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Зеленський провів телефонну розмову з Науседою: Очікуємо нарощування безпекової підтримки з боку ЄС

сша,зброя,резніков

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Литви Гітанасом Науседою.

Про це Зеленський зазначив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжив діалог із президентом Литви Гітанасом Науседою. Повідомив про розвиток ситуації на фронті, героїчну оборону Маріуполя. Подякував за безпекову підтримку. Очікуємо на її нарощування в межах ЄС. Маємо підвищувати ціну агресії для Росії, зокрема посилювати санкції", - написав глава держави. 

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https://t.me/crisis2022/7845 аніжедєті, яких чомусь наші військові ще жаліють
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18.04.2022 17:20 Відповісти
НАТО занадто повільна та бюрократизована. Задля европейської безпеки треба створювати договірний альянс країн "Східний вал": від Фінляндії на півночі до Туреччини на півдні.
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18.04.2022 17:35 Відповісти
 
 