Мер Бучі Федорук: Кожен п’ятий житель, який залишався у місті, був розстріляний
Кожного п’ятого мешканця Бучі, який залишався у місті під час окупації, розстріляли російські війська.
Про це мер міста Анатолій Федорук розповів в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону, повідомляє Цензор.НЕТ.
"403 "двохсоті" цивільні жителі були по-звірячому вбиті, фактично закатовані в нашому місті російськими військами. Ну, це складно назвати військами, це орда, це орки, інакше їх не можна називати. Сьогодні було багато і вчора, і позавчора міжнародних експертів, журналістів. І вже після побаченого не називають "російські війська", вони називають ордою, орками. По-іншому не можна", – пояснив Федорук.
За його словами, до війни у Бучі проживало близько 53 тисяч людей, а під час та після окупації залишилося 3000-3500 мешканців.
"Кожен п'ятий мешканець, який залишався у місті, був розстріляний. Тому ті, хто вижив, вони просто дякують Господу Богу за те, що так сталося", - додав мер Бучі.
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Шкода....
тому що за 30 років, депутати та міністри на чолі президентів не дали їм дозвіл на самозахист.
а саме на зберігання нарізної та короткоствольної зброї.
саме тому орк, озброєний чим небудь заходив і робив все що хотів і нічого не боявся не боявся.
а в нього повиння були стріляти з кожного куща і кожного вікна
Так вот она призывала своих избирателей оставаться в Буче и просто сидеть по домам, потому что российская армия по мирным жителям не стреляет, а только по военным.
Соответствующий пост есть в интернете.
Она просто дура или слуга какого-то другого народа?
Ещё нужно что бы было расследование о розминовании полей с Крыма? Как и когда