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Нацполіція (14886) воєнні злочини (1801) Пантелєєв Сергій (7)

Майже 200 військовим РФ та їхнім пособникам повідомлено про підозру через військову агресію в Україні

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Працівники Національної поліції повідомили про підозру майже 200 військовим РФ та їх пособникам, які сприяли військовій агресії в Україні.

Про це розповів на пресконференції перший заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Сергій Пантелеєв, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

За його словами, працівники відомства розслідують 7,5 тис. кримінальних проваджень про вчинення військовими РФ злочинів на території України. З них більш як 5 тис. кримінальних проваджень розслідують за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

"Слідчі поліції повідомили про підозру майже 200 особам, які вчинили ці злочини і місцезнаходження яких було встановлено. Відносно них обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою", - сказав Пантелеєв.

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За його словами, наразі на території звільнених від окупації Київської, Чернігівської, Сумської, Житомирської та окремих районах Миколаївської областей задіяно понад 300 слідчо-оперативних груп, які проводять збір, фіксацію та документування злочинів російських військових.

На цих територіях правоохоронці виявили понад тисячу тіл загиблих та замордованих мешканців. При цьому в поліції вважають, що ця кількість не є остаточною.

Наразі триває робота з ідентифікації загиблих, проводяться розтини і опізнання. Після цього тіла загиблих передадуть родичам для поховання, зазначив посадовець.

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ну не паскудьте ви будь-ласка свинину подібною картинкою
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18.04.2022 17:10 Відповісти
Только 200? И известили - это как? Лично и под расписку?
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18.04.2022 16:08 Відповісти
Гадаєш легко у м'ясорубці війни розслідувати?
А сповістити могли по пошті...
Або безпосередньо особисто - полонених!
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18.04.2022 16:36 Відповісти
Теперь проблема в задержании. Возможно, неразрешимая.
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18.04.2022 16:35 Відповісти
повідомили-це як? через вайбер? чи бенедіктова сама приїзжала і вручала?
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18.04.2022 16:40 Відповісти
Та як завгодно, можна через посольства третiх краiн, можна на переговорах по обмiну, вони ж iдуть. Друга справа що вiйни НЕМА, а "спецоперацiя" нiякого вiдношення до законiв ведення вiйни не маэ. Та й договорiв, наприклад, з кримiнальним судом нема, Римський Статут не прийнятий, демаркацiя кордонiв вiдсутня. Таке враження що Украiною правила зграя голодних шакалiв чи гiэн.
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18.04.2022 17:06 Відповісти
Вы там того - поаккуратнее!!!

А то ж так можно и невинных пожурить!

Как они потом будут с таким позором дальше жить?..
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18.04.2022 17:12 Відповісти
У нас им "підозра", а в россии им ордена, медали. Наверное для оркостана такое поведение тоже не норма
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18.04.2022 19:54 Відповісти
 
 