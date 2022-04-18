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Україна передала Єврокомісії першу частину заповненого опитувальника щодо вступу до ЄС, - віце-премʼєр Стефанішина

єс,європарламент

Україна заповнила та передала до Європейській Комісії на розгляд першу частину опитувальника щодо вступу до Європейського Союзу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Опитувальник складається з двох частин, одна з яких містить політичні та економічні критерії, друга частина охоплює оцінку відповідності українського законодавства актам права Європейського Союзу.

"Впродовж тижня ми підготували відповіді та сьогодні направили Єврокомісії заповнену першу частину опитувальника. Друга частина буде готова якнайшвидше, – прокоментувала віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. – Ми проаналізували всі останні опитувальники, які Європейська Комісія надавала іншим державам. Це допомогло нам у максимально стислі терміни підготувати відповіді".

Після отримання відповідей на опитувальник від української сторони Європейська Комісія презентує Європейській Раді свою думку щодо того, наскільки Україна відповідає Копенгагенським критеріям та рекомендує, чи надати країні статусу кандидата. Після цього на засіданні Європейської Ради лідери ЄС, базуючись на думці Європейської Комісії, остаточно мають ухвалити рішення про надання нам статусу кандидата на членство у ЄС.

Також читайте: Очікуємо отримати статус кандидата в ЄС не пізніше червня, - Шмигаль

Нагадаємо, 8 квітня під час візиту до Києва президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн передала президенту України Володимиру Зеленському опитувальник для оцінки готовності України до початку переговорів про вступ до ЄС.

Автор: 
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Топ коментарі
+11
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18.04.2022 16:24
+7
Знову у зеленої шобли якісь мутки? Чому не весь документ.а вже тільки якась "перша частина"? Чому ніде раніше не було інформації про якісь "частини"?
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18.04.2022 16:24
+3
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18.04.2022 16:30
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qwest@qwest__

https://twitter.com/qwest__/status/1516037987708067852 22 мин



нарештi
в ВР предлагают... ой, уже не предлагают https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39453
- запретить на время ВП распространять информацию об оборонных предприятиях, в частности о режиме работы, численности работников, условиях труда, продолжительности рабочего времени, а также объеме и номенклатуре продукции,работ и услуг
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18.04.2022 16:22 Відповісти
Почемуто у меня слово опросник вызывает только такие асоциации
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18.04.2022 17:52 Відповісти
Знову у зеленої шобли якісь мутки? Чому не весь документ.а вже тільки якась "перша частина"? Чому ніде раніше не було інформації про якісь "частини"?
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18.04.2022 16:24 Відповісти
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18.04.2022 16:24 Відповісти
Дивіться не зіпсуйте наше майбутнє своїми містячковими інтересиками.
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18.04.2022 16:25 Відповісти
так сильно хотіла.. бородата бабушка.. коли ж нажереться..
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18.04.2022 16:28 Відповісти
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18.04.2022 16:30 Відповісти
зеля вже підписується як лідер вільного світу - чьот ржу
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18.04.2022 16:34 Відповісти
Это ж как себя нужно любить
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18.04.2022 17:57 Відповісти
Вчора було
А сьогодні, бачте, нівсьотагадназначна із частинами
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18.04.2022 16:36 Відповісти
Западная пресса нашла еще одного друга Путина в Германии - лидер немецкой правящей партии Мануэла Швезиг вступила в сговор с российским Газпромом и лоббировала строительство "Северного потока 2"

p.s. Походу с"чка Меркель, Шредер і Штайнмаєр створили цілу диверсійну групу на найвищому політичному рівні!
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18.04.2022 16:49 Відповісти
А хтось бачив чога там бубочка "позаповнював"? Бо піфсля розмінування Чонгару, історії з вагнерівцями, перемовинами з агресором, як думається всім це надцікаво. Чи є контроль за цим доморощеним престидіжитатором?
Він Вам там попоназаповнює...
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18.04.2022 17:13 Відповісти
Другу частину будуть тягнути як з антикорупційними органами?
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18.04.2022 17:20 Відповісти
Чи є в ЄС цей опитувальник у доступі? Бо від нашого мутного кодла не дочекаєшся інформації.
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18.04.2022 18:21 Відповісти
 
 