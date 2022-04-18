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Новини
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ВР (14832) цигарки (959) Philip Morris (70)

"Філіп Морріс" тимчасово ввозитиме тютюнові вироби в упаковці країн ЄС, визначених ВР

філіп

Компанії "Філіп Морріс" в Україні тимчасово імпортуватимуть тютюнові вироби в упаковці країн Європейського Союзу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.

Водночас вся імпортована продукція матиме українські марки акцизного податку, а також міститиме надруковану максимальну роздрібну ціну і дату виробництва.

"Це надзвичайний захід. Ми сподіваємося, що зможемо відновити виробництво в Україні, щойно це буде безпечним для наших працівників. Ми прагнемо забезпечити уряд необхідними податковими надходженнями від імпорту продукції, з якої сплачуватимуться відповідні податки та мита", - сказав Максим Барабаш, генеральний директор компанії.

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Він також зазначив, що від початку війни в Україні компанії "Філіп Морріс" сплатили понад 2,4 млрд грн акцизного податку.

"Ми продовжуємо забезпечувати роботою понад 1500 українців, а також надаємо їм та членам їхніх родин допомогу з екстреним розселенням та транспортуванням. Philip Morris International направила 10 млн доларів США на гуманітарну допомогу. Наші колеги і друзі з 80 країн світу зібрали понад 550 тис. доларів США на допомогу українцям, які постраждали від воєнного вторгнення Росії", - додав Максим Барабаш.

Нагадаємо, через воєнні дії в Україні виробничий центр "Філіп Морріс" у Харківській області тимчасово припинив роботу, ланцюги постачання були порушені.

15 березня Верховна рада дозволила тимчасовий імпорт та продаж сигарет, маркованих згідно з вимогами ЄС.
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Топ коментарі
+4
та невже??? податкова повіситься.. прм на митниці.. першій- очкастий півень кетманцев
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18.04.2022 16:26
+4
Завод в Прилуках разбомбили. Мы не ввозили, мы наоборот, экспортировали.
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18.04.2022 16:36
+3
Должно быть лучше, американское Мальборо и наше- небо и земля.
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18.04.2022 16:46
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та невже??? податкова повіситься.. прм на митниці.. першій- очкастий півень кетманцев
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18.04.2022 16:26 Відповісти
Філіпок не планує закривати заводи в московій, перепишуть бізнез на фізичну особу і вперед. Бізнес понад усе!
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18.04.2022 16:29 Відповісти
Они не "переписывают", а продают. В бизнес-практике это называется "фиксация убытков". И это нормально для бизнеса. Хуже, когда "мы остановили производство на неопределенное время" и т.п. отговорки, как у BMW. Если бизнес продан, то даже в наилучшем случае обратно они вернутся только лет через 5-7, а те, которые "приостановили", те готовы работать хоть завтра.
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18.04.2022 16:35 Відповісти
Цікаво. А до того в упаковці яких країн ввозили?
Невже рф?
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18.04.2022 16:34 Відповісти
Завод в Прилуках разбомбили. Мы не ввозили, мы наоборот, экспортировали.
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18.04.2022 16:36 Відповісти
головне щоб тютюн не скурвився. У мене всього три пачки лишилося.
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18.04.2022 16:39 Відповісти
Должно быть лучше, американское Мальборо и наше- небо и земля.
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18.04.2022 16:46 Відповісти
У мене астма. Від сигарет інших фірм напади. А от Філіп Моріс заходить. Хоча й китайські вже палив, перші тижні війни. Що волонтери привезли- тим і димиш..
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18.04.2022 16:56 Відповісти
Я вот может чего то не понимаю. Но я этот Филипморис периодически вижу с трассы. Он каких то необъятных размеров, как будто там не пачку сигарет выпускают, а ракету Союз.
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18.04.2022 16:48 Відповісти
Наркобарони ме можуть залишити своїх кончених наркоманів без дози
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18.04.2022 17:21 Відповісти
наркомания это болезнь

для быдла - наркозависимые это конченные
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19.04.2022 00:56 Відповісти
Ну, тоді те, що роблять окупанти на нашій землі - теж болєзнь, називається - слабоуміє.
Вас, виходить, лікувати треба, а не вбивати?
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19.04.2022 07:50 Відповісти
 
 