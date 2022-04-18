Війська РФ завершили перегрупування для наступу на сході України та збільшили у 1,5 раза вильоти авіації, - Міноборони
Російський агресор завершив перегрупування військ для наступу в східній операційній зоні.
Про це сказав на брифінгу речник Міноборони Олександр Мотузяник, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Наразі агресор завершив перегрупування військ для наступу в східній операційній зоні. Посилення наступального угруповання відбувається за рахунок перекидання додаткових російських підрозділів. Найінтенсивніші бойові дії ведуться у Слобожанському і Донецькому операційних районах", - сказав Мотузяник.
За його словами, ЗС РФ завершують створення наступального угруповання в східній операційній зоні. Водночас противник не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах інфраструктури України.
"Зокрема, літако-вильоти оперативно-тактичної авіації російських літаків збільшилися у півтора раза. Окупант готується до наступу на сході України, аби встановити повний контроль над територією Донецької, Луганської областей і забезпечити стійкість сухопутного коридору з окупованою територією Автономної Республіки Крим", - зазначив речник Міноборони.
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