДАЙ

Да и теперь понятно почему так активно Верещук пропихивали на министра обороны, на вице премьера, на министра - РАША ГОТОВИЛАСЬ К ВОЙНЕ
ВЕРЕЩУК В ОТСТАВКУ
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18.04.2022 16:03 Відповісти
Первые фамилии находятся в ОПе,а это последние из всего списка
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18.04.2022 16:17 Відповісти
По- моему они там все одинаковые ********** подстилки, и работали против Украины почти ВСЕ
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18.04.2022 16:47 Відповісти
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18.04.2022 16:04 Відповісти
"мері попінс"-не сміши.
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18.04.2022 16:03 Відповісти
Ира Жопинс. Из Равы Русской.
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18.04.2022 16:40 Відповісти
ЭТО ПРАПВИЛЬНО!
И в то же время не могу промолчать и скажу - лучше бы ты, чёрноротая и воровитая Ирка Жопинс, "пролетевшая" над Киевом, требовала бы от своих слуг урода и лично зе, увеличить бюджет ВСМУ, не прекращать ракетные программы, не грабить бюджет и ковидный фонд, и не торговать на крови с БелоРашкой и Рашкой.
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18.04.2022 16:39 Відповісти
Откуда взялась эта конченная шалава на нашу голову ? Из за ее тупорылости люди погибли в Буче ! 4 месяца висела угроза войны , а автобусы для эвакуации из Бучи и Ирпеня искали волонтеры !
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21.04.2022 22:44 Відповісти
 
 