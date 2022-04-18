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Ленін (132) пам'ятник (922) Херсонщина (5367) Генічеськ (38)

У Генічеську рашисти вивісили радянський прапор і відновили пам'ятник Леніну. ФОТО

ленін

У Генічеську на Херсонщині російські загарбники вивісили на адміністративній будівлі радянський прапор і склали по шматочках пам'ятник Леніну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

"У тимчасово окупованому Генічеську заново встановлюють пам'ятник Леніну", - йдеться у повідомленні.

У Генічеську рашисти вивісили радянський прапор і відновили памятник Леніну 01

Цю інформацію поширив у соцмережі місцевий колаборант, якого загарбники "призначили" керувати місцевою "міліцією", Геннадій Малюков. На фото видно, що розібраного на частини бетонного Леніна встановлюють перед будівлею райадміністрації, де він колись стояв, а на самому будинку висить червоний прапор.

У Генічеську рашисти вивісили радянський прапор і відновили памятник Леніну 02

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський із цього приводу написав у фейсбуці, що росіяни таким чином намагаються паразитувати на ностальгії за часами СРСР. Але не враховують, що мешканці Херсонщини таких почуттів не мають.

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Топ коментарі
+65
Дібіли, бл@ть!
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18.04.2022 16:12
+42
На мусорке. Поэтому эти памятники комуномразям нужно не демонтировать, а подрывать на месте.
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18.04.2022 16:18
+40
Люди Старлинки и Фальконы запускают,создают мега медицину и квантовые компы,а эти бёнутые дегенераты не могут определиться,Ленину памятник ставить,или убиенному им Николашке..
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18.04.2022 16:29
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Дібіли, бл@ть!
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18.04.2022 16:12 Відповісти
Люди Старлинки и Фальконы запускают,создают мега медицину и квантовые компы,а эти бёнутые дегенераты не могут определиться,Ленину памятник ставить,или убиенному им Николашке..
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18.04.2022 16:29 Відповісти
ленинград или санкт петербург, тверь или калинин, горький или нижний новгород
определиться трудно
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18.04.2022 17:03 Відповісти
В Белгогороде, где день первого салюта в этом году немножечко сместился... Так вот в этом самом Белгороде Ленина снесли в 2013 году.
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18.04.2022 17:24 Відповісти
Нужно было в пыль раскрошить ,когда снимали ,а не хранить
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18.04.2022 18:28 Відповісти
а знаєте що скаме цікаве?
цей ленін не Генічеський. Його привезли. Привезли, Карл!!!
уявіть глибуну цього пі..здє..ца!! привезти пам'ятник хз за скільки км, витратити купу пального, годиноорків, змонтувати......

ось оригінал - він був більший, іншого відтінку та фактури.

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18.04.2022 20:29 Відповісти
*******!
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18.04.2022 16:13 Відповісти
Скоро будете лежати поруч у мавзолєї під відкритим небом 😁
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18.04.2022 16:14 Відповісти
А де вони той пам'ятник взяли ?
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18.04.2022 16:14 Відповісти
Хто його зберігав чікаючі повернення кацапів?
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18.04.2022 16:15 Відповісти
На мусорке. Поэтому эти памятники комуномразям нужно не демонтировать, а подрывать на месте.
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18.04.2022 16:18 Відповісти
В дробительную машину. И/или переплавить. Подрывать не надо - там дома вокруг.
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30.04.2022 17:18 Відповісти
А чом не царю?
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18.04.2022 16:15 Відповісти
далі буде...
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18.04.2022 16:17 Відповісти
Так в них ***** сцарь. Якось не того... при жизні...
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18.04.2022 16:32 Відповісти
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18.04.2022 16:49 Відповісти
Там у кацапській голові такий вінєгрєт, що тільки до психіатра.
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18.04.2022 16:41 Відповісти
Царю не можна, бо тоді Поклонська там все обмироточить так, що вся їх військова техніка поіржавіє.
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18.04.2022 17:11 Відповісти
Два вонючих тряпки. Одна пособника гитлеровского национал-социализма и фашстов Власова, вторая тряпка рашистов-членинистов.
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18.04.2022 16:15 Відповісти
🤦
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18.04.2022 16:17 Відповісти
На подходе возврат трудодней и пионерские линейки !
Короче, Back in the USSR.....
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18.04.2022 16:19 Відповісти
Не имеют такой цели учитывать пожелания жителей. Тем более захотят если выжить будут на демонстрации с шариками и транспорантами ходить.
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18.04.2022 16:21 Відповісти
У кацапов в этой войне огромное преимущество. Мало того, что их больше, так ещё не скованы никакими моральными нормами и законами. Завалился в город, расстрелял большинство мужского население для профилактики, снял сюжет для пропаганды, изнасиловал ребенка для веселья. Делай что хочешь, никто тебя не осудит, никто не накажет, кроме ВСУ, которые сейчас далеко.
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18.04.2022 16:23 Відповісти
На фронте их не больше, их меньше и намного. Их потенциально больше только в случае проведения мобилизации всего мужского населения. А так нет. Другое дело, что у них техники больше и есть явное преимущество по некоторым видам вооружения. Но это можно исправить, и с этим должен помочь Запад- это абсолютно в их силах. Другой вопрос, хотят ли они этого по-настоящему?
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18.04.2022 16:46 Відповісти
А тебя что сковывает их уничтожать?!
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18.04.2022 17:21 Відповісти
Херсонская вата памятник Членину наверное в надежном месте хранила до лучших времен. Ну вот и пришли "лучшие" времена. Буряты и кацапы теперь хозяйничают в Херсоне. и учат "как правильно жить". Это остальной "вате" на заметку...
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18.04.2022 16:24 Відповісти
Да и ладно бы с ней с ватой, если бы другие были отдельно и не страдали.
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18.04.2022 16:30 Відповісти
не ображайте херсонців
це не генічеський ленін. подивись мій комент вище.
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18.04.2022 20:33 Відповісти
Какаяразніца в ділі.
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18.04.2022 16:25 Відповісти
Русня ставить своїх сатанинських ідолів, але це їм не допоможе.
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18.04.2022 16:33 Відповісти
Щось я дуже сумніваюсь, що південь будет повернутий в найближчому майбутньому.

Ці території чекає доля ДНР...або й взагалі їх відразу включать в склад РФ.
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18.04.2022 16:34 Відповісти
ну, в Геническе у ленина приблизительно такая же популярность, как и у троцкого. Думаю, памятник полиграфполиграфычу имел бы бОльший успех.
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18.04.2022 16:34 Відповісти
членин-наше фсе
завтра з кремля мумію привезуть і всі окопи обнесуть -там де членин нассить-там буде дот
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18.04.2022 16:39 Відповісти
Сиджу без вогнепальної зброї. Не мисливець, за віком (63) - не беруть в тероборону. Зробив 10 пляшок гарного коктейлю та дивлюсь новини. Як держава Україна просить зброю у союзників та тих, хто її має. Хтось допомогає, хтось жахається, хтось вагається, так само, як і державні органи влади з вогнепальною зброєю. Аби була зброя у пересічних громодян, загарбник так би не лютував і до клазету ходив би з охороною. Чого вагаємося зараз?, не знаю. Може спитать у тих, хо зараз в окупації?. В полі, може я й не воїн, а в селищі чи місті міг би дать і фору молодшим. Загарбник силою проводить мобілізацію, була б зброя у людей, захищались би як герої, а так?. По всіх напрямках, на яких є небезпека окупації ВСУ повинні роздавать зброю всім бажаючим захищатися.
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18.04.2022 16:39 Відповісти
це 100 % правильно
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18.04.2022 16:44 Відповісти
Бутылки давно выдохлись небось.
Нужно в бутылках хранить растворенный в ауспирите пенопласт, а бензин и масло отдельно в бутылках. 30 минут и коктейль всегда готов. Горлышко лучше еще скотчем перед употреблением обмотать для надежности. Рассчитывать на бросок более 2х бутылок на 1 человека не стоит.
Раздавать оружие всем плохая идея. Но оружие обязано быть у 10-15% активного, сознательного и не пьющего населения. Как то сделать - вопрос. У меня на посту есть такие личности, что им вилку страшно дать.
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18.04.2022 17:29 Відповісти
то савєцька установка шо людям ніззя довіряти. В тому числі і зброю. От тому совок до нас повертається в вигляді ідолів іллічу
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18.04.2022 17:33 Відповісти
а какие пропорции у такого коктейля? сколько бензина масла и уайтспирита?
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18.04.2022 20:02 Відповісти
людям тра' дати зброю для самозахисту. Мєнти тікають, залишаючи повні оружейки зброї ворогам, а людям не дали і реквізованої берданки. Тому ворог знущається над беззбройними, гвалтують, піддають тортурам..
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18.04.2022 17:29 Відповісти
Пане Степура,якщо ви не в курсі,то зараз зброю можна купити і оформити без справок всього за 3 дні.Карабін нічим не гірший за АК.Стріляє не чергами,але для самооборони підійде.Кого мобілізують окупанти тим ще простіше.Стріляє не автомат,а людина,яка отримала зброю.Куда вона її направить ? Це вибір кожного.Не хотілось би озброювати якісь ДРГ,чи зрадників.
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18.04.2022 17:38 Відповісти
так зрадники і дрг легко озброяться в таких умовах, а от патріот, який віддав всі кошти на армію, купити карабін за 50 тищ не в змозі
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18.04.2022 17:51 Відповісти
Якісь прибиті зза вугла
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18.04.2022 16:40 Відповісти
Хто ж його зберіг? Наступним разом треба подрібнити та закатати в асфальт.
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18.04.2022 16:41 Відповісти
готуються до 9 травня
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18.04.2022 16:41 Відповісти
Великий *******риум. так войдет в историю ссср-2
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18.04.2022 16:43 Відповісти
очень здорово смотрится красное знамя и фашистский власовский флаг вместе.
Не хватает ссанной имперки для полной дурки.
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18.04.2022 16:47 Відповісти
Тепер зрозуміло чому ці пам'ятники не знищували, а зберігали... Типу музей зробимо, те-се... О тварюки!
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18.04.2022 16:55 Відповісти
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18.04.2022 16:59 Відповісти
- Ну что там, Пертович?
- Россия!
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18.04.2022 20:10 Відповісти
Петрович.
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18.04.2022 20:44 Відповісти
Отакої! Та "лєнін" же Україну вигадав, а кацапи йому пам'ятник
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18.04.2022 17:10 Відповісти
Дэбилы, да. Но где они взяли этот памятник, что восстановили? Его надо было разрушить!
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18.04.2022 17:15 Відповісти
Склали, бо якась тварюка у місцевій владі зберегла оте будівельне сміття
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18.04.2022 17:18 Відповісти
ось чому пам'ятники тра' знищувати, а не бережно переміщувати в парки та музеї
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18.04.2022 17:23 Відповісти
Эй, кто там говорил, что нет разницы, кому памятник? Кацапам, как видите, есть разница! Первое, что сделали, восстановили памятник Ленину. Типа, пометили свою территорию. Поэтому не должно быть ничего в Украине российского, никаких меток русского мира. ***** всё: и Пушкина, и Гагарина. Пока эта вся хрень тут стоит, кацапы идентифицируют это как русскою территорию. Поэтому, однозначно *****!!!
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18.04.2022 17:35 Відповісти
А вот Владимир Владимирович, мужики-то наши сумлеваются, ты за кого - за большевиков али за коммунистов? а может за царя али за сралина?
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18.04.2022 17:52 Відповісти
Тупые долбо@бы! Этим выродкам генетически заложено быть последними мудаками на планете!
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18.04.2022 18:35 Відповісти
Як це, путін же казав що ленін злочинець, він побудував Україну. Треба вже московітянам визначитися, а то тхне шизофренією.
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18.04.2022 19:14 Відповісти
вот заживут
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18.04.2022 19:19 Відповісти
Таких как этот Малюков нужно при освобождении расстреливать сразу же. Ни в коем случае этих тварей украинцы в тюрьме кормить не должны.
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18.04.2022 19:39 Відповісти
А самого мерця (тушку) до Генічевська привезуть? Як неяк мощі, мать вашу.
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18.04.2022 19:59 Відповісти
Тобто в українському Генічеську аж до фашистського вторгнення москалів стояв пам'ятник комуністичному підеру??? Ото ми владу обирали, ото маємо СБУ.
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18.04.2022 20:19 Відповісти
Ну нехай ще леніна витягнуть з мавзолею і покладуть серед міста Як не як засновник України
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18.04.2022 21:23 Відповісти
А цікаво коли вони перейменують санкт петербург у ленінград
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18.04.2022 21:26 Відповісти
А цікаво коли вони санкт петербург перейменують на ленінград?
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18.04.2022 21:29 Відповісти
 
 