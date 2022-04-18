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Кабмін закупив для прифронтових міст продуктові набори на 5 млрд грн

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Кабінет Міністрів України закупив продуктові набори для жителів міст у прифронтовій зоні на 5 млрд грн.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "ГОРДОН".

"Продукти роздаємо безплатно. Над виконанням цих замовлень трудяться сотні українських підприємств харчової промисловості. Продовжуємо компенсувати витрати на комунальні послуги для сімей, які прихистили вдома вимушених переселенців. До речі, тарифи на електроенергію для людей залишаємо без змін. По 1,44 грн/кВт-год за кВт для українських домогосподарств, які споживають менше ніж 250 кВт/кВт-год на місяць", – сказав Шмигаль.

Він також повідомив, що перші 200 млн грн уряд виділив для бізнесу, який наймає внутрішніх переселенців. Ідеться про виплати по 6,5 тис. грн для часткової компенсації зарплат на кожного працевлаштованого переселенця.

Дивіться: Уряд виділив перші 200 мільйонів для підтримки працевлаштування переселенців. ВIДЕО

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Закуповував Трухін, Тимошенкочи Тищенко?
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18.04.2022 18:29 Відповісти
Какой пзд! Эти "люди" просто свиньи! Кто делал закупки (из расчета сколько и чего...и главное - какому колличеству людей на отдельно взятой территории), кто это будет контролировать, кто будет решать за прифронтовую зону? Помощи от этих деятелей НОЛЬ! В моем городе открыли стихийные точки помощи волонтеры (еда, одежда, жилье)

Как без организации эвакуации (создание "лагерей беженцов", дальнейшее перемещение, организация по ступеням), это можно применить? Это очень тяжелая работа! Эти свиньи с ней не справятся!
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18.04.2022 18:30 Відповісти
Хай верещучка передасть, в неї "добре" виходить з гуманітарною допомогою
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18.04.2022 18:33 Відповісти
Надеюсь зеля надолго сядет после войны
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18.04.2022 18:39 Відповісти
а хоч лярд дійде до людей, чи ні?
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18.04.2022 18:43 Відповісти
Вот тут нужно пристально следить за руками.
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18.04.2022 18:44 Відповісти
 
 