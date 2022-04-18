У Генічеську рашисти вивісили радянський прапор і відновили пам'ятник Леніну. ФОТО
У Генічеську на Херсонщині російські загарбники вивісили на адміністративній будівлі радянський прапор і склали по шматочках пам'ятник Леніну.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
"У тимчасово окупованому Генічеську заново встановлюють пам'ятник Леніну", - йдеться у повідомленні.
Цю інформацію поширив у соцмережі місцевий колаборант, якого загарбники "призначили" керувати місцевою "міліцією", Геннадій Малюков. На фото видно, що розібраного на частини бетонного Леніна встановлюють перед будівлею райадміністрації, де він колись стояв, а на самому будинку висить червоний прапор.
Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський із цього приводу написав у фейсбуці, що росіяни таким чином намагаються паразитувати на ностальгії за часами СРСР. Але не враховують, що мешканці Херсонщини таких почуттів не мають.
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определиться трудно
цей ленін не Генічеський. Його привезли. Привезли, Карл!!!
уявіть глибуну цього пі..здє..ца!! привезти пам'ятник хз за скільки км, витратити купу пального, годиноорків, змонтувати......
ось оригінал - він був більший, іншого відтінку та фактури.
Короче, Back in the USSR.....
це не генічеський ленін. подивись мій комент вище.
Ці території чекає доля ДНР...або й взагалі їх відразу включать в склад РФ.
завтра з кремля мумію привезуть і всі окопи обнесуть -там де членин нассить-там буде дот
Нужно в бутылках хранить растворенный в ауспирите пенопласт, а бензин и масло отдельно в бутылках. 30 минут и коктейль всегда готов. Горлышко лучше еще скотчем перед употреблением обмотать для надежности. Рассчитывать на бросок более 2х бутылок на 1 человека не стоит.
Раздавать оружие всем плохая идея. Но оружие обязано быть у 10-15% активного, сознательного и не пьющего населения. Как то сделать - вопрос. У меня на посту есть такие личности, что им вилку страшно дать.
Не хватает ссанной имперки для полной дурки.
- Россия!