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Львів (3026) обстріл (27110) поранення (2779) жертви (1713) Козицький (125)

Троє постраждалих унаслідок ракетних ударів російських окупантів по Львову перебувають у реанімації, - ОВА

поранений

Троє постраждалих унаслідок ракетних ударів російських окупантів по Львову перебувають у реанімації, трирічній дитині уламок відсік частину пальця.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"У лікарні Львівщини госпіталізували 11 осіб, серед них 3-річний хлопчик. Дитина та мама, вимушені переселенці з Харкова, на момент удару перебували у готелі. Осколками від вікна хлопчикові відсікло частину пальчика на руці. Зараз дитина у лікарні, її стан медики оцінюють як середньої важкості. Троє потерпілих у реанімації. Деяких людей скерували на операції", - написав очільник ОВА у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що, за словами лікарів, унаслідок вибуху люди дістали множинних травм. Зокрема, у багатьох постраждалих ураження голови та головного мозку. Середній вік пацієнтів – 35-45 років.

На СТО, в яку влучила російська ракета, було майже 20 людей. Загинули сім безневинних мирних жителів, четверо з них – працівники станції технічного обслуговування.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ракетних ударів військ РФ по Львову: Чим оркам загрожувала станція техобслуговування?. ФОТОрепортаж

Нагадуемо, внаслідок ракетних ударів російських окупантів у понеділок у Львові 7 загиблих, 11 постраждалих.

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східний
@samotniyskhid
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15 квіт.
Рассказ одного из орков по луганскому направлению:

"Хохлы озверевшие, мы их ****** из всего, а им хоть бы что. Прожарили артой и авиацией, они из подземелья вылезли покрошили нас и обратно. Посылаем разведку, почти никто не возвращается. Россияне вперед идти не хотят - бухают"
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18.04.2022 17:57 Відповісти
Суки кончені! Так шкода того хлопчика. Мамі тільки сил і триматись, за кожен палець відімстимо . Всіх поріжем і уб'єм, кожного козломордого!
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18.04.2022 18:10 Відповісти
⚡️ Жителі Львова! Станом на цю мить у місті повітряної тривоги немає. Якщо ви чуєте звук сирени, це фахівці корегують роботу системи оповіщення в одному з районів.

Зберігайте спокій.

Головне офіційне джерело, яке повідомляє про повітряну тривогу на Львівщині - телеграм-канал «Оповіщення ЦЗ» - офіційний телеграм-канал департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА: https://t.me/dczloda

Максим Козицький - голова Львівської ОДА (ОВА (https://t.me/+RSZRZlW1H_FjM2Qy))
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18.04.2022 18:46 Відповісти
Наприклад, харків'яне не ховаються від боїв з загарбниками (як "патріоти" Львова-Ужгорода-ІФ, що сховалися від війни у тер.обороні Львова-Ужгорода на безпечній відстані 1200 км від армії РФ):
"зараз черга в тероборону [у Харкові] така, що навіть учасники бойових дій не можуть туди потрапити. Наш знайомий вже тричі от ходив. І все невдало. Бо неучасників бойових дій вони не беруть"
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18.04.2022 21:57 Відповісти
 
 