Бої за Кремінну на Луганщині тривали три доби, - голова ВА міста Дунець

Бої за місто Кремінна Луганської області, яка була захоплена 18 квітня, тривали три доби, Росія застосовувала велику кількість бронетехніки для атаки на місто.

Про це повідомив Радіо Донбас.Реалії голова Кремінської військової адміністрації Олександр Дунець, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, тривають бої на околицях.

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"Повністю захоплена. Там тільки декілька підрозділів утримують рубежі для забезпечення перегрупування військ. Сили в них були значні: скажімо так, на один із підрозділів, який не більше взводу, виходили до 43 броньованих об’єктів: танки, БТРи, МТЛБ. Частина була знищена, але не вся. Загалом атаки тривали впродовж трьох днів. Зараз там тривають важкі бої на околицях. Знаю, що росіяни розстрілюють усі автомобілі, які бачать. Є інформація, що розстріляли автомобіль, яким люди намагалися евакуюватися. Інформація надійшла від чоловіка, який був поранений. Зараз йому допомогти ніхто не може. Він на трасі в районі кордону двох областей (Луганської та Донецької. – Ред.)", – сказав Олександр Дунець.