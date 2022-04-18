Україна передала Єврокомісії першу частину заповненого опитувальника щодо вступу до ЄС, - віце-премʼєр Стефанішина

Україна заповнила та передала до Європейській Комісії на розгляд першу частину опитувальника щодо вступу до Європейського Союзу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Опитувальник складається з двох частин, одна з яких містить політичні та економічні критерії, друга частина охоплює оцінку відповідності українського законодавства актам права Європейського Союзу.

"Впродовж тижня ми підготували відповіді та сьогодні направили Єврокомісії заповнену першу частину опитувальника. Друга частина буде готова якнайшвидше, – прокоментувала віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. – Ми проаналізували всі останні опитувальники, які Європейська Комісія надавала іншим державам. Це допомогло нам у максимально стислі терміни підготувати відповіді".

Після отримання відповідей на опитувальник від української сторони Європейська Комісія презентує Європейській Раді свою думку щодо того, наскільки Україна відповідає Копенгагенським критеріям та рекомендує, чи надати країні статусу кандидата. Після цього на засіданні Європейської Ради лідери ЄС, базуючись на думці Європейської Комісії, остаточно мають ухвалити рішення про надання нам статусу кандидата на членство у ЄС.

Також читайте: Очікуємо отримати статус кандидата в ЄС не пізніше червня, - Шмигаль

Нагадаємо, 8 квітня під час візиту до Києва президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн передала президенту України Володимиру Зеленському опитувальник для оцінки готовності України до початку переговорів про вступ до ЄС.