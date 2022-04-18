Військові найманці з Кавказу відмовляються йти на війну, бо бояться українського опору, - приватне листування загарбника з Дагестану

Україна дає такий опір окупантам, що найманці шукають шляхів відмови від участі у війні. У цьому вони зізнаються у своїх розмовах. Обережно, ненормативна лексика.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить приватна переписка загарбника з Дагестану, оприлюднена СБУ.

















У розмові зі своїм другом він відмовляє того від участі "у спецоперації", адже втрати – величезні, зокрема і серед кадирівців.

"Наших столько много здесь полягло, уже со счету сбился. Кадыровцев тоже ложат. Гражданских сколько убито в этой войне", – пише він своєму знайомому.

"При цьому він розуміє, що росії плювати на смерті кавказців: "Русаки нас используют, нашими руками делают все". Навіть оплата у 300 тис. рублів на місяць і спеціальна програма підготовки від "кращих військових інструкторів" – недостатній аргумент, аби ризикнути своїм життям. Бо насправді його товариш буде позбавлений будь-яких страхових і соціальних гарантій. Навіть слідів не залишиться", - коментують листування у СБУ.

Окупант зізнається, що і сам би кинув усе та поїхав додому, але боїться, що "посадят за дезертирство". Тому хоче вберегти бодай друга.

"Это не наша война! Пусть русаки, если им надо, сами воюют! Сиди себе спокойно. Что для жизни надо, какой еще доброволец!" – підкреслює окупант.

"І ми цілком погоджуємося. Уже понад 20 тис. загарбників загинули на війні в Україні, самі не знаючи, за що вони воюють!І поки вони не заберуться з нашої землі, їх втрати тільки зростатимуть!", - впевнені у Службі безпеки України.

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