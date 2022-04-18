Російські окупанти обстріляли Очаків забороненими касетними снарядами з метою дискредитувати ЗСУ, - ОК "Південь"

Окупаційні війська РФ обстріляли касетними снарядами житлові райони Очакова Миколаївської області.

Про це повідомило Оперативне командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

"На Херсонсько-Миколаївському напрямку ворог не полишає спроб посунути свої позиції до кордонів Херсонщини, а по Миколаївщині – наносить ракетні удари. Завдяки чіткому реагуванню сил ППО, ракету знищено. По Очакову було відкрито вогонь системами залпового вогню "Ураган" із забороненими міжнародними конвенціями касетними снарядами. Зафіксовано влучання в житлові квартали, жертв серед місцевого населення немає.

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Готуючись до "референдуму" в Херсоні, ворог підтягує техніку і сили, крім відверто брехливої агітації, планує провокативні обстріли цивільного населення з метою звинувачення Збройних Сил України і створенні негативного іміджу української влади.

Вишукуючи різноманітні способи дискредитації, окупанти активізують диверсійну роботу у визволених з під них місцевостях. Так, нічну спробу прориву диверсійно-розвідувальної групи в тил, нашими підрозділами відбито. Під обстрілом противник відступив.

Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі продовжує блокувати судноплавство та тиснути загрозами ракетних ударів. Що періодично підтверджується сигналами тривоги. Висадка десанту не виключена, але мало імовірна", - йдеться у повідомленні.