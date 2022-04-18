Для військових РФ, які хочуть здатись в полон, оприлюднили номер телефону, - Міноборони
Для російських військових, які бажають здатися в полон Міністерство оборони оприлюднило телефонний номер.
Про це у Facebook повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
"До нас звертаються російські військові з питанням – як здатися в полон та не стати гарматним м'ясом в Україні. Ось контакт, по якому можна дзвонити і вам допоможуть. Прохання максимально поширити на території Росії та серед ваших російських знайомих", - йдеться в повідомленні.
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Будь ласка, зачекайте...
Піонер Миша. Це москаль.
Мирон Опанасович. Вірно. Зоя Жорівна, нумо мені скальпеля. (Мирон Опанасович заширює скальпеля в москаля, ріже його і розповідає.) Москаль, діти, - це ворог народного господарства. Живиться він народними відходами, і тому всередині дуже брудний. (Показує, те, що вийняв з москаля.) Один москаль за одну ніч з'їдає стільки народного добра, скільки важить сам. Тому москалів треба знищувати. І тут нам у пригоді стає наша славна авіація. Один самольот за один день знищує стільки москалів, скільки важить сам. Носенко, скільки москалів буде знищено за рік?
Другорічник Носенко. Триста шістдесят п'ять самольотів з москалями, Мирон Опанасович.
Мирон Опанасович. І знов двійка, Носенко. Хто ж це знищує самольоти? Це ж наша гордість!
це той дідуган який путлєра до влади привів... забагато знав наверно... хоча 77 років, це вік поважний, може й сам сдох