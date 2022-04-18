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Дагестан (75) СБУ (12516) найманці рф (2028) перехоплення (347)

Військові найманці з Кавказу відмовляються йти на війну, бо бояться українського опору, - приватне листування загарбника з Дагестану

Україна дає такий опір окупантам, що найманці шукають шляхів відмови від участі у війні. У цьому вони зізнаються у своїх розмовах. Обережно, ненормативна лексика.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить приватна переписка загарбника з Дагестану, оприлюднена СБУ. 

Військові найманці з Кавказу відмовляються йти на війну, бо бояться українського опору, - приватне листування загарбника з Дагестану 01
Військові найманці з Кавказу відмовляються йти на війну, бо бояться українського опору, - приватне листування загарбника з Дагестану 02
Військові найманці з Кавказу відмовляються йти на війну, бо бояться українського опору, - приватне листування загарбника з Дагестану 03
Військові найманці з Кавказу відмовляються йти на війну, бо бояться українського опору, - приватне листування загарбника з Дагестану 04
Військові найманці з Кавказу відмовляються йти на війну, бо бояться українського опору, - приватне листування загарбника з Дагестану 05
Військові найманці з Кавказу відмовляються йти на війну, бо бояться українського опору, - приватне листування загарбника з Дагестану 06

У розмові зі своїм другом він відмовляє того від участі "у спецоперації", адже втрати – величезні, зокрема і серед кадирівців.

"Наших столько много здесь полягло, уже со счету сбился. Кадыровцев тоже ложат. Гражданских сколько убито в этой войне", – пише він своєму знайомому.

"При цьому він розуміє, що росії плювати на смерті кавказців: "Русаки нас используют, нашими руками делают все". Навіть оплата у 300 тис. рублів на місяць і спеціальна програма підготовки від "кращих військових інструкторів" – недостатній аргумент, аби ризикнути своїм життям. Бо насправді його товариш буде позбавлений будь-яких страхових і соціальних гарантій. Навіть слідів не залишиться", - коментують листування у СБУ.

Окупант зізнається, що і сам би кинув усе та поїхав додому, але боїться, що "посадят за дезертирство". Тому хоче вберегти бодай друга.

"Это не наша война! Пусть русаки, если им надо, сами воюют! Сиди себе спокойно. Что для жизни надо, какой еще доброволец!" – підкреслює окупант.

"І ми цілком погоджуємося. Уже понад 20 тис. загарбників загинули на війні в Україні, самі не знаючи, за що вони воюють!І поки вони не заберуться з нашої землі, їх втрати тільки зростатимуть!", - впевнені у Службі безпеки України.

Також дивіться: "Прихрамываешь, зато три миллиона. Мы сразу уходим в конкретный отрыв": російський окупант мріє про поранення, - перехоплення СБУ. АУДIО
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Топ коментарі
+21
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18.04.2022 16:18
+21
Война это не "Тик- Ток", а воевать в Украине не расеян на Мацкве чмырить
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18.04.2022 16:18
+8
З історії колись ці ,,гани і дони ,,і які звалась дика дивізія вже була в Україні.Вони в українському селі гвалтували жінок, чисельність ціх дикунів була щось 10тис.,Так Махно з трьома тисячами порубали їх у капусту та ще й з такою люттю, що розрубували аж до сраки , а залишки тих вівцейобів потопили.Сподіваюсь і зараз від кадирявих знищить всіх з їхнім рудобородим головним півником.Щоб їхні нащадки пам'ятали ,що Україна і українці це не рососія.
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18.04.2022 16:37
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18.04.2022 16:18 Відповісти
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18.04.2022 17:04 Відповісти
Война это не "Тик- Ток", а воевать в Украине не расеян на Мацкве чмырить
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18.04.2022 16:18 Відповісти
Це навіть не тварини, це організми. Тварини раціональні.
Таке було коли Кличко набив морду повєткіну. Через декілька днів у рєпоєда спитали чи буде він організовувати реванш.
На що організм відповів - якщо мені скажуть організовувати, то буду. А якщо скажуть що не треба, то не буду.
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18.04.2022 16:25 Відповісти
Вал Мишель@VALMICHEL7

https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1516040301328150535 18 мин



Мишустин: Правительство РФ намерено создать систему оптовых продовольственных рынков.
Перевожу на человеческий язык: осенью жрать будет нечего.
Любите Путина и букву Zю? Тогда сажайте картошку.
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18.04.2022 16:25 Відповісти
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18.04.2022 16:30 Відповісти
захочешь жить , и не так раскорячишься. скрепа такая у русских унтерменшей.
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18.04.2022 17:32 Відповісти
Это да, жить захотят, и не так раскорячатся. ))
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18.04.2022 17:35 Відповісти
Гордые кавказские горцы дрыщут как рабссияне? "Даги", забывайте эту кличку от рабссиян! Становитесь мужчинами и освободителями своего Дагестана от рашистов!!!
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18.04.2022 16:31 Відповісти
З історії колись ці ,,гани і дони ,,і які звалась дика дивізія вже була в Україні.Вони в українському селі гвалтували жінок, чисельність ціх дикунів була щось 10тис.,Так Махно з трьома тисячами порубали їх у капусту та ще й з такою люттю, що розрубували аж до сраки , а залишки тих вівцейобів потопили.Сподіваюсь і зараз від кадирявих знищить всіх з їхнім рудобородим головним півником.Щоб їхні нащадки пам'ятали ,що Україна і українці це не рососія.
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18.04.2022 16:37 Відповісти
Казки не розповідай,історик...Кого не вбили у бою зразу,тих заганяли як худобу в ями,заливали гасом,та палили живцем...Так було.
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18.04.2022 17:25 Відповісти
они не могут.. они очень занятие.. касабов строят в мацкве
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18.04.2022 16:37 Відповісти
русские казбеки савсэм не русские ? мало их пуйло в Грозном пострелял. пора бы мацкванаш в натуре . но КАЛвдыров - сцыкло.
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18.04.2022 16:49 Відповісти
Цікаво, яким чином отримано листування?
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18.04.2022 17:18 Відповісти
будешь много знать - быстро состаришься.... ГЫ !
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18.04.2022 17:30 Відповісти
ніхто не хоче воювати а хтож тоді наших хлопців убивае ? на якесь перехопленя надіються - капець
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18.04.2022 17:33 Відповісти
 
 