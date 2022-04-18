УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9711 відвідувач онлайн
Новини Війна
15 932 26
Міноборони (7025) Мотузяник (349)

Війська РФ завершили перегрупування для наступу на сході України та збільшили у 1,5 раза вильоти авіації, - Міноборони

рф

Російський агресор завершив перегрупування військ для наступу в східній операційній зоні.

Про це сказав на брифінгу речник Міноборони Олександр Мотузяник, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Наразі агресор завершив перегрупування військ для наступу в східній операційній зоні. Посилення наступального угруповання відбувається за рахунок перекидання додаткових російських підрозділів. Найінтенсивніші бойові дії ведуться у Слобожанському і Донецькому операційних районах", - сказав Мотузяник.

За його словами, ЗС РФ завершують створення наступального угруповання в східній операційній зоні. Водночас противник не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах інфраструктури України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки обстрілів артилерією окупантів цивільних будинків у Запорізькій області. ФОТО

"Зокрема, літако-вильоти оперативно-тактичної авіації російських літаків збільшилися у півтора раза. Окупант готується до наступу на сході України, аби встановити повний контроль над територією Донецької, Луганської областей і забезпечити стійкість сухопутного коридору з окупованою територією Автономної Республіки Крим", - зазначив речник Міноборони.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
Після Кремінної впаде повністю оборона Рубіжного, а якщо впаде Попасна, то сєвєр і Лисичанськ в котлі, але так головне самозаспокоєння, дебіл Люся не дасть збрехати.
показати весь коментар
18.04.2022 16:59
+10
А захоплена сьогодні Кремінна, то фігня так же ж?
показати весь коментар
18.04.2022 16:53
+7
Ні, дякую, все більше переконуюсь, що даний кадр працює на мордор.
показати весь коментар
18.04.2022 17:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Збираються,збираються кацапи в атаку...ніяк не зберуться. Сцикотно.
показати весь коментар
18.04.2022 16:47 Відповісти
А захоплена сьогодні Кремінна, то фігня так же ж?
показати весь коментар
18.04.2022 16:53 Відповісти
Ну коли в тебе кількакратна перевага в бронетехніці,артилерії і авіації то якусь там Кремінну вони зможуть захопити.Можливо ще якусь Попасну.Треба бути до цього готовим.Але це буде для них піррова перемога.Після цього вони взагалі ніде не зможуть наступати.
показати весь коментар
18.04.2022 16:55 Відповісти
Після Кремінної впаде повністю оборона Рубіжного, а якщо впаде Попасна, то сєвєр і Лисичанськ в котлі, але так головне самозаспокоєння, дебіл Люся не дасть збрехати.
показати весь коментар
18.04.2022 16:59 Відповісти
Чому ти на дивані до цих пір?
показати весь коментар
18.04.2022 17:21 Відповісти
Я підтримую його висновок. Я так точно не на дивані. Поговоримо, зебот?
показати весь коментар
18.04.2022 17:31 Відповісти
З дивану, просто видніше як все відбувається, та і поради краще давати.
показати весь коментар
18.04.2022 17:31 Відповісти
Говорят, что возле Изюма идет движ. ВСУ отбили ряд сел и улучшили позиции. В том районе как раз очень много кацапни.
показати весь коментар
18.04.2022 17:00 Відповісти
вчера говорили в результате контр.наступления ЗСУ, орки отброшены от Кременной на х.з километров, сегодня Кременая захвачена
показати весь коментар
18.04.2022 17:05 Відповісти
Якщо немає відео, то чомусь вірити не варто, нам брешуть, і дуже сильно, в тч за втрати
показати весь коментар
18.04.2022 17:09 Відповісти
а ты пишешь откуда диванный стратерх...?
показати весь коментар
18.04.2022 17:13 Відповісти
Нажаль ситуація буде розвиватись в гіршу сторону для нас.
показати весь коментар
18.04.2022 17:29 Відповісти
КАПІТАН ОЧЕВИДНІСТЬ,МЛЯ...
показати весь коментар
18.04.2022 16:48 Відповісти
Ні про що.
показати весь коментар
18.04.2022 16:48 Відповісти
Війна .ХХІ століття.все як на долоні,ворог знає куди б'є з ракет по наших містах/самі виладуєм фото ,відео/ А ЗСУ знають все ,що відбувається не тільки на полі бою, а і задумки ворога і навіть в штабі..Війни он-лайн.
показати весь коментар
18.04.2022 16:49 Відповісти
Чи є зараз кацапський наступ у Запорізькій області? Бо щось Арестович на цю тему ляпнув, але по карті окупованих територій не видно...
показати весь коментар
18.04.2022 16:54 Відповісти
Гуляйполе, Оріхів
показати весь коментар
18.04.2022 16:56 Відповісти
М-да, хотів би я, щоб на цьому великодньому тижні були для України хоч якісь реально позитивні новини..
показати весь коментар
18.04.2022 16:55 Відповісти
Слухайте обдристовича)
показати весь коментар
18.04.2022 16:57 Відповісти
Ні, дякую, все більше переконуюсь, що даний кадр працює на мордор.
показати весь коментар
18.04.2022 17:01 Відповісти
ну просто мы знаем про ихние планы... и все, знание-сила
показати весь коментар
18.04.2022 16:56 Відповісти
Кацапський настууп вже розпочався. Сьогодні. Бо сьогодні дата початку берлінської операції. Хворі на голову тварюки...
показати весь коментар
18.04.2022 17:00 Відповісти
Бесславная гибель Мацквы на море бесит путлера по самое нехочу. Поэтому где только могут достать его грязные и липкие руки в крови будет тянуться в Украину. Оно, бункерное КГБЕшное ЧМО будет всеми силами кошмарить украинские города. И если бы это чудовище было уверенно в безотказности своего ЯО, то уже бы нанесло "превентивный" удар вблизи США. Но у путлера больше нет ЯО... Карлик просрал и это...
показати весь коментар
18.04.2022 17:02 Відповісти
якщо в півтора рази касапи збільшили літаковильоти - то де в статистиці збільшення їхніх збитих літаків?
показати весь коментар
18.04.2022 17:35 Відповісти
А чим то міноборони займається?

Замість постачання зброї ВСУ тириндить про підготовку кцп вояк?

Про "вониненападуть" вже не співають?
показати весь коментар
18.04.2022 17:51 Відповісти
‼️‼️‼️

Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.
показати весь коментар
18.04.2022 18:07 Відповісти
 
 