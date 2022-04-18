Бої за Кремінну на Луганщині тривали три доби, - голова ВА міста Дунець
Бої за місто Кремінна Луганської області, яка була захоплена 18 квітня, тривали три доби, Росія застосовувала велику кількість бронетехніки для атаки на місто.
Про це повідомив Радіо Донбас.Реалії голова Кремінської військової адміністрації Олександр Дунець, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, тривають бої на околицях.
"Повністю захоплена. Там тільки декілька підрозділів утримують рубежі для забезпечення перегрупування військ. Сили в них були значні: скажімо так, на один із підрозділів, який не більше взводу, виходили до 43 броньованих об’єктів: танки, БТРи, МТЛБ. Частина була знищена, але не вся. Загалом атаки тривали впродовж трьох днів. Зараз там тривають важкі бої на околицях. Знаю, що росіяни розстрілюють усі автомобілі, які бачать. Є інформація, що розстріляли автомобіль, яким люди намагалися евакуюватися. Інформація надійшла від чоловіка, який був поранений. Зараз йому допомогти ніхто не може. Він на трасі в районі кордону двох областей (Луганської та Донецької. – Ред.)", – сказав Олександр Дунець.
Будь ласка, зачекайте...
Це доводить, що місто частково під контролем русні, частково наше, Кремінна отримала статус Рубіжного, Попасного і Маріуполя, тобто сірої зони, про контроль над містами (повний) не може заявити жодна з сторін. Сподіваюсь у наших там були рубежі, як в Рубіжному щоб тримати оборону
Джерело:
... голова Кремінської військової адміністрації Олександр Дунець- тривають бої на околицях. Повністю захоплена. Там тільки декілька підрозділів утримують рубежі для забезпечення перегрупування військ.
Что тут можно думать?
"та нахер мені фантазувати"
Чому тут багато військ, а там, де кацапи наступають, їх не вистачає, на голову не налазить.
Брат теж повідомляв, що у нього уже 2 тижні тихо, не стріляють.
Тому варто слухати повідомлення наших органів влади - здійснюємо ми контроль над населеним пунктом чи ні.
Луганщина: "Уже нема ані сліз, ані жаху. Є віра в ЗСУ". Кремінна під атаками ворога, - Ковальова
https://www.youtube.com/watch?v=Edlq_Tjv7Jw
Люди в соцмережах пишуть, що в окупованому Бердянську українські прапори висіли ще майже місяць після окупації.
Тому питання типу "чому і як здана Кремінна" в принципі актуальне. Якщо вона дійсно здана, а не просто якимось писакою від імені голови ВА так написано...
Як можна випалити міську забудову на 1200 га землі і все це захопити за кілька днів?