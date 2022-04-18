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Мер Бучі Федорук: Кожен п’ятий житель, який залишався у місті, був розстріляний

ирпень,буча,гостомель

Кожного п’ятого мешканця Бучі, який залишався у місті під час окупації, розстріляли російські війська.

Про це мер міста Анатолій Федорук розповів в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону, повідомляє Цензор.НЕТ.

"403 "двохсоті" цивільні жителі були по-звірячому вбиті, фактично закатовані в нашому місті російськими військами. Ну, це складно назвати військами, це орда, це орки, інакше їх не можна називати. Сьогодні було багато і вчора, і позавчора міжнародних експертів, журналістів. І вже після побаченого не називають "російські війська", вони називають ордою, орками. По-іншому не можна", – пояснив Федорук.

За його словами, до війни у Бучі проживало близько 53 тисяч людей, а під час та після окупації залишилося 3000-3500 мешканців.

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"Кожен п'ятий мешканець, який залишався у місті, був розстріляний. Тому ті, хто вижив, вони просто дякують Господу Богу за те, що так сталося", - додав мер Бучі.

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Топ коментарі
+9
був розстріляний не знищивши жодного орка
тому що за 30 років, депутати та міністри на чолі президентів не дали їм дозвіл на самозахист.
а саме на зберігання нарізної та короткоствольної зброї.
саме тому орк, озброєний чим небудь заходив і робив все що хотів і нічого не боявся не боявся.
а в нього повиння були стріляти з кожного куща і кожного вікна
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18.04.2022 16:57
+6
Червоні лінії було перейдено ще 24 лютого
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18.04.2022 16:58
+5
Оскільки влада в Україні високо манкуртістична , а не рідко навіть етнічно не українська дивуватись такому факту недоводиться
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18.04.2022 17:07
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Прикро за людей.
Шкода....
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18.04.2022 16:54 Відповісти
був розстріляний не знищивши жодного орка
тому що за 30 років, депутати та міністри на чолі президентів не дали їм дозвіл на самозахист.
а саме на зберігання нарізної та короткоствольної зброї.
саме тому орк, озброєний чим небудь заходив і робив все що хотів і нічого не боявся не боявся.
а в нього повиння були стріляти з кожного куща і кожного вікна
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18.04.2022 16:57 Відповісти
Оскільки влада в Україні високо манкуртістична , а не рідко навіть етнічно не українська дивуватись такому факту недоводиться
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18.04.2022 17:07 Відповісти
100 %. А найстрашніше, що влада схоже і не намагається нічого міняти навіть після Бучі.
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18.04.2022 17:59 Відповісти
а это еще хуже. повторить савецкую армию, которая смиренно вернулась в свое рабство, нельзя. иначе проклянут погибшие.
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18.04.2022 18:11 Відповісти
Червоні лінії було перейдено ще 24 лютого
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18.04.2022 16:58 Відповісти
І більшість вбитих - чоловіки, але про це ніхто не напише, тому що на чоловіків насрати...
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18.04.2022 17:32 Відповісти
Нет, все понимают и знают, думаю просто на фоне изнасилованых детей и женщин все понимают что первое это убивали мужчин((((
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18.04.2022 22:14 Відповісти
Такими підорашенські "брати" були завжди,у всі часи.
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18.04.2022 17:34 Відповісти
У них там в Буче депутатом ВР выбрана бывшая журналистка канала Г+Г , а ныне слуга народа Василевская_Смаглюк.
Так вот она призывала своих избирателей оставаться в Буче и просто сидеть по домам, потому что российская армия по мирным жителям не стреляет, а только по военным.
Соответствующий пост есть в интернете.
Она просто дура или слуга какого-то другого народа?
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18.04.2022 18:36 Відповісти
Зачем спрашивать очевидное если все правительство готовилось к шашлыкам((((
Ещё нужно что бы было расследование о розминовании полей с Крыма? Как и когда
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18.04.2022 22:16 Відповісти
 
 