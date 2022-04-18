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Луганщина (4812)

Бої за Кремінну на Луганщині тривали три доби, - голова ВА міста Дунець

дунець

Бої за місто Кремінна Луганської області, яка була захоплена 18 квітня, тривали три доби, Росія застосовувала велику кількість бронетехніки для атаки на місто.

Про це повідомив Радіо Донбас.Реалії голова Кремінської військової адміністрації Олександр Дунець, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, тривають бої на околицях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти взяли під контроль Кремінну. Бої тривають. Ворог обстріляв цивільне авто, четверо людей загинули, - Гайдай (оновлено)

"Повністю захоплена. Там тільки декілька підрозділів утримують рубежі для забезпечення перегрупування військ. Сили в них були значні: скажімо так, на один із підрозділів, який не більше взводу, виходили до 43 броньованих об’єктів: танки, БТРи, МТЛБ. Частина була знищена, але не вся. Загалом атаки тривали впродовж трьох днів. Зараз там тривають важкі бої на околицях. Знаю, що росіяни розстрілюють усі автомобілі, які бачать. Є інформація, що розстріляли автомобіль, яким люди намагалися евакуюватися. Інформація надійшла від чоловіка, який був поранений. Зараз йому допомогти ніхто не може. Він на трасі в районі кордону двох областей (Луганської та Донецької. – Ред.)", – сказав Олександр Дунець.

Автор: 
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Топ коментарі
+30
Боже, поможи нашим захисникам.
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18.04.2022 15:59
+23
Тримайтесь, хлопці!!!
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18.04.2022 15:57
+11
Кремінна Луганської прапор український на місці попри сповіщення Гайдая про окупацію
Це доводить, що місто частково під контролем русні, частково наше, Кремінна отримала статус Рубіжного, Попасного і Маріуполя, тобто сірої зони, про контроль над містами (повний) не може заявити жодна з сторін. Сподіваюсь у наших там були рубежі, як в Рубіжному щоб тримати оборону
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18.04.2022 15:56
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Кремінна Луганської прапор український на місці попри сповіщення Гайдая про окупацію
Це доводить, що місто частково під контролем русні, частково наше, Кремінна отримала статус Рубіжного, Попасного і Маріуполя, тобто сірої зони, про контроль над містами (повний) не може заявити жодна з сторін. Сподіваюсь у наших там були рубежі, як в Рубіжному щоб тримати оборону
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18.04.2022 15:56 Відповісти
"Повністю захоплена. Там тільки декілька підрозділів утримують рубежі для забезпечення перегрупування військ."

Джерело:
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18.04.2022 16:01 Відповісти
Місто розділене річкою. Я думаю, що різні береги контролюються і нашими і окупантами. Центр зараз у сірій зоні. Там тихо. Щойно дзвонив знайомому.
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18.04.2022 16:04 Відповісти
А ты не фантазируй.

... голова Кремінської військової адміністрації Олександр Дунець- тривають бої на околицях. Повністю захоплена. Там тільки декілька підрозділів утримують рубежі для забезпечення перегрупування військ.
Что тут можно думать?
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18.04.2022 16:13 Відповісти
та нахер мені фантазувати, якщо я годину тому дзвонив знайомому?
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18.04.2022 16:18 Відповісти
" Я думаю, що"
"та нахер мені фантазувати"
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18.04.2022 16:59 Відповісти
До речі, дійсно, якісь дивні новини озвучуються протягом 2-х днів. Речі дивні теж відбуваються. Я сьогодні де не їздив по Київській і Черкаській області - кругом величезні сили наших. Причому не тероборона, а саме ЗСУ. Кругом тут, в тилу, хлопці риють окопи.
Чому тут багато військ, а там, де кацапи наступають, їх не вистачає, на голову не налазить.
Брат теж повідомляв, що у нього уже 2 тижні тихо, не стріляють.
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18.04.2022 17:27 Відповісти
а ты вспомни козацкие времена и Днипро, как оно течет и как делит, а так же кто у нас президент и какие люди его советники и ты все поймешь.
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19.04.2022 01:55 Відповісти
Нехай валить звідти якщо може
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18.04.2022 17:02 Відповісти
Попасная полностью контролируется ВСУ и никакой серой зоны...
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18.04.2022 16:48 Відповісти
Тримайтесь, хлопці!!!
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18.04.2022 15:57 Відповісти
Прапор - не показник. У Херсоні він на міськраді висів ще тиждень чи навіть більше після повної окупації. Не до того окупантам просто, коли бойові дії в розпалі.
Тому варто слухати повідомлення наших органів влади - здійснюємо ми контроль над населеним пунктом чи ні.
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18.04.2022 15:58 Відповісти
Згоден. В Херсоні досі наші прапори висять, але вони окуповані з першого дня.

Луганщина: "Уже нема ані сліз, ані жаху. Є віра в ЗСУ". Кремінна під атаками ворога, - Ковальова

https://www.youtube.com/watch?v=Edlq_Tjv7Jw
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18.04.2022 16:02 Відповісти
І ніхто не запитує як так сталося і хто здав Херсонщини.
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18.04.2022 16:05 Відповісти
ви ж запитуєте
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18.04.2022 16:08 Відповісти
извини , не сейчас............
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18.04.2022 16:15 Відповісти
запитували , і не один раз ... ти тільки проснулась !! дристовичі і к про це не скажуть !
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18.04.2022 16:27 Відповісти
Так.(
Люди в соцмережах пишуть, що в окупованому Бердянську українські прапори висіли ще майже місяць після окупації.
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18.04.2022 16:02 Відповісти
Боже, поможи нашим захисникам.
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18.04.2022 15:59 Відповісти
Вірити треба ЗСУ.
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18.04.2022 16:05 Відповісти
3 дня бои в Кременной? А ведь вчера Обдрыстович и позитивные блогеры Падалюка кукарекали что мы оттеснили их на северо-восток на несколько километров
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18.04.2022 16:11 Відповісти
Несколько километров это не есть много. Отбросили, они вернулись. Это дело получаса.
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18.04.2022 16:20 Відповісти
Питання не в тому, що повернулись назад на пару км. Питання в тому, як кацапи могли пройти ще 3 км по Кремінній без опору, причому ще й форсували Красну ріку?
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18.04.2022 17:31 Відповісти
Та ні, диванні специ писали що захопили за три години
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18.04.2022 16:17 Відповісти
Что то раковая опухоль возле Изюма подрастает. А наши пишут "успіху не мали". Будем надеяться, "шо так воно і буде"
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18.04.2022 16:24 Відповісти
ні
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18.04.2022 16:45 Відповісти
Питання типу "чому і як здана Кремінна" в принципі даремні. Нашими експертами вже чітко сказано, що росіяни поміняли тактику. Тепер вони не лізуть колонами, як спочатку, а використовуючи повну перевагу в далекобійній артилерії, ракетах та авіаціїї з віддалі 25-30 км трощать нашу оборону а потім йдуть вперед по випаленій землі. І навіть якщо наші хлопці 300 разів мужніші та мотивованіші від орків, вони нічого не зроблять, оскільки в нас немає чим подавити ці засоби противника. Ось США передали нам АЖ 18 гаубиць. Сміху варте! росія може виставити 1800 таких та навіть потужніших гаубиць. Вони і далі так буду діяти, неспішно продавлючи далекобійними вогневими засобами нашу оборону. І якщо нам не дадуть відповідного озброєння, то наші шанси на перемогу різко зменшуються. "Проти лома нет приема если нет другого лома"
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18.04.2022 16:51 Відповісти
де наша далекобійна арта? Де наші ракети "Грім"? Аааа, не виготовили... так готувались на шашлики, а не до війни... хоча всі три роки крику було "***** нападе!"
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18.04.2022 17:00 Відповісти
За минулі 2 роки провалили практично всі військові замовлення. Як по озброєнню, так і по *********** до них. Все не могли домовитись кому і яка схема належить. Велике будівництво пішло на Ура, бо там схему розкрадання бюджету узгодили. Тепер нам залишається читати відомий вислів відомого ворога України -"Маємо те, що маємо".
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18.04.2022 17:20 Відповісти
А як же американські дрони-камікадзе з дальністю 40-80 км, з протитанковою бойовою частиною?
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18.04.2022 17:24 Відповісти
Описана Вами тактика кацапів не працює миттєво. Чому в такому разі вони за місяць не змогли проламати Попасну? Чому кацапи 50 днів штурмують Маріуполь?
Тому питання типу "чому і як здана Кремінна" в принципі актуальне. Якщо вона дійсно здана, а не просто якимось писакою від імені голови ВА так написано...
Як можна випалити міську забудову на 1200 га землі і все це захопити за кілька днів?
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18.04.2022 18:17 Відповісти
То что их больше это не оправдание.У нас уйма противотанковых средств и артиллерия должна работать по наступающим.Если так дальше продолжится,то рашисты скоро выйдут на границы Луганской области.
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18.04.2022 16:42 Відповісти
Три дня бої, а сьогодні різко зайшли і окупували все місто- тобто не околиці, не половину, а все зразу. Ось тобі і не мотивовані орки на старій техніці
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18.04.2022 16:43 Відповісти
Відсутність мотивації в орків, про яку в нас так ******* говорити, скоріше бажане ніж дійсне. Ось Цимбалюк навів дані, що в конкретній частині в середньому 2 з 100 написали відмову від участі у війні в Україні. Решта "на Ура" йдуть воювати. Мотивація дуже проста а) дійсно ненависть до українців, б) бажання помститися за полеглих с) можливість пограбувати і тим самим поправити свій матеріальний стан. Не останнє місце в цій мотивації займає вбита їм в голову теза, що нищити Україну означає спасіння росії від НАТО. Друга наша сумнівна теза-Захід зрозумів, що являє собою рося і що грозить заходу. Ніхрена він не зрозумів і не зрозуміє!! Захід і далі хоче торгувати з росією і єдина його турбота- це з допомогою України ослабити росію, щоб вона не змогла їти далі. Наївний Захід не хоче навіть вірити, що якщо, не дай Боже, росія доб,ється успіху в Україні, то за 2-3 роки орки підуть спасати Європу. ВОни може зрозуміють (і то не факт), що собою являє росія, коли п,яні в стельку буряти і інші тувинці пройдуть переможним маршем по Єлисейських полях. І це зовсім не фантазія. Згадайте Гітлера.
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18.04.2022 17:08 Відповісти
Ви, начебто, і змістовні речі пишете, але кацапську орду описуєте як якусь непереможну навіть для Заходу армію, яка, ще й бухаючи, перемагає усіх. Шапкозакидництво, звичайно, дурість, ала тут вже майже рівень кацапської пропаганди.
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18.04.2022 17:36 Відповісти
Говорили что на одну рашисткую еденицу техники будет 10 ракет (джавелин , NLAW и т.д.).
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18.04.2022 17:06 Відповісти
Не розумію чому населення Кремінної не виїхало поки була можливість. Місто давно на лінії фронту. Чи вони "визволителів" чекали? Тепер через них наша армія не може нормально накрити артою орків та контратакувати. Так можна втратити ще багато міст де сидить вата і заважає воювати, а потім скиглить щоб їх вивизили коли вже запізно.
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18.04.2022 17:16 Відповісти
Я припускаю, що цю вату ще й навмисно обробляють, щоб залишалась.
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18.04.2022 17:28 Відповісти
подозреваю, что население города рассчитывало на некоторую оборону и не успело банально свалить оттуда.
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18.04.2022 18:10 Відповісти
Думаю що ті хто залишився на території біля лінії фронту, це або похилі люди які чекають смерті, або ті що чекають визволителів, або номінанти на премію Дарвіна якщо не ракета то міна їх обов'язково знайде.
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18.04.2022 17:38 Відповісти
Думаю, на востоке сложно воевать еще и потому, что полно коллаборантов, что сдают врагу позиции наших военных, а потом их прицельно накрывают. Таких много и в проукраинских городах, а на донбассе вообще кишат...
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18.04.2022 17:48 Відповісти
Кременная на админ границе Луганской обл. Дальше уже Донецкая обл. Т. е. с Востока орки уже заняли всю Луганщину…
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18.04.2022 18:02 Відповісти
 
 