Кабмін закупив для прифронтових міст продуктові набори на 5 млрд грн

Кабінет Міністрів України закупив продуктові набори для жителів міст у прифронтовій зоні на 5 млрд грн.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "ГОРДОН".

"Продукти роздаємо безплатно. Над виконанням цих замовлень трудяться сотні українських підприємств харчової промисловості. Продовжуємо компенсувати витрати на комунальні послуги для сімей, які прихистили вдома вимушених переселенців. До речі, тарифи на електроенергію для людей залишаємо без змін. По 1,44 грн/кВт-год за кВт для українських домогосподарств, які споживають менше ніж 250 кВт/кВт-год на місяць", – сказав Шмигаль.

Він також повідомив, що перші 200 млн грн уряд виділив для бізнесу, який наймає внутрішніх переселенців. Ідеться про виплати по 6,5 тис. грн для часткової компенсації зарплат на кожного працевлаштованого переселенця.

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