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Для військових РФ, які хочуть здатись в полон, оприлюднили номер телефону, - Міноборони

окупанти,полонені

Для російських військових, які бажають здатися в полон Міністерство оборони оприлюднило телефонний номер.

Про це у Facebook повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"До нас звертаються російські військові з питанням – як здатися в полон та не стати гарматним м'ясом в Україні. Ось контакт, по якому можна дзвонити і вам допоможуть. Прохання максимально поширити на території Росії та серед ваших російських знайомих", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Україна стала отримувати чимало звернень від росіян, які хочуть здатися в полон, - Міноборони

Для військових РФ, які хочуть здатись в полон, оприлюднили номер телефону, - Міноборони 01

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Мирон Опанасович (дістає з тваринного куточку москаля). Діти, хто це?
Піонер Миша. Це москаль.
Мирон Опанасович. Вірно. Зоя Жорівна, нумо мені скальпеля. (Мирон Опанасович заширює скальпеля в москаля, ріже його і розповідає.) Москаль, діти, - це ворог народного господарства. Живиться він народними відходами, і тому всередині дуже брудний. (Показує, те, що вийняв з москаля.) Один москаль за одну ніч з'їдає стільки народного добра, скільки важить сам. Тому москалів треба знищувати. І тут нам у пригоді стає наша славна авіація. Один самольот за один день знищує стільки москалів, скільки важить сам. Носенко, скільки москалів буде знищено за рік?
Другорічник Носенко. Триста шістдесят п'ять самольотів з москалями, Мирон Опанасович.
Мирон Опанасович. І знов двійка, Носенко. Хто ж це знищує самольоти? Це ж наша гордість!
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18.04.2022 18:13 Відповісти
https://www.ukr.net/news/world/Pomer_kolishnij_direktor_Sluzhbi_zovnishnoji_rozvidki_Rosiji-52840220.html Помер колишній директор Служби зовнішньої розвідки Росії

це той дідуган який путлєра до влади привів... забагато знав наверно... хоча 77 років, це вік поважний, може й сам сдох
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18.04.2022 18:13 Відповісти
Повторюю-тільки з технікою,бо кацапських свиней потрібно годувати...
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18.04.2022 18:15 Відповісти
разийский окупант насильник мародёр ты никогда солдатом не был!
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18.04.2022 18:28 Відповісти
блін, не могли якись гарний номер, який легко запам'ятати, буцім 2223223222?
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18.04.2022 18:39 Відповісти
***** в мішку -яхта медведчука, ***** в наручниках яхта+оксана,
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18.04.2022 19:01 Відповісти
На той світ і без телефона примуть!
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18.04.2022 19:57 Відповісти
 
 