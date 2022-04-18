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армія рф (16209) обстріл (27110) провокація (778) воєнні злочини (1801) Очаків (203)

Російські окупанти обстріляли Очаків забороненими касетними снарядами з метою дискредитувати ЗСУ, - ОК "Південь"

рф

Окупаційні війська РФ обстріляли касетними снарядами житлові райони Очакова Миколаївської області.

Про це повідомило Оперативне командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

"На Херсонсько-Миколаївському напрямку ворог не полишає спроб посунути свої позиції до кордонів Херсонщини, а по Миколаївщині – наносить ракетні удари. Завдяки чіткому реагуванню сил ППО, ракету знищено. По Очакову було відкрито вогонь системами залпового вогню "Ураган" із забороненими міжнародними конвенціями касетними снарядами. Зафіксовано влучання в житлові квартали, жертв серед місцевого населення немає.

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Готуючись до "референдуму" в Херсоні, ворог підтягує техніку і сили, крім відверто брехливої агітації, планує провокативні обстріли цивільного населення з метою звинувачення Збройних Сил України і створенні негативного іміджу української влади.

Вишукуючи різноманітні способи дискредитації, окупанти активізують диверсійну роботу у визволених з під них місцевостях. Так, нічну спробу прориву диверсійно-розвідувальної групи в тил, нашими підрозділами відбито. Під обстрілом противник відступив.

Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі продовжує блокувати судноплавство та тиснути загрозами ракетних ударів. Що періодично підтверджується сигналами тривоги. Висадка десанту не виключена, але мало імовірна", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі
+15
при цій владі ні. Зараз подоляцькі будуть волати, щоб не розкачували човен під час війни і будуть продовжувати піарити на єдиному каналі "зелену" владу. А здали Херсон ті, хто при владі. Хіба не казали американці, англічани, що ворог піде, щоб захопити підходи до води та пустити воду в Крим? Говорили, але хтось в оманах, чи інших країнах домовився про це і самі відкрили їм ворота. Ті зайшли, та їх обдурили, почали звідти гатити по інших містах і просовуватися в бік Запоріжжя, Дніпра і Миколаєва.
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18.04.2022 17:09
+9
А москву з пітером вони обстріляти не хочуть? Ми потім скажемо, що, так, це справді ми. Особливо, якщо кремль розхренячите.
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18.04.2022 16:57
+8
Чому нема відповіді за знищені орками нафтобази, аеропорти, склади ***********, цілі величезні міста? Хто боїться пустити ракети у відповідь?? гірше, ніж є, вже не буде. Якби була конкретна відповідь за кожний розрушений об"єкт з поясненням всьому світу - от нам розбомбили нафтобазу, а ми лупанули аеропорт...кому щось мішає танцювати????
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18.04.2022 17:07
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А москву з пітером вони обстріляти не хочуть? Ми потім скажемо, що, так, це справді ми. Особливо, якщо кремль розхренячите.
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18.04.2022 16:57 Відповісти
при цій владі ні. Зараз подоляцькі будуть волати, щоб не розкачували човен під час війни і будуть продовжувати піарити на єдиному каналі "зелену" владу. А здали Херсон ті, хто при владі. Хіба не казали американці, англічани, що ворог піде, щоб захопити підходи до води та пустити воду в Крим? Говорили, але хтось в оманах, чи інших країнах домовився про це і самі відкрили їм ворота. Ті зайшли, та їх обдурили, почали звідти гатити по інших містах і просовуватися в бік Запоріжжя, Дніпра і Миколаєва.
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18.04.2022 17:09 Відповісти
скільки ще терпітимуть обстріл громадянського населення України? На обстрілі українських цивільних об'єктів потрібно завдавати ударів по російським.
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18.04.2022 17:02 Відповісти
Чому нема відповіді за знищені орками нафтобази, аеропорти, склади ***********, цілі величезні міста? Хто боїться пустити ракети у відповідь?? гірше, ніж є, вже не буде. Якби була конкретна відповідь за кожний розрушений об"єкт з поясненням всьому світу - от нам розбомбили нафтобазу, а ми лупанули аеропорт...кому щось мішає танцювати????
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18.04.2022 17:07 Відповісти
про склади вімомо, що це справа рук Порошенко, а от хто палить нафтобази? Чи не так нам розповідали пропогандони Бені і Зелі? А Бігус не бажає поїхати в Херсон і провести журналістське розслідування? А в Крим немає бажання поїхати і подивитися на хатинку одного патріота і розповісти чому ця хатинка не заарештована? А "свати" заблокували до показу на московії?
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18.04.2022 17:17 Відповісти
а чому допустили обстріл ? може тому що генерала Марченка там немає ?
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18.04.2022 17:14 Відповісти
Тому, що ми не в НАТО.
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18.04.2022 17:18 Відповісти
один австрійський художник за 6 років збудував найсильнішу армію Європи на той час . у нас було 8 років , з яких 5 будували дуже повільно і мало, а 3 просто саботували .
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18.04.2022 17:34 Відповісти
Якби 5 років будували дуже повільно і мало, то хто б нас зараз захищав?
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18.04.2022 17:49 Відповісти
так саме мало ! у всякому випадку броніжелетів і касок за 5 років наробити можно на роки вперед . мої друзі в гаражі за тиждень з ресор зварили 20 штук . захищати є кому немає чим !
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18.04.2022 18:07 Відповісти
Нагадаєте, за що вазеленські посадили генерала Марченка, який зараз захищає південь України?
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18.04.2022 18:27 Відповісти
15000 желєтів це крапля , їх треба 1,5 мільйона ! Марченка відсторонили, де він зараз ? через 8 років волонтери повинні займатись гуманітаркою , а не тепловізорами , касками , броніками ... добре хоч зброю союзники дають .
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18.04.2022 18:42 Відповісти
А він не в Одесі? Щось так і не відповідають де він
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18.04.2022 18:17 Відповісти
Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі продовжує блокувати судноплавство та тиснути загрозами ракетних ударів. Джерело:

А каким образом можно блокировать судоходство например на пути Стамбул-Черноморск, если от севера Ботанического заказника, там где в полях в лесополосах вполне могут курсировать Нептуны, до точки на этом пути на широте Севастополя примерно 200 км?
Чтобы кого-то не пропустить в сторону Украины, нужно ведь наверное приблизиться, пострелять из пушки перед носом, предложить разворачиваться и припугнуть что в случае продвижения еще на милю вперед будет открыт огонь на поражение.
Можно конечно топить всех без предупреждения, но это ведь объявление войны стране под чьим флагом идет судно.
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18.04.2022 17:48 Відповісти
немає там кому курсувати ! Нептунів одна установка з параду та десяток ракет , що волонтери зібрали в гаражі . те що втопили москву я вважаю джекпот . з початку війни обстріляно 5 суден іноземних держав і що ? міні знайшли біля Румунії і Туреччини ну і що ? ніхто не хоче провокувати ***** .
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18.04.2022 18:00 Відповісти
 
 