Майже 200 військовим РФ та їхнім пособникам повідомлено про підозру через військову агресію в Україні

Працівники Національної поліції повідомили про підозру майже 200 військовим РФ та їх пособникам, які сприяли військовій агресії в Україні.

Про це розповів на пресконференції перший заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Сергій Пантелеєв, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

За його словами, працівники відомства розслідують 7,5 тис. кримінальних проваджень про вчинення військовими РФ злочинів на території України. З них більш як 5 тис. кримінальних проваджень розслідують за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

"Слідчі поліції повідомили про підозру майже 200 особам, які вчинили ці злочини і місцезнаходження яких було встановлено. Відносно них обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою", - сказав Пантелеєв.

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За його словами, наразі на території звільнених від окупації Київської, Чернігівської, Сумської, Житомирської та окремих районах Миколаївської областей задіяно понад 300 слідчо-оперативних груп, які проводять збір, фіксацію та документування злочинів російських військових.

На цих територіях правоохоронці виявили понад тисячу тіл загиблих та замордованих мешканців. При цьому в поліції вважають, що ця кількість не є остаточною.

Наразі триває робота з ідентифікації загиблих, проводяться розтини і опізнання. Після цього тіла загиблих передадуть родичам для поховання, зазначив посадовець.

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